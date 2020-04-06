🚀 Presentamos el EA Laguerre Edge: ¡Tu ventaja para operar con oro!

Está buscando una forma potente, sofisticada y segura de operar con oro? ¡Deje de adivinar y comience a beneficiarse con el Asesor Experto (EA) Laguerre Edge!

Este vanguardista sistema totalmente automatizado está diseñado por expertos para el dinámico mercado del oro(XAUUSD) en el marco temporal M5 (5 minutos). No es sólo un EA, es su compañero personal de operaciones de alta precisión, listo para ser conectado a su gráfico en el broker Exness. Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers distintos de Exness, puede que necesite optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

Los resultados de la optimización fueron probados en la Cuenta Cent de Exness, mostrando:

Reducción máxima: 29%

Factor de ganancia: 1,78

Capital inicial: $100

Por qué elegir Laguerre Edge EA? 🥇

El Laguerre Edge EA combina la velocidad del indicador Laguerre RSI con el poder direccional de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) para capturar movimientos de alta probabilidad.

Entrada de precisión: Utiliza el indicador Laguerre para detectar condiciones precisas de sobrecompra/sobreventa, filtradas por múltiples comprobaciones de tendencia EMA para asegurarse de que sólo entra en operaciones alineadas con la tendencia mayor.

Gestión inteligente del dinero: El EA cuenta con un sistema de Gestión Probabilística del Dinero . Esto significa que escala de forma inteligente el tamaño de su lote en función de la fuerza (probabilidad) de la señal de operación, aumentando su seguridad y su rentabilidad potencial.

Control Dinámico del Riesgo: A diferencia de los sistemas de alto riesgo, el EA Laguerre Edge no utiliza Martingala o técnicas de trading de Cuadrícula . Incorpora un Porcentaje de Corte de Pérdida Diario para proteger su capital de una reducción excesiva.

Trailing Stop Avanzado: Las operaciones están protegidas y maximizadas con un Trailing Stop basado en ATR. Este stop-loss dinámico se mueve para bloquear el beneficio una vez que se alcanza un determinado nivel de beneficio (definido por el ATR), asegurando sus ganancias en condiciones de mercado volátiles.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.



Parámetros Clave: Personaliza tu Edge

El EA viene pre-optimizado para Gold (M5), pero usted tiene el control total para ajustarlo a su tolerancia al riesgo:

PorcentajeDeRiesgo: Define el porcentaje de su capital arriesgado por operación (establezca 0 para utilizar un lote fijo).

Lotes: Su tamaño de lote fijo si el Porcentaje de riesgo se establece en 0.

StartHour / EndHour: Especifica las horas del día en las que el EA puede operar.

ATRPeriod / ATRThreshold: Se utiliza para filtrar las operaciones por volatilidad, asegurando que el EA sólo opere en un mercado suficientemente activo.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Establece el periodo y el marco temporal para el filtro EMA de tendencia principal (por defecto es D1 para un filtro fuerte a largo plazo).

DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de su saldo diario inicial que está dispuesto a perder antes de que el EA deje de operar durante el día (gestión de riesgos esencial).

FastEMA / SlowEMA: Períodos para el filtro de cruce de medias de movimiento más rápido, que confirma la dirección de la tendencia intermedia.

LaguerreGamma: El parámetro Gamma para el cálculo del núcleo Laguerre RSI, que influye en su sensibilidad.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Parámetros para el cálculo dinámico del trailing stop-loss.

ATR_Profit_Multiplier: El multiplicador que determina cuánto beneficio (en distancia ATR) debe alcanzarse antes de que se active el Trailing Stop.

DayRange: El número de barras diarias utilizadas para calcular un objetivo dinámico de Take Profit, buscando niveles de beneficio realistas.

Dé el primer paso: ¡Opere más inteligentemente, no más fuerte!

El EA Laguerre Edge está listo para la acción. Es una herramienta sofisticada que lleva la gestión profesional del riesgo y del dinero directamente a su terminal MT4.

¡No se comprometa a una gran compra de inmediato! Ofrecemos una opción de Alquiler de 1 Mes extremadamente asequible para que puedas probar su rendimiento y ver los resultados de primera mano en un entorno en vivo o demo.

🔥 ¡Descargue el EA Laguerre Edge hoy y asegure su futuro en el trading!