Smart Risk Manager Pro

Smart Risk Manager Pro – Arraste e opere com confiança

Smart Risk Manager Pro é uma ferramenta profissional de gestão de risco diretamente no gráfico, que calcula o tamanho da posição com base no seu risco em dólares. Basta clicar e arrastar no gráfico e o indicador mostra instantaneamente:

  • Direção (Buy / Sell)
  • Distância em pontos
  • Tamanho de lote recomendado com base no seu valor de RiskUSD

A ferramenta é ultra leve, extremamente rápida e foi criada para traders que querem um gráfico limpo e um fluxo de trabalho de trading com foco total em risco.

✨ Recursos

  • ✔️ Meça o risco arrastando diretamente no gráfico
  • ✔️ Cálculo inteligente automático do tamanho do lote
  • ✔️ Mostra a direção Buy/Sell
  • ✔️ Mostra a distância em pontos
  • ✔️ Funciona em todos os símbolos (Forex, Ouro, Índices, Cripto)
  • ✔️ Ultra-rápido – zero lag
  • ✔️ Interface limpa e minimalista
  • ✔️ Sem sub-janelas, sem painéis pesados
  • ✔️ Só calcula quando você solta o mouse → economiza CPU

📌 Como usar

  1. Anexe o Smart Risk Manager Pro a qualquer gráfico.
  2. Defina o valor de RiskUSD desejado (por exemplo: 5, 10, 20 USD).
  3. Clique no botão ON/OFF no canto superior direito.
  4. No gráfico, clique com o botão esquerdo e segure no seu possível preço de entrada.
  5. Arraste até o nível de stop-loss desejado e então solte o mouse.
  6. A ferramenta exibirá:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: distância em pontos
    • Lots: tamanho de lote recomendado com base no seu risco

Clique novamente no botão para colocar a ferramenta em OFF. Quando está em OFF, todos os rótulos são ocultados e o seu gráfico permanece limpo.

🎯 Parâmetros (Inputs)

  • RiskUSD – risco em dólares por operação. O indicador utiliza tick size, tick value e as configurações de volume da sua corretora para calcular o tamanho da posição.

👤 Para quem é?

  • Day traders e swing traders que respeitam um risco fixo por operação.
  • Traders de price action e Smart Money que posicionam as ordens diretamente no gráfico.
  • Scalpers que precisam de um calculador de risco muito rápido e limpo.
  • Qualquer pessoa que queira evitar fazer contas manuais antes de cada trade.

🌟 Comparação Mini vs Pro

Recurso Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Arrastar para medir ✔️ Sim ✔️ Sim (aprimorado)
Cálculo de tamanho de lote ✔️ Sim ✔️ Sim (mais preciso)
Direção (Buy / Sell) ❌ Não ✔️ Sim
Distância em pontos ❌ Não ✔️ Sim
Símbolos suportados Apenas Forex Todos (Forex, Ouro, Índices, Cripto)
Limite de uso 31 usos Ilimitado
Rótulos da interface Apenas Lots Direction / Distance / Lots
Performance Rápida Ultra-rápida
Melhor para Iniciantes / usuários gratuitos Traders profissionais

Faça upgrade para o Smart Risk Manager Pro para ter controle total de risco, suporte a todos os símbolos e visualização avançada.

