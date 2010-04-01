Kali FX Trade Manager

🧠KALI-FX Trade Manager - Utilidad avanzada de salida y protección de capital para MetaTrader4El KALI-FX Trade Manager es una utilidad compacta pero potente diseñada para automatizar y asegurar la gestión de salida de operaciones con precisión, consistencia y protección de cuenta integrada.

Integra el control del punto de equilibrio, la lógica trailing-stop, el cierre parcial, la colocación automática de SL/TP y un sistema diario de protección de la equidad, asegurando que cada posición abierta y la exposición global de la cuenta permanezcan bajo control inteligente.

Esta herramienta admite tanto operaciones manuales como iniciadas por EA y funciona sin problemas en todos los instrumentos y plazos.

⚙️ Funciones principales

🟢 Sistema de equilibrio


Mueve automáticamente el stop-loss al nivel de entrada una vez que una operación alcanza un umbral de beneficio definido.

Parámetros

  • ¿Habilitar BE? - Habilita o deshabilita la lógica del punto de equilibrio

  • BE % of Take Profit - Porcentaje de la distancia TP a la que se activa el breakeven

  • BE Offset (puntos) - Buffer más allá del precio de entrada después de que se activa el breakeven

Ejemplo:
Si TP = 100 pips y BE % = 60, SL se mueve a breakeven después de un movimiento de 60 pips en el beneficio.


🔵 Sistema Trailing Stop (basado en puntos)


Un trailing stop clásico que mueve el stop-loss en base a distancias fijas de puntos.


Comportamiento:


Se activa una vez que el precio se mueve un número especificado de puntos en ganancia (Start trailing after X points profit).

SL sigue al precio a una distancia fija en puntos (Trailing stop distance in points).

SL sólo se actualiza cuando el precio se ha movido más allá por el paso definido (Trailing step in points).


Parámetros:


  • ¿Activar el arrastre por puntos? - Activa/desactiva el arrastre por puntos

  • Comienza el seguimiento después de X puntos de beneficio - Beneficio mínimo (en puntos) antes de que comience el seguimiento

  • Paso de arrastre en puntos - Movimiento mínimo antes de que se actualice el SL

  • Trailing stop distance in points - Distancia entre el precio y el SL



🔶 Sistema Trailing Stop (Basado en % del TP)


Un método de trailing dinámico que mueve el SL basado en el porcentaje de la distancia del Take Profit y el porcentaje del beneficio flotante actual.


Comportamiento:


Se activa cuando el precio alcanza un porcentaje especificado del TP (Start trailing at % of TP distance).

El SL se coloca para bloquear un porcentaje elegido del beneficio actual.

SL sólo se actualiza cuando el nuevo nivel está más lejos por el paso (Step update in points).


Parámetros:


  • ¿Activar el arrastre basado en % de TP? - Activa/desactiva el arrastre porcentual

  • Trailing start % of TP - Cuánto hacia TP debe moverse el precio antes de que comience el trailing

  • Paso de arrastre en puntos - Movimiento mínimo antes de que se actualice el SL

  • % de beneficio a bloquear - Porción de beneficio flotante preservado


    🟡 Función de cierre parcial


    Cierra automáticamente una parte definida de una posición una vez alcanzado un hito de beneficios.

    Parámetros

    • ¿Habilitar cierre parcial? - Activar o desactivar

    • Cerrar % de Lotes - Porción de la posición a cerrar

    • Trigger % of TP - Nivel de beneficio que activa el cierre parcial

    Ejemplo:
    Cierra el 50 % de la posición una vez que el precio alcanza el 50 % de la distancia TP.

    🔸 Colocación automática de SL / TP


    Aplica las distancias por defecto de stop-loss y take-profit a cualquier operación que no las tenga.
    Incluye validación para cumplir con las reglas de distancia mínima del broker.

    Parámetros

    • SL pordefecto (puntos) - Distancia de stop-loss por defecto

    • TP pordefecto (puntos) - Distancia de toma de beneficios por defecto

    🔴 Protección diaria de la renta variable

    Supervisa el capital total de la cuenta y cierra automáticamente todas las operaciones abiertas cuando la pérdida diaria supera un porcentaje definido del capital del día inicial.
    Evita pérdidas catastróficas y permite seguir operando manualmente.

    Parámetros

    • ¿Activar Protección de Capital? - Activar/desactivar la protección

    • Pérdida máxima diaria (%) - Pérdida de capital máxima permitida para el día actual

    Comportamiento

    • Se activa una vez al día cuando se alcanza el límite de pérdida

    • Cierra todas las operaciones abiertas en todos los símbolos

    • Se reinicia automáticamente al comienzo de un nuevo día de negociación.

    Información técnica

    • Funciona tanto con operaciones manuales como con operaciones iniciadas por el EA

    • Compatible con todos los instrumentos y marcos temporales

    • Compatible con ECN (modifica las órdenes después de su ejecución)

    • Utiliza un filtro de números mágicos para la identificación de operaciones

    • Restablece automáticamente las líneas de base diarias

    Notas de uso

    Adjunte la utilidad a cualquier gráfico cuyas operaciones desee gestionar.
    Toda la configuración se realiza a través del diálogo de parámetros de entrada.
    Para la configuración inicial, se recomienda probar en una cuenta demo para confirmar las reglas de ejecución específicas del broker.

    Disponible versión de prueba personalizada:
    Si desea probar este producto en un gráfico real (no sólo en el Probador de Estrategias), puede solicitar una versión de prueba limitada gratuita.
    Envíeme un mensaje a través de mi perfil MQL5, y le proporcionaré una versión de prueba con características limitadas o activación por tiempo limitado.


    🛠 Soporte

    Para asistencia, peticiones de características o consultas de personalización, por favor contacta con el autor a través de la sección de Comentarios de MQL5 o a través de mensaje privado.


