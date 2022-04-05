Auto BE #2 Edition - Utilidad de Salida de Operaciones y Panel ADR (MT4)

Visión general

Auto BE #2 Edition es una utilidad de MetaTrader 4 que gestiona las salidas de las operaciones mediante la colocación automática de stop-loss, la protección del punto de equilibrio y un mecanismo opcional de cierre parcial.

También incluye un panel ADR (Average Daily Range) que muestra el rango de mercado y los datos de volatilidad directamente en el gráfico.

La herramienta ayuda a los operadores a mantener una gestión coherente y basada en reglas, tanto si operan manualmente como si lo hacen a través de Asesores Expertos.

Funciones principales

Stop Loss y Take Profit automáticos

Establece automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit cuando se abre una posición (si no están ya definidos).

SL y TP son totalmente ajustables a través de la configuración de entrada.

Función de cierre parcial

Ejecuta un cierre parcial automático cuando el precio alcanza un porcentaje especificado de la distancia TP.

Tanto el porcentaje de lotes a cerrar como la distancia de activación TP (%) son configurables mediante parámetros de entrada.

Diseñado para trabajar para cualquier tamaño de lote ≥ 0,01.

Ajuste del punto de equilibrio (opcional)

Mueve el Stop Loss al punto de equilibrio más la compensación una vez que se alcanza un umbral de beneficio definido.

Evita que las operaciones rentables se vuelvan negativas al tiempo que permite un potencial alcista continuo.

Panel ADR (Opcional)

Muestra métricas de mercado en tiempo real, incluyendo: Diferencial actual (pips) Rango medio diario (ADR) Rango diario alto-bajo Porcentaje de cobertura ADR

El color, la posición y el diseño del panel son totalmente personalizables.

Parámetros de entrada

Ajustes SL y TP

StopLoss - Distancia de Stop-loss en pips

TakeProfit - Distancia Take-profit en pips

Parámetros de Cierre Parcial

PartialTriggerPercent - % de la distancia TP donde se activa el cierre parcial

PartialClosePercent - % del total de lotes a cerrar cuando se activa

Ajustes del punto de equilibrio

EnableBreakEven - Activar o desactivar la lógica del punto de equilibrio

BEActivationPips - Ganancia (en pips) requerida para activar el punto de equilibrio

BEOffsetPips - Desplazamiento en pips más allá del nivel de equilibrio

Configuración del panel ADR

EnableADRPanel - Mostrar u ocultar el panel ADR

ADR_Period - Periodo de retrospectiva (días) para el cálculo del ADR

PanelCorner , PanelX , PanelY - Controla la posición del panel en el gráfico

PanelTextColor - Color del texto del panel

Lógica de funcionamiento

Adjunte la utilidad al gráfico del símbolo que desea gestionar. Cuando se abre una nueva posición: El SL y el TP se aplican automáticamente si no están ya fijados.

La gestión de la operación comienza inmediatamente. A medida que el precio se mueve en beneficio: Cuando se alcanza el PartialTriggerPercent de TP, el EA cierra automáticamente el PartialClosePercent configurado de la posición.

El volumen restante continúa hacia TP con ajuste opcional del punto de equilibrio. El panel del EA se actualiza continuamente con datos en directo, ofreciendo una visión clara de la volatilidad del mercado.

Notas técnicas

Tamaño mínimo de lote de cierre parcial soportado: 0,02 lotes .

El panel ADR puede activarse o desactivarse .

No requiere DLLs externas ni acceso a Internet.

Totalmente compatible con órdenes manuales o EA.

Todos los cálculos y modificaciones ocurren dentro del entorno nativo de MT4.

Soporte

Para asistencia, preguntas o guía de configuración, contacte a través de los mensajes privados de MQL5 o en la sección de comentarios del producto.