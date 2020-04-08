RM Divergence Pro es un indicador de divergencia RSI profesional, sin repintado, diseñado para operadores que desean una visión estructural real más allá de las herramientas de divergencia clásicas.

Detecta con precisión la Divergencia Regular (RD), la Divergencia Oculta (HD), la Incapacidad (IA) y la Divergencia Potencial (P-DVG) utilizando una lógica estable basada en el swing.

Construido para la claridad, la precisión y el análisis limpio de la estructura del mercado.





VISIÓN GENERAL

RM Divergence Pro es un avanzado motor de divergencia basado en el RSI que se centra en la estructura real del mercado en lugar de en las ruidosas señales de los indicadores.

En lugar de basarse en simples comparaciones de precio con RSI, utiliza oscilaciones confirmadas de RSI y la estructura de precios para detectar condiciones significativas de divergencia y agotamiento.





Este enfoque proporciona señales limpias, estables y de calidad profesional adecuadas para operadores discrecionales serios.

IMPORTANTE - NOTAS SOBRE LA VERSIÓN DEMO (PROBADOR DE ESTRATEGIAS)





La versión demo sólo funciona dentro del Probador de Estrategias.





Limitaciones del Probador de Estrategias (no limitaciones del indicador):





- Clicks más lentos





- Retrasos menores en el redibujado





- Menor capacidad de respuesta de la interfaz de usuario





Importante:





Para ver el resultado de cualquier clic o interacción en el Probador de Estrategias, debe ejecutarse al menos un tick de precio.





Si el Probador de Estrategias está en pausa, después de cada clic:





- Pulse la tecla F12 para generar un único tick de precio.





- El indicador se actualizará y mostrará el resultado correctamente.













En los gráficos en tiempo real:





- La interacción es instantánea





- El dibujo es fluido y totalmente en tiempo real









LÓGICA COMPLETA DE DIVERGENCIA E INCAPACIDAD

RM Divergence Pro soporta los siguientes tipos de señales:





- Divergencia Regular (RD) - identifica potenciales cambios de tendencia

- Divergencia Oculta (HD) - identifica la continuación de la tendencia después de las correcciones

- Incapacidad (IA) - identifica estructuras de ruptura fallidas.

- Divergencia Potencial (P-DVG) - alerta temprana antes de la confirmación completa





QUÉ ES LA INCAPACIDAD (IA) Y POR QUÉ ES IMPORTANTE

La incapacidad (IA) se produce cuando el mercado intenta continuar pero falla estructuralmente.





Condiciones de IA bajista:

- El precio no logra formar un máximo superior

- El RSI no logra formar un máximo superior

- Resultado: IA bajista (ruptura fallida)





Condiciones IA alcistas:

- El precio no logra formar un mínimo inferior

- El RSI no logra formar un mínimo inferior

- Resultado: IA alcista (ruptura fallida) IA alcista (ruptura fallida)





La IA destaca el agotamiento estructural, no la divergencia clásica.

Aparece cuando el mercado intenta continuar pero carece claramente de impulso.





CÓMO FUNCIONA RM DIVERGENCE PRO

1. 1. Escanea el RSI para detectar máximos y mínimos confirmados.

2. Construye zonas de prueba basadas en oscilaciones que se utilizan exclusivamente para la detección de IA.

3. 3. Evalúa las pruebas estructurales, los fallos y el comportamiento del impulso.

4. 4. Confirma RD, HD, IA y P-DVG utilizando una lógica de oscilación estable.

5. Dibuja estructuras de precio y RSI limpias con cero repintado después de la confirmación





SEÑALES LIMPIAS, ESTABLES Y DE BAJO RUIDO

Las señales se confirman sólo cuando:

- La estructura del precio tiene sentido (oscilaciones, pruebas, fallos)

- El RSI apoya la estructura (pérdida de impulso o desequilibrio)





Esto produce:

- Señales altamente fiables

- Ruido mínimo

- Interpretación clara en tiempo real





APLICACIÓN PROFESIONAL

- Sin repintado una vez confirmadas las oscilaciones

- Funciona con todos los símbolos y todos los plazos

- Dibujo de objetos y rendimiento optimizados

- Excelente para mercados con movimientos rápidos (por ejemplo, XAUUSD)

- Admite la selección manual de oscilaciones para análisis personalizados





CÓMO UTILIZARLO EN TRADING

- Fin de tendencia: utilizar Divergencia Regular (RD)

- Fin de corrección: utilice la Divergencia Oculta (HD)

- Rupturas o rupturas fallidas: utilice Incapacidad (IA)





Flujo de trabajo sugerido:

- Identificar la estructura del mercado (HH, HL, LH, LL)

- Utilizar RD en zonas de agotamiento

- Utilice HD durante los retrocesos

- Vigile la IA cerca de los niveles clave de soporte y resistencia

- Combínelo siempre con una gestión adecuada del riesgo





MODOS DE ANÁLISIS (SELECCIÓN DE REFERENCIA)

RM Divergence Pro soporta tres modos de análisis basados en la interacción del usuario.





