BinanceData

Después de descargar este programa de servicio, se utilizará como programa de soporte de servicio para Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel.

Enlace de descarga de Dom BookHeatMAP Lightning TradingPanel：https://www.mql5.com/zh/market/product/159414?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aDom+BookHeatMAP+Lightning+Trading+Panel


En primer lugar, arrastre y suelte el archivo descargado en la carpeta de servicios correspondiente (` MQL5 \ Services `) en el directorio de datos MT5, y confirme que el archivo se ha colocado correctamente. A continuación, haga doble clic para ejecutar el servicio de inicio, y el sistema cargará automáticamente los componentes pertinentes e inicializará el entorno de servicio.

La ubicación específica de la operación se muestra en la captura de pantalla: Después de completar el proceso de inicio como se muestra en la captura de pantalla, la interfaz principal de Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel se mostrará normalmente. En este momento, puede habilitar todas sus funciones y experimentar los eficientes y fluidos servicios de negociación relámpago DOM, incluyendo características básicas como la monitorización en tiempo real del mapa de profundidad del mapa de calor y la rápida ejecución de órdenes.
Tenga en cuenta que para garantizar el funcionamiento estable del sistema de negociación, es necesario asegurarse de que los pares de negociación establecidos en el programa de servicio, los pares de negociación seleccionados en la plataforma MT5 y los pares de negociación seleccionados en la configuración de parámetros del Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel son completamente coherentes. Si hay inconsistencia, puede llevar a errores en el envío de datos de mercado, ejecución anormal de órdenes o desviación en el cálculo de activos. Por favor, asegúrese de verificar antes de cada lanzamiento.
