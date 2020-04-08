Smart Risk Manager Pro

Smart Risk Manager Pro – ドラッグして自信を持ってトレード

Smart Risk Manager Pro は、ドル建てリスクに基づいてポジションサイズを計算する プロフェッショナル向けオンチャート リスク管理ツールです。 チャート上でクリック＆ドラッグするだけで、インジケーターが即座に次を表示します:

  • 方向（Buy / Sell）
  • 距離（ポイント）
  • 推奨ロットサイズ（あなたの RiskUSD に基づく）

このツールは超軽量・超高速で、クリーンなチャートリスク優先のトレードフローを求めるトレーダーのために設計されています。

✨ 機能

  • ✔️ チャート上でドラッグするだけでリスクを測定
  • ✔️ スマートな自動ロット計算
  • ✔️ Buy/Sell の方向を表示
  • ✔️ ポイント単位の距離を表示
  • ✔️ すべてのシンボルに対応（FX、ゴールド、指数、仮想通貨など）
  • ✔️ 超高速 – ラグほぼゼロ
  • ✔️ クリーンでミニマルなユーザーインターフェース
  • ✔️ サブウィンドウなし・重いパネルなし
  • ✔️ マウスを離したときだけ計算 → CPU 負荷を軽減

📌 使い方

  1. Smart Risk Manager Pro を任意のチャートに適用します。
  2. 希望する RiskUSD 金額（例: 5, 10, 20 USD）を設定します。
  3. 右上の ON/OFF ボタンをクリックします。
  4. チャート上のエントリーポイントで 左クリックを押したままにします。
  5. 希望するストップロスまでドラッグし、マウスボタンを離します
  6. ツールは次の情報を表示します:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: ポイント距離
    • Lots: あなたのリスクに基づいた推奨ロット

ボタンをもう一度押すとツールが OFF になり、 すべてのラベルが非表示になってチャートがクリーンな状態になります。

🎯 入力パラメータ

  • RiskUSD – 1トレードあたりのドル建てリスク。 インジケーターは、ブローカーの tick size・tick value・ボリューム設定を使用して ポジションサイズを計算します。

👤 想定ユーザー

  • 1トレードあたりの固定リスクを守るデイトレーダーおよびスイングトレーダー。
  • チャート上に直接エントリーを置くプライスアクション & Smart Money トレーダー。
  • 非常に高速なリスク計算ツールを求めるスキャルパー。
  • 毎回トレード前に手計算をしたくないすべてのトレーダー。

🌟 Mini vs Pro 比較

機能 Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
ドラッグ測定 ✔️ あり ✔️ あり（強化版）
ロット計算 ✔️ あり ✔️ あり（より正確）
方向 (Buy / Sell) ❌ なし ✔️ あり
距離（ポイント） ❌ なし ✔️ あり
対応シンボル FXのみ すべて（FX, ゴールド, 指数, クリプト）
使用制限 31回 無制限
UIラベル Lots のみ Direction / Distance / Lots
パフォーマンス 高速 超高速
最適なユーザー 初心者 / 無料ユーザー プロトレーダー

