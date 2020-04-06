TopAI Gold Scalper M15 es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15.

Se centra en capturar movimientos de impulso a corto plazo siguiendo la acción real de los precios en lugar de predecir los máximos o mínimos del mercado.

Concepto de operación

Operar con impulso, no con predicciones

Seguir el movimiento de la vela

Una operación cada vez, entrada y salida claras

Cierre en la toma de beneficios y espere a la siguiente oportunidad

Lógica de la estrategia principal

Filtro de tendencia EMA Mejor rendimiento en condiciones de negociación de baja dispersión Utiliza EMA rápidas y lentas para determinar la dirección actual del mercado Las operaciones sólo se permiten cuando se detecta una tendencia clara

Acción del precio y confirmación de ruptura La entrada se basa en un movimiento válido del precio y una distancia mínima de ruptura Ayuda a evitar condiciones de oscilación y baja volatilidad

Negociación en una sola dirección Sólo se puede mantener una dirección al mismo tiempo Evita posiciones de cobertura o en conflicto

Lógica de Take-Profit First Cada operación tiene un TP predefinido Las nuevas operaciones sólo se abren una vez cerrada la anterior

Trailing Stop opcional Protege los beneficios cuando el precio continúa en la dirección de la tendencia



Gestión del riesgo

❌ Sin Martingala

❌ No Grid

❌ Sin promedios ilimitados

✅ Riesgo fijo y controlado por operación

✅ Stop loss y take profit en cada posición

Más adecuado para

Los operadores que prefieren el comercio de oro a corto plazo / intradía

Los usuarios que quieren un EA que se comporta de manera similar a la tendencia de comercio manual

Los comerciantes que evitan los sistemas de recuperación de alto riesgo

Cuentas que requieren una lógica clara y transparente

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M15

Tipo de cuenta: Cualquiera (ECN / Standard)