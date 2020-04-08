Smart Risk Manager Pro
- Indicadores
- Amirhossein Bakhtiari
- Versão: 1.20
- Ativações: 5
Smart Risk Manager Pro – Arraste e opere com confiança
Smart Risk Manager Pro é uma ferramenta profissional de gestão de risco diretamente no gráfico, que calcula o tamanho da posição com base no seu risco em dólares. Basta clicar e arrastar no gráfico e o indicador mostra instantaneamente:
- Direção (Buy / Sell)
- Distância em pontos
- Tamanho de lote recomendado com base no seu valor de RiskUSD
A ferramenta é ultra leve, extremamente rápida e foi criada para traders que querem um gráfico limpo e um fluxo de trabalho de trading com foco total em risco.
✨ Recursos
- ✔️ Meça o risco arrastando diretamente no gráfico
- ✔️ Cálculo inteligente automático do tamanho do lote
- ✔️ Mostra a direção Buy/Sell
- ✔️ Mostra a distância em pontos
- ✔️ Funciona em todos os símbolos (Forex, Ouro, Índices, Cripto)
- ✔️ Ultra-rápido – zero lag
- ✔️ Interface limpa e minimalista
- ✔️ Sem sub-janelas, sem painéis pesados
- ✔️ Só calcula quando você solta o mouse → economiza CPU
📌 Como usar
- Anexe o Smart Risk Manager Pro a qualquer gráfico.
- Defina o valor de RiskUSD desejado (por exemplo: 5, 10, 20 USD).
- Clique no botão ON/OFF no canto superior direito.
- No gráfico, clique com o botão esquerdo e segure no seu possível preço de entrada.
- Arraste até o nível de stop-loss desejado e então solte o mouse.
- A ferramenta exibirá:
- Dir: Buy / Sell
- Dis: distância em pontos
- Lots: tamanho de lote recomendado com base no seu risco
Clique novamente no botão para colocar a ferramenta em OFF. Quando está em OFF, todos os rótulos são ocultados e o seu gráfico permanece limpo.
🎯 Parâmetros (Inputs)
- RiskUSD – risco em dólares por operação. O indicador utiliza tick size, tick value e as configurações de volume da sua corretora para calcular o tamanho da posição.
👤 Para quem é?
- Day traders e swing traders que respeitam um risco fixo por operação.
- Traders de price action e Smart Money que posicionam as ordens diretamente no gráfico.
- Scalpers que precisam de um calculador de risco muito rápido e limpo.
- Qualquer pessoa que queira evitar fazer contas manuais antes de cada trade.
🌟 Comparação Mini vs Pro
|Recurso
|Smart Risk Manager Mini
|Smart Risk Manager Pro ⭐
|Arrastar para medir
|✔️ Sim
|✔️ Sim (aprimorado)
|Cálculo de tamanho de lote
|✔️ Sim
|✔️ Sim (mais preciso)
|Direção (Buy / Sell)
|❌ Não
|✔️ Sim
|Distância em pontos
|❌ Não
|✔️ Sim
|Símbolos suportados
|Apenas Forex
|Todos (Forex, Ouro, Índices, Cripto)
|Limite de uso
|31 usos
|Ilimitado
|Rótulos da interface
|Apenas Lots
|Direction / Distance / Lots
|Performance
|Rápida
|Ultra-rápida
|Melhor para
|Iniciantes / usuários gratuitos
|Traders profissionais
Faça upgrade para o Smart Risk Manager Pro para ter controle total de risco, suporte a todos os símbolos e visualização avançada.