Smart Risk Manager Pro にアップグレードして、完全なリスクコントロール・全シンボル対応・高度な可視化を手に入れましょう。

おすすめのプロダクト
Italo Levels Indicator
Italo Santana Gomes
5 (9)
インディケータ
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
インディケータ
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
インディケータ
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Pivot Pro MT4
Samil Bozuyuk
5 (3)
インディケータ
Draws Daily, Weekly and Monthly pivots and the respective supports and resistances levels (S1, S2, S3, R1, R2, R3). Ideal for placing stop losses and/or using as a break-out strategy. Features Unlike other pivot indicators in market you get very clean charts. Pivot levels are plotted irrespective of timeframe, on which you trade, i.e. M1, M5, M15, M30, H1,H4 or Daily timeframes. Pivot levels do not change when you change timeframe. Fully customizable options.    If you are looking at Fibonacci
FREE
Volume Spread Pattern Detector MT4
Young Ho Seo
5 (4)
インディケータ
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
インディケータ
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Gann Pivot Levels MT4
Ali Gokay Duman
インディケータ
This indicator calculates gann support and resistance prices with use gann pyramid formulation and draw them on the chart. And If you want, Indicator can alert you when the current price arrive these pivot levels. Alert Options: Send Mobil Message, Send E-mail, Show Message and Sound Alert Levels: S1, S2, S3, S4, S5, R1, R2, R3, R4, R5 Inputs:  GannInputPrice: Input price for gann pyramid formulation. GannInputDigit: How many digit do you want to use for calculation formula. (The number and the
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
インディケータ
QualifiedEngulfing - は ProEngulfing インジケーターの無料版です。 ProEngulfing - は Advance Engulf インジケーターの有料版で、 こちらからダウンロードできます。 ProEngulfing の無料版と有料版の違いは何ですか？無料版は1日に1つのシグナルの制限があります。 QualifiedEngulfingをご紹介します - あなたのMT4用のプロフェッショナルエンゴルフパターンインジケーター Precisionの力を解放して、QualifiedEngulfingを使用して外国為替市場での資格のあるエンゴルフパターンを特定および強調する先進的なインジケーターです。MetaTrader 4用に開発されたQualifiedEngulfingは、外国為替市場のエンゴルフパターンを確認およびハイライトするために設計された切り立ったアプローチを提供し、取引の決定に対して最も信頼性の高いシグナルのみを受け取ることを確認します。 QualifiedEngulfingの動作方法： QualifiedEngulfingは、エンゴルフパター
FREE
Previous Indicators Data MA Crossover
Che Jeib Che Said
5 (3)
インディケータ
PREVIOUS INDICATOR’S DATA MA CROSSOVER https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products P/S: If you like this indicator, please rate it with 5 stars in the review section, this will increase its popularity so that other users will be benefited from using it. This indicator notifies and draws an arrow on the chart whenever    the MA line has crossed over its previous indicator’s data MA filtered by MA Trend.   It also displays total pips gained from all the entry set-ups. Setting ·   You c
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
インディケータ
精度メーターの紹介： 精度メーターは、戦略の勝率を決定する強力なツールであり、メタトレーダー戦略テスターのようなすべてのトレードのエントリーポイントとエグジットポイントを示します。チャート上のインジケーターとしてシンプルなストラテジーテスターを使用し、さまざまなペアとタイムフレームにアタッチして調べることができます。戦略の正確さのパーセンテージ、ストップロスとリスクを報酬要素に変更し、それがトレーディングのアイデアにどのように影響するかを確認します。 Accuracy Meterはシンプルな戦略テスターです。この製品は、戦略テスターと同じチャート上の戦略の入口と出口にアクセスするのに役立ちます。この製品を使用すると、コストを節約し、不利益なEAを構築するためにお金を無駄にすることがありません。 よくある質問 ： どのように私はこの指標に私の戦略を定義できますか？ 精度メーターには、カスタムインジケーターのパスと名前を調整できる入力設定があり、買いバッファーと売りバッファーの番号も定義できます。 以下の設定を使用できます。     カスタム指標名     バッファ番号を購入
FREE
Quants HL Break
Ferhat Mutlu
5 (1)
インディケータ
LHおよびHLブレイクアウトを見つけるための純粋な価格アクションによって行われる高度な計算。 それはあなたに市場で素晴らしい逆転ポイントを与えるでしょう。LHとHL信号は同様にトレイングルブレイクアウトに使用することができます。 ブレイクアウトが発生すると、強い反転を示します。移動平均の優れたフィルターです。トレンドインジケーターと一緒に使用することを強くお勧めします。 サポートとレジスタンス、供給需要指標の追加確認として使用できます。 詳細については、次の外国為替スレッドをご覧ください。 インジケーターは再描画されていません。 Buffers :   SetIndexBuffer ( 0 ,UpBar);      SetIndexBuffer ( 1 ,UpBar2);           SetIndexBuffer ( 2 ,DnBar);      SetIndexBuffer ( 3 ,DnBar2);           SetIndexBuffer ( 4 ,UpBarTop);      SetIndexBuffer ( 5 ,UpBarLow);     
