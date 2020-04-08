Smart Risk Manager Pro – Arraste e opere com confiança

Smart Risk Manager Pro é uma ferramenta profissional de gestão de risco diretamente no gráfico, que calcula o tamanho da posição com base no seu risco em dólares. Basta clicar e arrastar no gráfico e o indicador mostra instantaneamente:

Direção (Buy / Sell)

(Buy / Sell) Distância em pontos

em pontos Tamanho de lote recomendado com base no seu valor de RiskUSD

A ferramenta é ultra leve, extremamente rápida e foi criada para traders que querem um gráfico limpo e um fluxo de trabalho de trading com foco total em risco.

✨ Recursos

✔️ Meça o risco arrastando diretamente no gráfico

✔️ Cálculo inteligente automático do tamanho do lote

✔️ Mostra a direção Buy/Sell

✔️ Mostra a distância em pontos

✔️ Funciona em todos os símbolos (Forex, Ouro, Índices, Cripto)

✔️ Ultra-rápido – zero lag

✔️ Interface limpa e minimalista

✔️ Sem sub-janelas, sem painéis pesados

✔️ Só calcula quando você solta o mouse → economiza CPU

📌 Como usar

Anexe o Smart Risk Manager Pro a qualquer gráfico. Defina o valor de RiskUSD desejado (por exemplo: 5, 10, 20 USD). Clique no botão ON/OFF no canto superior direito. No gráfico, clique com o botão esquerdo e segure no seu possível preço de entrada. Arraste até o nível de stop-loss desejado e então solte o mouse. A ferramenta exibirá: Dir: Buy / Sell

Buy / Sell Dis: distância em pontos

distância em pontos Lots: tamanho de lote recomendado com base no seu risco

Clique novamente no botão para colocar a ferramenta em OFF. Quando está em OFF, todos os rótulos são ocultados e o seu gráfico permanece limpo.

🎯 Parâmetros (Inputs)

RiskUSD – risco em dólares por operação. O indicador utiliza tick size, tick value e as configurações de volume da sua corretora para calcular o tamanho da posição.

👤 Para quem é?

Day traders e swing traders que respeitam um risco fixo por operação.

Traders de price action e Smart Money que posicionam as ordens diretamente no gráfico.

Scalpers que precisam de um calculador de risco muito rápido e limpo.

e limpo. Qualquer pessoa que queira evitar fazer contas manuais antes de cada trade.

🌟 Comparação Mini vs Pro

Recurso Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro ⭐ Arrastar para medir ✔️ Sim ✔️ Sim (aprimorado) Cálculo de tamanho de lote ✔️ Sim ✔️ Sim (mais preciso) Direção (Buy / Sell) ❌ Não ✔️ Sim Distância em pontos ❌ Não ✔️ Sim Símbolos suportados Apenas Forex Todos (Forex, Ouro, Índices, Cripto) Limite de uso 31 usos Ilimitado Rótulos da interface Apenas Lots Direction / Distance / Lots Performance Rápida Ultra-rápida Melhor para Iniciantes / usuários gratuitos Traders profissionais

Faça upgrade para o Smart Risk Manager Pro para ter controle total de risco, suporte a todos os símbolos e visualização avançada.