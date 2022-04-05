Auto BE 2 Edition

Auto BE #2 Edition - Utilidad de Salida de Operaciones y Panel ADR (MT4)

Visión general

Auto BE #2 Edition es una utilidad de MetaTrader 4 que gestiona las salidas de las operaciones mediante la colocación automática de stop-loss, la protección del punto de equilibrio y un mecanismo opcional de cierre parcial.
También incluye un panel ADR (Average Daily Range) que muestra el rango de mercado y los datos de volatilidad directamente en el gráfico.

La herramienta ayuda a los operadores a mantener una gestión coherente y basada en reglas, tanto si operan manualmente como si lo hacen a través de Asesores Expertos.

Funciones principales

Stop Loss y Take Profit automáticos

  • Establece automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit cuando se abre una posición (si no están ya definidos).

  • SL y TP son totalmente ajustables a través de la configuración de entrada.

Función de cierre parcial

  • Ejecuta un cierre parcial automático cuando el precio alcanza un porcentaje especificado de la distancia TP.

  • Tanto el porcentaje de lotes a cerrar como la distancia de activación TP (%) son configurables mediante parámetros de entrada.

  • Diseñado para trabajar para cualquier tamaño de lote ≥ 0,01.

Ajuste del punto de equilibrio (opcional)

  • Mueve el Stop Loss al punto de equilibrio más la compensación una vez que se alcanza un umbral de beneficio definido.

  • Evita que las operaciones rentables se vuelvan negativas al tiempo que permite un potencial alcista continuo.

Panel ADR (Opcional)

  • Muestra métricas de mercado en tiempo real, incluyendo:

    • Diferencial actual (pips)

    • Rango medio diario (ADR)

    • Rango diario alto-bajo

    • Porcentaje de cobertura ADR

  • El color, la posición y el diseño del panel son totalmente personalizables.

Parámetros de entrada

Ajustes SL y TP

  • StopLoss - Distancia de Stop-loss en pips

  • TakeProfit - Distancia Take-profit en pips

Parámetros de Cierre Parcial

  • PartialTriggerPercent - % de la distancia TP donde se activa el cierre parcial

  • PartialClosePercent - % del total de lotes a cerrar cuando se activa

Ajustes del punto de equilibrio

  • EnableBreakEven - Activar o desactivar la lógica del punto de equilibrio

  • BEActivationPips - Ganancia (en pips) requerida para activar el punto de equilibrio

  • BEOffsetPips - Desplazamiento en pips más allá del nivel de equilibrio

Configuración del panel ADR

  • EnableADRPanel - Mostrar u ocultar el panel ADR

  • ADR_Period - Periodo de retrospectiva (días) para el cálculo del ADR

  • PanelCorner , PanelX , PanelY - Controla la posición del panel en el gráfico

  • PanelTextColor - Color del texto del panel

Lógica de funcionamiento

  1. Adjunte la utilidad al gráfico del símbolo que desea gestionar.

  2. Cuando se abre una nueva posición:

    • El SL y el TP se aplican automáticamente si no están ya fijados.

    • La gestión de la operación comienza inmediatamente.

  3. A medida que el precio se mueve en beneficio:

    • Cuando se alcanza el PartialTriggerPercent de TP, el EA cierra automáticamente el PartialClosePercent configurado de la posición.

    • El volumen restante continúa hacia TP con ajuste opcional del punto de equilibrio.

  4. El panel del EA se actualiza continuamente con datos en directo, ofreciendo una visión clara de la volatilidad del mercado.

Notas técnicas

  • Tamaño mínimo de lote de cierre parcial soportado: 0,02 lotes.

  • El panel ADR puede activarse o desactivarse.

  • No requiere DLLs externas ni acceso a Internet.

  • Totalmente compatible con órdenes manuales o EA.

  • Todos los cálculos y modificaciones ocurren dentro del entorno nativo de MT4.

Soporte

Para asistencia, preguntas o guía de configuración, contacte a través de los mensajes privados de MQL5 o en la sección de comentarios del producto.