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
インディケータ
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.57 (58)
インディケータ
このインディケータは、相場の反転ポイントを予測する最もポピュラーなハーモニックパターンを識別します。これらのハーモニックパターンは、外国為替市場で常に繰り返され ている価格形成であり、将来起こりうる値動きを示唆します。/   MT5無料バージョン さらに、このインジケーターには、市場エントリーシグナルと、様々な利食いと損切りが組み込まれています。ハーモニック・パターン・インディケータは、それ自体で売買シグナルを発 信することができますが、他のテクニカル・インディケータを使用してこれらの シグナルを確認することをお勧めします。例えば、RSIやMACDなどのオシレーターを使用して、トレンドの方向性やモメンタ ムの強さを確認してから売買を行うことを検討するとよいでしょう。 このインディケータのダッシュボードスキャナ: ( Basic Harmonic Patterns Dashboard ) 含まれるハーモニックパターン ガートレー バタフライ バット カニ サメ サイファー ABCD 主な入力 Max allowed deviation (%): このパラメータは、調和的パタ
FREE
Accumulation Distribution Min
Tran Thi Thanh Hang
インディケータ
When the Accumulation/Distribution indicator grows, it means accumulation (buying) of a particular security, as the overwhelming share of the sales volume is related to an upward trend of prices. When the indicator drops, it means distribution (selling) of the security, as most of sales take place during the downward price movement. Divergences between the Accumulation/Distribution indicator and the price of the security indicate the upcoming change of prices. As a rule, in case of such divergen
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
インディケータ
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Basic Candlestick Patterns
Mehran Sepah Mansoor
4.67 (6)
インディケータ
基本ローソク足パターンインジケーターは、主要なローソク足パターンをこれまで以上に簡単に識別することができます。ハンマー、イブニング・スター、スリー・ホワイト・ソルジャーズ、その他多くのパターンをチャートを一目見るだけで発見できます。直感的なインターフェースと明瞭な視覚的手がかりで、取引機会を迅速かつ 正確に特定するのに役立ちます /  バージョンMT5 このインディケータのダッシュボードスキャナー: ( Basic Candlestick Patterns Dashboard ) 特徴 精度 ： 主要なローソク足パターンを自動的に識別し、手動による検索を不要にします。 カスタマイズ ： 自分の取引スタイルに合わせて、好みのパラメータを調整。 含まれるハーモニック・パターン 強気パターン Hammer  Inverse hammer Bullish engulfing Morning star 3 White soldiers 弱気パターン Hanging man Shooting star Bearish engulfing Evening star 3 Black crow
FREE
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
インディケータ
インジケーターは現在のシンボルの利益（損失）を表示します。 線を自由にドラッグ＆ドロップして現在の損益を表示できます。 You can find my products   here パラメーター Calculation in money or in points — 損益をポイントまたは金額で計算します。 Add pending orders to calculate — 計算では未決注文を考慮します。 Magic Number (0 - all orders on symbol) — 特定の注文を評価する必要がある場合のマジック ナンバー。 Offset for first drawing (points from the average price) — 最初の開始時の平均価格からのラインのオフセット。 Decimal places for calculating the Sum — 合計を表示するための小数点以下の桁数。 Decimal places for calculating the Percentage — パーセンテージを表示するための小数点以下の桁数。
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
インディケータ
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Screener Breakout Congestion
CARLO FINANCIAL SOFTWARE TECHNOLOGY LLC
5 (2)
インディケータ
Screener Breakout Congestion: Have you ever missed a trading opportunity because you were not looking at the chart of that market in that specific time frame? Here is this screener to help you identify congestion breakouts in the markets you want to follow in the different time frames required. Once you have identified the markets (forex, indices, CDF) and the different time frames (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, Daily), the screener is represented by several buttons that change colour when the conge
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
インディケータ
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
インディケータ
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
インディケータ
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Basic Supply Demand
Mehran Sepah Mansoor
4 (2)
インディケータ
基本的な需給インジケータは、あなたの市場分析を強化し、あらゆるチャート上の重要な機会領域を特定するために設計された強力なツールです。直感的で使いやすいインターフェイスで、この無料のメタトレーダー用インディケータは、需給ゾーンを明確に表示し、より多くの情報に基づいた正確な取引判断を可能にします /  MT5無料版 この指標のダッシュボードスキャナー： ( Basic Supply Demand Dashboard ) 特徴 チャートの需給ゾーンを自動的にスキャンし、面倒な手動分析を不要にします。 直近の需給ゾーンまでの残り距離をグラフィカルに表示 供給ゾーンは特徴的な色で強調表示され、需要ゾーンは別の色で表示されるため、迅速かつ正確な解釈が可能。 このインディケータは、最も近い供給ゾーンまたは需要ゾーンとチャート上の現在価格との距離をpips単位で自動的に計算し、明確かつ定量的な指標を提供します。pips単位の距離はチャート上にはっきりと見やすく表示され、現在価 格との距離が大きい、または小さいエリアを素早く特定できます。 需給ゾーンの接近やブレイクを警告 どのタイムフレームでも機
