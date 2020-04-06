TopAI Gold Scalper M15

TopAI Gold Scalper M15 es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15.
Se centra en capturar movimientos de impulso a corto plazo siguiendo la acción real de los precios en lugar de predecir los máximos o mínimos del mercado.

Concepto de operación

  • Operar con impulso, no con predicciones

  • Seguir el movimiento de la vela

  • Una operación cada vez, entrada y salida claras

  • Cierre en la toma de beneficios y espere a la siguiente oportunidad

Lógica de la estrategia principal

  • Filtro de tendencia EMA

    • Mejor rendimiento en condiciones de negociación de baja dispersión

    • Utiliza EMA rápidas y lentas para determinar la dirección actual del mercado

    • Las operaciones sólo se permiten cuando se detecta una tendencia clara

  • Acción del precio y confirmación de ruptura

    • La entrada se basa en un movimiento válido del precio y una distancia mínima de ruptura

    • Ayuda a evitar condiciones de oscilación y baja volatilidad

  • Negociación en una sola dirección

    • Sólo se puede mantener una dirección al mismo tiempo

    • Evita posiciones de cobertura o en conflicto

  • Lógica de Take-Profit First

    • Cada operación tiene un TP predefinido

    • Las nuevas operaciones sólo se abren una vez cerrada la anterior

  • Trailing Stop opcional

    • Protege los beneficios cuando el precio continúa en la dirección de la tendencia

Gestión del riesgo

  • ❌ Sin Martingala

  • ❌ No Grid

  • ❌ Sin promedios ilimitados

  • ✅ Riesgo fijo y controlado por operación

  • ✅ Stop loss y take profit en cada posición

Más adecuado para

  • Los operadores que prefieren el comercio de oro a corto plazo / intradía

  • Los usuarios que quieren un EA que se comporta de manera similar a la tendencia de comercio manual

  • Los comerciantes que evitan los sistemas de recuperación de alto riesgo

  • Cuentas que requieren una lógica clara y transparente

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M15

  • Tipo de cuenta: Cualquiera (ECN / Standard)

Descripción breve (para Market Preview)

Un scalper de Oro M15 que sigue la tendencia y opera con el impulso de los precios. Una operación a la vez, sin martingala, sin rejilla, centrado en la ejecución controlada y disciplinada.


