TopAI Gold Scalper M15
- Asesores Expertos
- Teh Chin Han
- Versión: 1.73
- Activaciones: 5
TopAI Gold Scalper M15 es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15.
Se centra en capturar movimientos de impulso a corto plazo siguiendo la acción real de los precios en lugar de predecir los máximos o mínimos del mercado.
Concepto de operación
-
Operar con impulso, no con predicciones
-
Seguir el movimiento de la vela
-
Una operación cada vez, entrada y salida claras
-
Cierre en la toma de beneficios y espere a la siguiente oportunidad
Lógica de la estrategia principal
-
Filtro de tendencia EMA
-
Mejor rendimiento en condiciones de negociación de baja dispersión
-
Utiliza EMA rápidas y lentas para determinar la dirección actual del mercado
-
Las operaciones sólo se permiten cuando se detecta una tendencia clara
-
-
Acción del precio y confirmación de ruptura
-
La entrada se basa en un movimiento válido del precio y una distancia mínima de ruptura
-
Ayuda a evitar condiciones de oscilación y baja volatilidad
-
-
Negociación en una sola dirección
-
Sólo se puede mantener una dirección al mismo tiempo
-
Evita posiciones de cobertura o en conflicto
-
-
Lógica de Take-Profit First
-
Cada operación tiene un TP predefinido
-
Las nuevas operaciones sólo se abren una vez cerrada la anterior
-
-
Trailing Stop opcional
-
Protege los beneficios cuando el precio continúa en la dirección de la tendencia
-
Gestión del riesgo
-
❌ Sin Martingala
-
❌ No Grid
-
❌ Sin promedios ilimitados
-
✅ Riesgo fijo y controlado por operación
-
✅ Stop loss y take profit en cada posición
Más adecuado para
-
Los operadores que prefieren el comercio de oro a corto plazo / intradía
-
Los usuarios que quieren un EA que se comporta de manera similar a la tendencia de comercio manual
-
Los comerciantes que evitan los sistemas de recuperación de alto riesgo
-
Cuentas que requieren una lógica clara y transparente
Configuración recomendada
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M15
-
Tipo de cuenta: Cualquiera (ECN / Standard)