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
インディケータ
Head and Shoulders Pattern Indicator - Your Key to Recognizing Trend Reversals Unlock the power of pattern recognition with the "Head and Shoulders Pattern Indicator." This cutting-edge tool, designed for MetaTrader, is your trusted ally in identifying one of the most powerful chart patterns in technical analysis. Whether you're a novice or an experienced trader, this indicator simplifies the process of spotting the Head and Shoulders pattern, allowing you to make informed trading decisions. Key
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
インディケータ
Highlights trading sessions on the chart The demo version only works on the AUDNZD chart!!! The full version of the product is available at: (*** to be added ***) Trading Session Indicator displays the starts and ends of four trading sessions: Pacific, Asian, European and American. the ability to customize the start/end of sessions; the ability to display only selected sessions; works on M1-H2 timeframes; The following parameters can be configured in the indicator: TIME_CORRECTION = Correct
FREE
FFx Momentum
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
インディケータ
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Italo Trend Indicator
Italo Santana Gomes
4.76 (33)
インディケータ
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Price Speed V
Doan Vuong Thai
インディケータ
This is a tool to measure the velocity of the price. It's completely free, you can download and use.  "Way: distance of price after one tick."   "Speed: price velocity after one tick."  p/s: The time for the price to jump 1 tick will not be fixed, you should know this. If Way > 0, the indicator will change color to Green If Way < 0, the indicator will change color to Red || I am a 3D artist and I love math and programming! ||
FREE
Cart Indicator
Akira Egashira
インディケータ
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
インディケータ
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
インディケータ
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
インディケータ
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
インディケータ
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
インディケータ
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Shogun Trade
Yuki Miyake
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレン
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
インディケータ
スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
インディケータ
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
インディケータ
「 Dynamic Scalper System 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレンド方向
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
インディケータ
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
インディケータ
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
インディケータ
The SuperTrend AI indicator is a novel take on bridging the gap between the K-means clustering machine learning method & technical indicators. In this case, we apply K-Means clustering to the famous SuperTrend indicator.   USAGE Users can interpret the SuperTrend AI trailing stop similarly to the regular SuperTrend indicator. Using higher minimum/maximum factors will return longer-term signals. (image 1) The displayed performance metrics displayed on each signal allow for a deeper interpretat
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
インディケータ
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
作者のその他のプロダクト
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
インディケータ
