Isolated Peak and Bottom Indicator for MT5

Isolated Peak & Bottom - Indicador de Agotamiento de Tendencia y Reversión para MT5

Una tendencia alcista definida por máximos más altos no crea nuevos máximos todos los días. En algún momento, el precio se detiene, corrige o invierte. El reto clave para los operadores es distinguir entre una corrección temporal y el final real de una tendencia.

El indicador Isolated Peak & Bottom está diseñado precisamente para resolver este problema.

Concepto del indicador

Este indicador se basa en la técnica de Máximo / Mínimo Aislado, un enfoque de acción de precios de eficacia probada que se utiliza para identificar posibles puntos de agotamiento de la tendencia.

Pico aislado (final de una tendencia alcista)

  • El punto más alto alcanzado durante una tendencia alcista se define como Pico Aislado.

  • El punto más bajo del día anterior se convierte en el nivel de señal

  • Si este nivel de señal se rompe en dos v elas, la tendencia alcista se considera finalizada.

  • Si no se supera en dos velas, se supone que la tendencia alcista continúa.

Esta lógica ayuda a los operadores a separar los retrocesos normales de los verdaderos cambios de tendencia.

Fondo Aislado (Fin de una tendencia bajista)

La misma lógica se aplica a la inversa para las tendencias bajistas:

  • El punto más bajo de una tendencia bajista se define como un mínimo aislado.

  • El punto más alto del día anterior actúa como nivel de señal

  • Una ruptura de este nivel en el plazo de dos velas indica un posible cambio de tendencia al alza.

Por qué funciona esta técnica

Los mercados se mueven en fractales, lo que significa que el mismo comportamiento se repite en todos los marcos temporales.
Por esta razón, la técnica de Pico y Fondo Aislado se puede aplicar a:

  • Gráficos anuales

  • Gráficos diarios

  • Gráficos intradía

  • Gráficos de ticks

No hay ningún requisito de marco temporal fijo, lo que hace que el indicador sea flexible y ampliamente utilizable.

La tasa de éxito histórica de esta técnica es relativamente alta, especialmente cuando se utiliza para determinar la dirección de la tendencia en lugar del momento exacto de entrada.

Ventajas prácticas

  • Ayuda a identificar el agotamiento de la tendencia

  • Filtra el ruido emocional del mercado

  • Ayuda a definir la dirección de la tendencia

  • Funciona bien como herramienta de confirmación

  • Adecuado para operaciones discrecionales y automatizadas

Aplicación del indicador

  • Búferes separados para picos aislados y fondos aislados

  • Búferes de señales de COMPRA y VENTA incluidos

  • Totalmente basado en buffers (sin objetos gráficos para las señales)

  • Ejecución muy rápida y bajo consumo de recursos

  • Totalmente compatible con Asesores Expertos

Alertas

  • Alertas emergentes opcionales

  • Notificaciones push opcionales

Panel de backtesting integrado

El indicador incluye un modo de backtesting visual opcional, que:

  • Simula señales de COMPRA y VENTA

  • Seguimiento del total de operaciones y de las operaciones ganadoras

  • Muestra la tasa de ganancias directamente en el gráfico

  • Permite probar TP y SL en puntos

  • Permite definir una fecha de inicio de la prueba personalizada

Esta función ayuda a los operadores a evaluar rápidamente el comportamiento de las señales en datos históricos sin tener que ejecutar un Probador de Estrategias completo.


Limitaciones

Como con cualquier método técnico, pueden producirse señales falsas durante:

  • Volatilidad extrema

  • Noticias fuertes

  • Condiciones de mercado muy emocionales

Para obtener los mejores resultados, este indicador debe utilizarse como parte de un sistema de negociación completo con una gestión adecuada del riesgo.

Conclusión

Isolated Peak & Bottom es una poderosa herramienta de acción de precios para los operadores que desean una visión más clara de los finales de tendencia y las posibles reversiones.
Proporciona estructura, disciplina y lógica objetiva a un área de la negociación que a menudo es impulsada por la emoción.

