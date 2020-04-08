Adaptive RSI Bands
- Indicadores
- Alberto Boada
- Versión: 1.0
Powered by SVX Strategies Quant Team
Este indicador es una herramienta interna de SVX Strategies para el análisis de volatilidad. Lo hacemos público de forma gratuita.
¿Busca Resultados Automatizados?
Si prefiere una operativa gestionada por nuestro equipo sin errores manuales, puede copiar nuestras señales oficiales en MQL5:
SOBRE ADAPTIVE RSI BANDS
A diferencia del RSI tradicional, este indicador ajusta las bandas dinámicamente según la volatilidad real del mercado.
Ventajas:
- Bandas Dinámicas: Se expanden en alta volatilidad para evitar señales falsas.
- Lógica Quant: Basado en desviación estándar.