Modo 1 - Divergencia manual / IA (Modo de dos oscilaciones)

- Haga clic en un swing más antiguo

- Haga clic en un swing más reciente

El indicador compara el precio y el RSI y clasifica RD, HD, o IA.





Modo 2 - Divergencia Potencial / IA con Referencia

- Haga clic en el valor actual del RSI

- Haga clic en una oscilación anterior

El indicador detecta RD, HD o IA de formación temprana utilizando la referencia seleccionada.





Modo 3 - Divergencia Potencial / IA (Modo Auto)

- Haga clic sólo en el valor RSI actual

El indicador encuentra automáticamente el último swing relevante y muestra señales potenciales tempranas.





Botón de Reinicio

- Borra todas las selecciones manuales y restaura el modo automático.





UNA INSTANCIA POR GRÁFICO (IMPORTANTE)

RM Divergence Pro está intencionalmente limitado a una instancia por gráfico para asegurar:

- Que no se superpongan objetos de dibujo

- No hay cálculos de swing conflictivos

- Máxima claridad y estabilidad





Si se añade otra instancia, MT5 bloquea automáticamente la carga duplicada.





GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Adjuntar RM Divergence Pro al gráfico

2. Observe la formación de la oscilación del RSI

3. Identifique las señales RD, HD o IA

4. Evaluar siempre las señales dentro de la estructura del mercado y el contexto de soporte/resistencia





PARÁMETROS DE ENTRADA





RSI - Ajustes básicos

- Periodo RSI - Define el periodo de cálculo del RSI.

- Precio Aplicado - Selecciona el precio utilizado para el cálculo del RSI (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.).





RSI - Oscilaciones y Marcadores

- Número de oscilaciones - Establece cuántas oscilaciones del RSI se calculan y se muestran.

- Modo de visualización de las oscilaciones: muestra las oscilaciones de RSI mediante círculos de colores o etiquetas numéricas.

- Tamaño de fuente / marcador - Controla el tamaño de los marcadores y números de swing.

- Fuente del precio de swing - Utiliza el precio de cierre o el precio máximo/mínimo para la comparación de swing.





Divergencia - Etiquetas y modo de visualización

- Modo de etiqueta de divergencia - Controla dónde se muestran las etiquetas de divergencia:

(gráfico principal, ventana RSI, etiqueta de esquina fija o combinaciones).

- Esquina de etiqueta fija - Selecciona la posición de la esquina de la etiqueta de divergencia fija.

- Tamaño de letra de la etiqueta de divergencia - Ajusta el tamaño de letra de las etiquetas de divergencia.





Divergencia - Colores de línea

- Colorear líneas por tipo de divergencia: Permite colorear automáticamente las líneas en función del tipo de señal.

- Colores de Divergencia Regular - Colores para Divergencia Regular alcista y bajista.

- Colores de Divergencia Oculta - Colores para Divergencia Oculta alcista y bajista.

- Colores Inability - Colores para señales Inability alcistas y bajistas.

- Colores de Líneas de Precio y RSI - Establece los colores de las líneas en el gráfico de precios y en la ventana de RSI.

- Color de Etiquetas por Divergencia - Colorea automáticamente las etiquetas basándose en el tipo de divergencia.





Colores - Estilo General

- Color de Línea RSI - Cambia el color de la línea RSI.

- Swing & Vertical Line Colors - Controla los colores de las líneas guía de swing y vertical.

- Colores de texto de swing - Colores de las etiquetas de swing normal, extremo y de guía de tendencia.

- Color del Texto del Último RSI - Color de la etiqueta del valor del RSI en vivo.

- Color del texto de la etiqueta de divergencia - Color por defecto de las etiquetas de divergencia.





IU - Botón Reiniciar

- Mostrar botón de reinicio - Muestra un botón de reinicio en la ventana RSI.

- Color del Botón de Reinicio - Ajusta el color del botón.

- Tamaño del botón de reinicio - Ajusta el tamaño del botón de reinicio.





Historial - Señales automáticas en el gráfico

- Activar Historial - Muestra las cartas de divergencia históricas en el gráfico.

- Mostrar Historial RD - Muestra las señales de Divergencia Regular (R) pasadas.

- Mostrar historial HD - Muestra señales de divergencia ocultas (H) anteriores.

- Mostrar Historial IA - Muestra señales pasadas de Incapacidad (I).

- Fuente histórica - Fuente utilizada para las letras de las señales históricas (R / H / I).





Todos los parámetros están diseñados para un control visual claro y pueden ajustarse sin afectar a la lógica de la señal.