Market Time Watch A clean, lightweight and essential time-tracking tool for every trader Market Time Watch is a professional on-chart time display designed for traders who need an accurate real-time clock and precise candle timing while analyzing the markets. This tool helps you instantly see current local time , server time , and candle countdown directly on your chart without any clutter or heavy UI components. Whether you scalp fast markets, swing-trade sessions, or simply need a clean time r
FREE
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
インディケータ
Market Time Watch A clean, lightweight and essential time-tracking tool for every trader Market Time Watch is a professional on-chart time display designed for traders who need an accurate real-time clock and precise candle timing while analyzing the markets. This tool helps you instantly see current local time , server time , and candle countdown directly on your chart without any clutter or heavy UI components. Whether you scalp fast markets, swing-trade sessions, or simply need a clean time r
FREE
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
インディケータ
Smart Risk Manager Pro – ドラッグして自信を持ってトレード Smart Risk Manager Pro は、ドル建てリスクに基づいてポジションサイズを計算する プロフェッショナル向けオンチャート リスク管理ツールです。 チャート上で クリック＆ドラッグ するだけで、インジケーターが即座に次を表示します: 方向 （Buy / Sell） 距離 （ポイント） 推奨ロットサイズ （あなたの RiskUSD に基づく） このツールは超軽量・超高速で、 クリーンなチャート と リスク優先のトレードフロー を求めるトレーダーのために設計されています。 機能 ️ チャート上でドラッグするだけでリスクを測定 ️ スマートな自動ロット計算 ️ Buy/Sell の方向を表示 ️ ポイント単位の距離を表示 ️ すべてのシンボルに対応（FX、ゴールド、指数、仮想通貨など） ️ 超高速 – ラグほぼゼロ ️ クリーンでミニマルなユーザーインターフェース ️ サブウィンドウなし・重いパネルなし ️ マウスを離したときだけ計算 → CPU 負荷を軽減 使い方
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
エキスパート
AutoTradeBot++ – ラインベースのペンディング注文 & 多段階リスクフリーEA ラインを引く。リスクを決める。あとはボットに任せるだけ。 AutoTradeBot++ は、チャートをクリーンに保ちつつ ドル建ての固定リスク と自動リスクフリー管理を実現したいトレーダーのための プロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。 どこでエントリーするかはあなたが決め、 どのように 執行・管理するかをEAが担当します。 AutoTradeBot++ には、 ゴールド（XAUUSD） 、 ダウ（US30） 、 ナスダック（US100） 、 すべてのFX通貨ペア 、 S&P500（US500） 向けの専用ビルドがあります。 開発者パネルおよび TesterMob プラットフォームからダウンロード可能です： testermob.com / market.testermob.com 。 コンセプト：ラインに名前を付けるだけでトレード 一つ一つの注文を手動で入れる代わりに、AutoTradeBot++ は チャート上の 水平ライン をトレード指示として利用します。 ラインを描画し
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
エキスパート
AutoTradeBot++ – ラインベースのペンディング注文 & 多段階リスクフリーEA ラインを引く。リスクを決める。あとはボットに任せるだけ。 AutoTradeBot++ は、チャートをクリーンに保ちつつ ドル建ての固定リスク と自動リスクフリー管理を実現したいトレーダーのための プロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。 どこでエントリーするかはあなたが決め、 どのように 執行・管理するかをEAが担当します。 AutoTradeBot++ には、 ゴールド（XAUUSD） 、 ダウ（US30） 、 ナスダック（US100） 、 すべてのFX通貨ペア 、 S&P500（US500） 向けの専用ビルドがあります。 開発者パネルおよび TesterMob プラットフォームからダウンロード可能です： testermob.com / market.testermob.com 。 コンセプト：ラインに名前を付けるだけでトレード 一つ一つの注文を手動で入れる代わりに、AutoTradeBot++ は チャート上の 水平ライン をトレード指示として利用します。 ラインを描画し
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
エキスパート
AutoTradeBot++ – ラインベースのペンディング注文 & 多段階リスクフリーEA ラインを引く。リスクを決める。あとはボットに任せるだけ。 AutoTradeBot++ は、チャートをクリーンに保ちつつ ドル建ての固定リスク と自動リスクフリー管理を実現したいトレーダーのための プロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。 どこでエントリーするかはあなたが決め、 どのように 執行・管理するかをEAが担当します。 AutoTradeBot++ には、 ゴールド（XAUUSD） 、 ダウ（US30） 、 ナスダック（US100） 、 すべてのFX通貨ペア 、 S&P500（US500） 向けの専用ビルドがあります。 開発者パネルおよび TesterMob プラットフォームからダウンロード可能です： testermob.com / market.testermob.com 。 コンセプト：ラインに名前を付けるだけでトレード 一つ一つの注文を手動で入れる代わりに、AutoTradeBot++ は チャート上の 水平ライン をトレード指示として利用します。 ラインを描画し
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
エキスパート
AutoTradeBot++ – ラインベースのペンディング注文 & 多段階リスクフリーEA ラインを引く。リスクを決める。あとはボットに任せるだけ。 AutoTradeBot++   は、チャートをクリーンに保ちつつ   ドル建ての固定リスク と自動リスクフリー管理を実現したいトレーダーのための プロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。 どこでエントリーするかはあなたが決め、 どのように 執行・管理するかをEAが担当します。 AutoTradeBot++ には、 ゴールド（XAUUSD） 、   ダウ（US30） 、 ナスダック（US100） 、   すべてのFX通貨ペア 、 S&P500（US500） 向けの専用ビルドがあります。 開発者パネルおよび TesterMob プラットフォームからダウンロード可能です：   testermob.com   /   market.testermob.com 。 コンセプト：ラインに名前を付けるだけでトレード 一つ一つの注文を手動で入れる代わりに、AutoTradeBot++ は チャート上の 水平ライン をトレード指示として
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信