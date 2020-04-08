Smart Risk Manager Pro
- インディケータ
- Amirhossein Bakhtiari
- バージョン: 1.20
- アクティベーション: 5
Smart Risk Manager Pro – ドラッグして自信を持ってトレード
Smart Risk Manager Pro は、ドル建てリスクに基づいてポジションサイズを計算する プロフェッショナル向けオンチャート リスク管理ツールです。 チャート上でクリック＆ドラッグするだけで、インジケーターが即座に次を表示します:
- 方向（Buy / Sell）
- 距離（ポイント）
- 推奨ロットサイズ（あなたの RiskUSD に基づく）
このツールは超軽量・超高速で、クリーンなチャートと リスク優先のトレードフローを求めるトレーダーのために設計されています。
✨ 機能
- ✔️ チャート上でドラッグするだけでリスクを測定
- ✔️ スマートな自動ロット計算
- ✔️ Buy/Sell の方向を表示
- ✔️ ポイント単位の距離を表示
- ✔️ すべてのシンボルに対応（FX、ゴールド、指数、仮想通貨など）
- ✔️ 超高速 – ラグほぼゼロ
- ✔️ クリーンでミニマルなユーザーインターフェース
- ✔️ サブウィンドウなし・重いパネルなし
- ✔️ マウスを離したときだけ計算 → CPU 負荷を軽減
📌 使い方
- Smart Risk Manager Pro を任意のチャートに適用します。
- 希望する RiskUSD 金額（例: 5, 10, 20 USD）を設定します。
- 右上の ON/OFF ボタンをクリックします。
- チャート上のエントリーポイントで 左クリックを押したままにします。
- 希望するストップロスまでドラッグし、マウスボタンを離します。
- ツールは次の情報を表示します:
- Dir: Buy / Sell
- Dis: ポイント距離
- Lots: あなたのリスクに基づいた推奨ロット
ボタンをもう一度押すとツールが OFF になり、 すべてのラベルが非表示になってチャートがクリーンな状態になります。
🎯 入力パラメータ
- RiskUSD – 1トレードあたりのドル建てリスク。 インジケーターは、ブローカーの tick size・tick value・ボリューム設定を使用して ポジションサイズを計算します。
👤 想定ユーザー
- 1トレードあたりの固定リスクを守るデイトレーダーおよびスイングトレーダー。
- チャート上に直接エントリーを置くプライスアクション & Smart Money トレーダー。
- 非常に高速なリスク計算ツールを求めるスキャルパー。
- 毎回トレード前に手計算をしたくないすべてのトレーダー。
🌟 Mini vs Pro 比較
|機能
|Smart Risk Manager Mini
|Smart Risk Manager Pro ⭐
|ドラッグ測定
|✔️ あり
|✔️ あり（強化版）
|ロット計算
|✔️ あり
|✔️ あり（より正確）
|方向 (Buy / Sell)
|❌ なし
|✔️ あり
|距離（ポイント）
|❌ なし
|✔️ あり
|対応シンボル
|FXのみ
|すべて（FX, ゴールド, 指数, クリプト）
|使用制限
|31回
|無制限
|UIラベル
|Lots のみ
|Direction / Distance / Lots
|パフォーマンス
|高速
|超高速
|最適なユーザー
|初心者 / 無料ユーザー
|プロトレーダー
Smart Risk Manager Pro にアップグレードして、完全なリスクコントロール・全シンボル対応・高度な可視化を手に入れましょう。