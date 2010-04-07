RVFL Indicator One Candle Strategy

UPGRADE AVAILABLE: Tired of manual trading? I just released the Automated MTF Version with Mobile Alerts and Auto-Targets. Get the Pro Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/159350





Range Vector Fibo Logic (Indicador) Estrategia de una vela



Deje de despertarse a las 3 AM para dibujar líneas manualmente. Range Vector Fibo Logic (Indicador) es la herramienta visual profesional para las populares estrategias "One Candle" y "Daily Breakout" utilizadas por los operadores institucionales.

Si está operando con la famosa estrategia Daily High/Low Breakout (a menudo vista en YouTube), esta herramienta automatiza todo el análisis por usted. Proyecta instantáneamente los niveles de ruptura del vector, las zonas de Stop Loss y los objetivos de beneficios de Fibonacci para el día actual basándose en la volatilidad de ayer.





EL PROBLEMA

Sabe que la estrategia funciona (1:2 o 1:2,5 Riesgo-Recompensa). Pero ejecutarla es difícil:

Hay que calcular manualmente el Máximo/Mínimo del día anterior.

Tienes que dibujar los niveles de extensión de Fibonacci cada día.

Hay que mirar fijamente el gráfico esperando la ruptura.





LA SOLUCIÓN

Este indicador hace los cálculos por usted.

Auto-Detección: Identifica automáticamente el rango Alto/Bajo de ayer. Auto-Proyección: Dibuja instantáneamente sus líneas de Entrada, Stop Loss y Take Profit en el gráfico. Estrategia lista: Viene precargado con los ajustes virales de "Alta Precisión"(0.9 SL / 1.25 TP) utilizados en las mejores estrategias de Oro.





¿QUIERE AUTOMATIZAR LA OPERACIÓN?

Este indicador le muestra los niveles, pero usted tiene que pulsar el botón y gestionar la operación.

¿Cansado de perderte la ruptura mientras duermes? He desarrollado la versión totalmente automatizada del Asesor Experto (EA) de esta estrategia. Opera estas líneas exactas por usted, gestiona el riesgo y ejecuta con precisión de francotirador, incluso mientras usted duerme.





OBTENGA AQUÍ EL EA AUTOMATIZADO - Range Vector Fibo Logic ( Incluye filtros temporales, gestión automática del riesgo y lógica de protección del capital)





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Simplicidad visual: Líneas limpias, de estilo institucional (Sin desorden gráfico).

Totalmente personalizable: Cambie las relaciones de Fibonacci para adaptarlas a su propia estrategia (por ejemplo, establezca SL en 0,8 y TP en 1,4 para una configuración clásica de 1:2).

Comprobación histórica: Ajuste la configuración History_Days para comprobar visualmente cómo los niveles respetaron el precio en los últimos 10, 20 ó 30 días.

Optimizado para Oro: La configuración por defecto está ajustada para los vectores de volatilidad XAUUSD.





PARÁMETROS (INPUTS)

History_Days: Cuántos días pasados mostrar (Predeterminado: 10).

Nivel_SL_largo / Nivel_SL_corto: El ratio Fibonacci para su Stop Loss (Por defecto: 0.9).

Nivel_TP_largo / Nivel_TP_corto: El ratio Fibonacci para su Take Profit (Por defecto: 1.25).

Visuales: Personalice los colores y el ancho de las líneas para que coincidan con el tema de su gráfico.





SOBRE EL AUTOR

Ravi Gurung | Quant Developer & Algo Trader Reduciendo la brecha entre la intuición manual y la precisión automatizada.

Descargue este indicador GRATIS ahora y deje de dibujar líneas de Fibonacci manualmente para siempre. Si encuentra esta herramienta útil, por favor deje un comentario.