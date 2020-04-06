CrossRoad NeuroBoids PSO AI

Bienvenido a la evolución de la inteligencia artificial en MetaTrader 5.

NeuroBoid v6.4 Complete Edition no es solo un Asesor Experto (Expert Advisor); es un motor de investigación de mercado en tiempo real. A diferencia de los robots estáticos que utilizan estrategias fijas, NeuroBoid emplea un algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO - Particle Swarm Optimization) para adaptarse continuamente a las condiciones cambiantes del mercado.

Esta versión representa un salto tecnológico, centrándose en la robustez estadística y la protección del capital a través de nuevas métricas de Score Ajustado al Riesgo.

Capacidad Multi-Activo: Aunque fue desarrollado principalmente para trabajar con XAUUSD (ORO), se adapta a cualquier activo. Debido a su peculiaridad de trabajar con PSO basado en memoria y aprendizaje continuo, CrossRoad NeuroBoid es capaz de operar con éxito en cualquier activo con buena volatilidad.

Características Principales (Key Features)

  • Validación Walk-Forward en Tiempo Real: El robot no confía ciegamente en el pasado. Ejecuta pruebas continuas en ventanas de datos desconocidos para validar si la estrategia sigue siendo robusta antes de arriesgar su capital.

  • Aptitud Ajustada al Riesgo (Risk-Adjusted Fitness): La optimización ahora penaliza las estrategias volátiles. El algoritmo busca el mejor retorno con el menor Drawdown posible, simulando Spread y Slippage reales.

  • Dashboard Profesional: Un panel gráfico totalmente nuevo que muestra el estado de la tendencia, osciladores, fuerza de la señal, confianza del enjambre y datos fundamentales de la cuenta.

  • Lote Dinámico Inteligente: El tamaño de la posición puede aumentar automáticamente basándose la "Confianza" de la señal (porcentaje de concordancia entre los agentes Boids).

Estrategia Técnica

NeuroBoid v6.4 analiza 4 dimensiones del mercado simultáneamente:

  1. Contexto y Tendencia: Alineación de múltiples EMAs (9, 15, 50, 100) y SAR Parabólico.

  2. Osciladores: RSI y Estocástico para identificar zonas de agotamiento.

  3. Momentum: Análisis avanzado de MACD e Histograma.

  4. Reversión: Detección de patrones de probabilidad de reversión basada en Acción del Precio (Price Action) y Bandas de Bollinger.

⚙️ Parámetros y Requisitos

  • Timeframe Recomendado: M5 (Por defecto), pero adaptable a M15, H1, H4 y D1.

  • Pares: Optimizado para pares con buena volatilidad y spread bajo (ej: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).

  • Modo de Operación: Viene configurado por defecto en modo AGGRESSIVE (Agresivo) para mayor frecuencia de operaciones, pero cuenta con modos Conservative (Conservador) y Balanced (Equilibrado).

  • Tipo de Cuenta: Se recomiendan cuentas ECN o Raw Spread para una mejor ejecución.

🛡️ Gestión de Riesgo

  • Sistema dinámico de Stop Loss y Take Profit basado en la volatilidad (ATR).

  • Protección de Beneficios Avanzada: Esta versión cuenta con mecanismos continuos de Breakeven y Trailing Gain. Trabajan con disparadores que persiguen activamente el beneficio.

  • Filtros de horario y protección contra spreads excesivos.

  • Límite Global de Pérdida Máxima: Detiene el trading automáticamente si el equidad (equity) cae un porcentaje definido (X%).


