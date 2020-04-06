No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches.

Recomendaciones para Oro (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD y otros pares de volatilidad.

FCK Hedging AI es el sistema de cobertura avanzado.

Fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado.

FCK Hedging AI es un asesor experto que puede utilizar para diseñar e implementar estrategias de cobertura automatizadas. El objetivo principal de una estrategia de cobertura de divisas es reducir o eliminar el impacto de las fluctuaciones adversas de los precios. Las estrategias de cobertura no tienen en cuenta la dirección del mercado. Simplemente abrirán operaciones opuestas (con un tamaño de lote mayor) en el mismo par en caso de que el precio comience a ir en contra de la dirección de la operación inicial.



