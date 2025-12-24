🚀 Wir stellen den Laguerre Edge EA vor: Ihr Vorteil beim Goldhandel!

Sind Sie auf der Suche nach einer leistungsstarken, ausgeklügelten und sicheren Methode für den Goldhandel? Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an zu profitieren mit dem Laguerre Edge Expert Advisor (EA)!

Dieses hochmoderne, vollautomatische System wurde speziell für den dynamischen Goldmarkt(XAUUSD) auf dem M5 (5-Minuten) Zeitrahmen entwickelt. Es handelt sich nicht nur um einen EA, sondern um Ihren persönlichen, hochpräzisen Handelspartner, der bereit ist, mit Ihrem Chart auf dem Exness-Broker verbunden zu werden. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich unter folgendem Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Die Optimierungsergebnisse wurden mit dem Exness Cent-Konto getestet und zeigen:

Maximaler Drawdown: 29%

Gewinnfaktor: 1,78

Anfangskapital: $100

Warum Laguerre Edge EA wählen? 🥇

Der Laguerre Edge EA kombiniert die Geschwindigkeit des Laguerre RSI-Indikators mit der richtungsweisenden Kraft der Exponential Moving Averages (EMAs), um Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erfassen.

Präziser Einstieg: Er nutzt den Laguerre-Indikator, um präzise überkaufte/überverkaufte Bedingungen zu erkennen, gefiltert durch mehrere EMA-Trendprüfungen, um sicherzustellen, dass Sie nur in Trades einsteigen, die mit dem größeren Trend übereinstimmen.

Intelligentes Geld-Management: Der EA verfügt über ein probabilistisches Money-Management-System . Das bedeutet, dass er Ihre Losgröße auf der Grundlage der Stärke (Wahrscheinlichkeit) des Handelssignals intelligent skaliert und so Ihre Sicherheit und potenzielle Rendite erhöht.

Dynamische Risikokontrolle: Im Gegensatz zu Hochrisikosystemen verwendet der Laguerre Edge EA keine Martingale- oder Grid-Handelstechniken . Er enthält einen täglichen Cut-Loss-Prozentsatz , um Ihr Kapital vor einem übermäßigen Drawdown zu schützen.

Advanced Trailing Stop: Trades werden durch einen ATR-basierten Trailing Stop geschützt und maximiert. Dieser dynamische Stop-Loss bewegt sich, um den Gewinn zu sichern, sobald ein bestimmtes Gewinnniveau (definiert durch die ATR) erreicht ist, und sichert so Ihre Gewinne unter volatilen Marktbedingungen.

Egal, ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekaufthaben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Wichtige Parameter: Customize Your Edge

Der EA wird voroptimiert für Gold (M5) geliefert, aber Sie haben die volle Kontrolle, um ihn auf Ihre Risikotoleranz abzustimmen:

RisikoProzentsatz: Definiert den Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (auf 0 gesetzt, um ein festes Lot zu verwenden).

Lose: Ihre feste Losgröße, wenn der Risikoprozentsatz auf 0 eingestellt ist.

StartHour / EndHour: Legt fest, zu welchen Stunden des Tages der EA handeln darf.

ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet, um Trades nach Volatilität zu filtern und sicherzustellen, dass der EA nur in einem ausreichend aktiven Markt handelt.

EMAPeriode / EMA_Zeitrahmen: Legt die Periode und den Zeitrahmen für den Haupttrend-EMA-Filter fest (Standard ist D1 für einen starken, langfristigen Filter).

DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz Ihres täglichen Startguthabens, den Sie bereit sind zu verlieren, bevor der EA den Handel für den Tag beendet (wichtiges Risikomanagement).

FastEMA / SlowEMA: Perioden für den Crossover-Filter des schnelleren Durchschnitts, der die mittlere Trendrichtung bestätigt.

LaguerreGamma: Der Gamma-Parameter für die zentrale Laguerre-RSI-Berechnung, der die Empfindlichkeit des RSI beeinflusst.

ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Parameter für die dynamische Trailing-Stop-Loss-Berechnung.

ATR_Gewinn_Multiplikator: Der Multiplikator, der bestimmt, wie viel Gewinn (in ATR-Abstand) erreicht werden muss, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.

TagBereich: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung eines dynamischen Take-Profit-Ziels verwendet werden, um realistische Gewinnniveaus zu erreichen.

Machen Sie den ersten Schritt: Handeln Sie intelligenter, nicht härter!

Der Laguerre Edge EA ist bereit für den Einsatz. Es ist ein hochentwickeltes Tool, das professionelles Risiko- und Geldmanagement direkt auf Ihr MT4-Terminal bringt.

Legen Sie sich nicht gleich auf einen großen Kauf fest! Wir bieten eine extrem günstige 1-Monats-Mietoption an, damit Sie die Leistung des EA testen und die Ergebnisse aus erster Hand in einer Live- oder Demo-Umgebung sehen können.

🔥 Laden Sie den Laguerre Edge EA noch heute herunter und sichern Sie sich Ihre Handelszukunft!