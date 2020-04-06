CrossRoad NeuroBoids PSO AI
- Asesores Expertos
- Fabio Rodrigues
- Versión: 6.4
- Activaciones: 20
Bienvenido a la evolución de la inteligencia artificial en MetaTrader 5.
NeuroBoid v6.4 Complete Edition no es solo un Asesor Experto (Expert Advisor); es un motor de investigación de mercado en tiempo real. A diferencia de los robots estáticos que utilizan estrategias fijas, NeuroBoid emplea un algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO - Particle Swarm Optimization) para adaptarse continuamente a las condiciones cambiantes del mercado.
Esta versión representa un salto tecnológico, centrándose en la robustez estadística y la protección del capital a través de nuevas métricas de Score Ajustado al Riesgo.
Capacidad Multi-Activo: Aunque fue desarrollado principalmente para trabajar con XAUUSD (ORO), se adapta a cualquier activo. Debido a su peculiaridad de trabajar con PSO basado en memoria y aprendizaje continuo, CrossRoad NeuroBoid es capaz de operar con éxito en cualquier activo con buena volatilidad.
Características Principales (Key Features)
Validación Walk-Forward en Tiempo Real: El robot no confía ciegamente en el pasado. Ejecuta pruebas continuas en ventanas de datos desconocidos para validar si la estrategia sigue siendo robusta antes de arriesgar su capital.
Aptitud Ajustada al Riesgo (Risk-Adjusted Fitness): La optimización ahora penaliza las estrategias volátiles. El algoritmo busca el mejor retorno con el menor Drawdown posible, simulando Spread y Slippage reales.
Dashboard Profesional: Un panel gráfico totalmente nuevo que muestra el estado de la tendencia, osciladores, fuerza de la señal, confianza del enjambre y datos fundamentales de la cuenta.
Lote Dinámico Inteligente: El tamaño de la posición puede aumentar automáticamente basándose la "Confianza" de la señal (porcentaje de concordancia entre los agentes Boids).
Estrategia Técnica
NeuroBoid v6.4 analiza 4 dimensiones del mercado simultáneamente:
Contexto y Tendencia: Alineación de múltiples EMAs (9, 15, 50, 100) y SAR Parabólico.
Osciladores: RSI y Estocástico para identificar zonas de agotamiento.
Momentum: Análisis avanzado de MACD e Histograma.
Reversión: Detección de patrones de probabilidad de reversión basada en Acción del Precio (Price Action) y Bandas de Bollinger.
⚙️ Parámetros y Requisitos
Timeframe Recomendado: M5 (Por defecto), pero adaptable a M15, H1, H4 y D1.
Pares: Optimizado para pares con buena volatilidad y spread bajo (ej: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).
Modo de Operación: Viene configurado por defecto en modo AGGRESSIVE (Agresivo) para mayor frecuencia de operaciones, pero cuenta con modos Conservative (Conservador) y Balanced (Equilibrado).
Tipo de Cuenta: Se recomiendan cuentas ECN o Raw Spread para una mejor ejecución.
🛡️ Gestión de Riesgo
Sistema dinámico de Stop Loss y Take Profit basado en la volatilidad (ATR).
Protección de Beneficios Avanzada: Esta versión cuenta con mecanismos continuos de Breakeven y Trailing Gain. Trabajan con disparadores que persiguen activamente el beneficio.
Filtros de horario y protección contra spreads excesivos.
Límite Global de Pérdida Máxima: Detiene el trading automáticamente si el equidad (equity) cae un porcentaje definido (X%).