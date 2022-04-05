Auto BE 2 Edition
- Utilidades
- Calvin Andile Mahlangu
- Versión: 2.0
- Actualizado: 24 octubre 2025
Auto BE #2 Edition - Utilidad de Salida de Operaciones y Panel ADR (MT4)
Visión general
Auto BE #2 Edition es una utilidad de MetaTrader 4 que gestiona las salidas de las operaciones mediante la colocación automática de stop-loss, la protección del punto de equilibrio y un mecanismo opcional de cierre parcial.
También incluye un panel ADR (Average Daily Range) que muestra el rango de mercado y los datos de volatilidad directamente en el gráfico.
La herramienta ayuda a los operadores a mantener una gestión coherente y basada en reglas, tanto si operan manualmente como si lo hacen a través de Asesores Expertos.
Funciones principales
Stop Loss y Take Profit automáticos
-
Establece automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit cuando se abre una posición (si no están ya definidos).
-
SL y TP son totalmente ajustables a través de la configuración de entrada.
Función de cierre parcial
-
Ejecuta un cierre parcial automático cuando el precio alcanza un porcentaje especificado de la distancia TP.
-
Tanto el porcentaje de lotes a cerrar como la distancia de activación TP (%) son configurables mediante parámetros de entrada.
-
Diseñado para trabajar para cualquier tamaño de lote ≥ 0,01.
Ajuste del punto de equilibrio (opcional)
-
Mueve el Stop Loss al punto de equilibrio más la compensación una vez que se alcanza un umbral de beneficio definido.
-
Evita que las operaciones rentables se vuelvan negativas al tiempo que permite un potencial alcista continuo.
Panel ADR (Opcional)
-
Muestra métricas de mercado en tiempo real, incluyendo:
-
Diferencial actual (pips)
-
Rango medio diario (ADR)
-
Rango diario alto-bajo
-
Porcentaje de cobertura ADR
-
-
El color, la posición y el diseño del panel son totalmente personalizables.
Parámetros de entrada
Ajustes SL y TP
-
StopLoss - Distancia de Stop-loss en pips
-
TakeProfit - Distancia Take-profit en pips
Parámetros de Cierre Parcial
-
PartialTriggerPercent - % de la distancia TP donde se activa el cierre parcial
-
PartialClosePercent - % del total de lotes a cerrar cuando se activa
Ajustes del punto de equilibrio
-
EnableBreakEven - Activar o desactivar la lógica del punto de equilibrio
-
BEActivationPips - Ganancia (en pips) requerida para activar el punto de equilibrio
-
BEOffsetPips - Desplazamiento en pips más allá del nivel de equilibrio
Configuración del panel ADR
-
EnableADRPanel - Mostrar u ocultar el panel ADR
-
ADR_Period - Periodo de retrospectiva (días) para el cálculo del ADR
-
PanelCorner , PanelX , PanelY - Controla la posición del panel en el gráfico
-
PanelTextColor - Color del texto del panel
Lógica de funcionamiento
-
Adjunte la utilidad al gráfico del símbolo que desea gestionar.
-
Cuando se abre una nueva posición:
-
El SL y el TP se aplican automáticamente si no están ya fijados.
-
La gestión de la operación comienza inmediatamente.
-
-
A medida que el precio se mueve en beneficio:
-
Cuando se alcanza el PartialTriggerPercent de TP, el EA cierra automáticamente el PartialClosePercent configurado de la posición.
-
El volumen restante continúa hacia TP con ajuste opcional del punto de equilibrio.
-
-
El panel del EA se actualiza continuamente con datos en directo, ofreciendo una visión clara de la volatilidad del mercado.
Notas técnicas
-
Tamaño mínimo de lote de cierre parcial soportado: 0,02 lotes.
-
El panel ADR puede activarse o desactivarse.
-
No requiere DLLs externas ni acceso a Internet.
-
Totalmente compatible con órdenes manuales o EA.
-
Todos los cálculos y modificaciones ocurren dentro del entorno nativo de MT4.
Soporte
Para asistencia, preguntas o guía de configuración, contacte a través de los mensajes privados de MQL5 o en la sección de comentarios del producto.