Productos recomendados
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
Utilidades
GRATIS HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2023 PASE MÁS TIEMPO CON SU FAMILIA. DISFRUTE DE LA VIDA... NO HAGA NADA. Esta versión es sólo auto set de Takeprofit y StopLoss Versión principal de TropangFX: Versión MT4 | Versión MT5 Marco de tiempo recomendado: H1 Pares de divisas soportados: GBPUSD, EURUSD, EURCHF , USDCAD , USDCHF , AUDCAD, EURCAD, EURAUD y muchos más... Requisitos El EA requiere buenas condiciones de corretaje: bajo spread y deslizamiento durante el tiempo de rollover. Aconsejo utiliz
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT4) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC), divisas, índices y metales. Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste: Día, S
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
Utilidades
Panel de operaciones manual totalmente funcional con riesgo/recompensa, SL automático, cálculo del tamaño del lote, operaciones con un solo clic, stop loss/take profit ocultos (virtuales) y órdenes pendientes, entrada y salida de operaciones (cierre parcial), eventos de noticias y mucho más. Funciona con todos los símbolos, no sólo con pares de divisas. Aporta una increíble cantidad de funcionalidad a MetaTrader de forma gratuita y tanto para cuentas demo como reales. Características Cálculo del
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilidades
Puede abrir una operación manualmente (un clic), y este EA se encargará de establecer el SL y el TP. SL y TP se establecen en función del número de pips que especifique en la pantalla de entrada. También puede elegir SL y TP monetarios. SL y TP se determinan en base al precio medio ponderado (WAP), por lo que si abre una nueva operación, SL y TP se actualizarán según el nuevo WAP. El WAP no es único, sino que se diferencia entre operaciones de compra y de venta (esto es útil sólo si abre operac
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT4: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 4. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Buffer Finder Tool
Afsal Meerankutty
4.75 (4)
Utilidades
CyberZingFx Buffer Finder Herramienta Desarrollada para Encontrar Buffers de Indicador para usar en EA de Indicador Universal . Esto no es un indicador o EA CyberZingFx Buffer Finder Tool es una herramienta diseñada específicamente para los usuarios de MetaTrader 4 (MT4). Es una aplicación independiente que le ayuda a encontrar fácilmente los búferes de cualquier indicador MT4, lo que le permite utilizarlos en su EA Indicador Universal. Con la herramienta Buffer Finder, ya no tendrá que buscar e
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilidades
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilidades
Este panel forma parte del sistema de negociación SupDem-Pro y se utiliza para buscar las mejores oportunidades para cualquier instrumento disponible. Los cuales pueden ser seleccionados manualmente en el Market Watch (abrirlo con CTRL + M). El uso de este panel de negociación en combinación con ShvedSupDem-Pro_Zone permite analizar múltiples pares de divisas con un solo clic. El panel permite cargar cualquier instrumento desde la Observación del Mercado, desde los 6 principales pares de divisas
Auto TP Sl Panding Orders
Sarfraz Ali -
Utilidades
Auto TP SL Manul Open Panding Orders Resumen: AUto TP SL Manul Open Panding Orders es una innovadora plataforma de negociación diseñada para mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión de las inversiones financieras. Características principales: Gestión automatizada : Gestione sin problemas las órdenes take-profit (TP) y stop-loss (SL) con nuestras avanzadas herramientas de automatización. Ajustes manuales : Mantenga el control con las opciones manuales, que permiten a los operadores ajus
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicadores
Perfil del mercado Forex (FMP para abreviar) Que esto no es: FMP no es la pantalla clásica de TPO codificada por letras, no muestra el cálculo general del perfil de datos del gráfico y no segmenta el gráfico en períodos ni los calcula. Que hace : Lo más importante es que el indicador FMP procesará los datos que residen entre el borde izquierdo del espectro definido por el usuario y el borde derecho del espectro definido por el usuario. El usuario puede definir el espectro simplemente tirando
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Symbol Cycler
Abraham Correa
Indicadores
Symbol Cycler es una utilidad ligera que le permite cambiar rápidamente entre los símbolos de su lista de observación del mercado mediante dos simples botones de flecha (). Con un solo clic, puede desplazarse hacia delante o hacia atrás por los símbolos predefinidos sin salir del gráfico. Características principales: Cambio de símbolo con un solo clic desde el gráfico Funciona con su orden de lista de vigilancia del mercado Los botones se pueden colocar en cualquier esquina del gráfico o inc
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilidades
OTRX Fimathe Backtest es una herramienta para el Trader o Entusiasta que utiliza la técnica Fimathe creada por el Trader Marcelo Ferreira para realizar su entrenamiento y validar si puede obtener rentabilidad. En esta herramienta usted podrá: 1. Definir si busca una entrada de compra o de venta. (Tendencia). 2. 2. Definir haciendo clic dos veces en las líneas horizontales donde estará su Zona de Referencia y su Zona Neutral. 3. Controle la entrada, el subciclo y la salida de la operación.
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Vr Trade Panel
Vladimir Pastushak
4.75 (20)
Utilidades
VR Trade Panel es una solución profesional para el comercio, que le permite administrar posiciones de manera efectiva utilizando líneas de tendencia. La funcionalidad única le permite instalar la pérdida de parada y obtener ganancias tanto a niveles dinámicos (líneas inclinadas) como valores fijos. Esto proporciona la máxima flexibilidad y conveniencia en el comercio. Gracias a la simplicidad de la interfaz y la [ gestión ] detallada, será más fácil para principiantes dominar los conceptos básic
FREE
Metatrader Uptime Monitoring
Oeyvind Borgsoe
Utilidades
Esta utilidad vigila sus terminales de negociación y se asegura de que se le notifique si alguno de ellos se desconecta. Simplemente conecte la utilidad a un gráfico y conéctese a un servicio de monitorización que pueda notificárselo. Utilizamos UptimeRobot tanto para la monitorización de VPS como de terminales; no obstante, puede emplearse cualquier servicio que admita la monitorización de latidos. Muchos de estos servicios ofrecen planes gratuitos y diversos métodos de notificación, como Cron
FREE
PZ Easy Trading EA MT4
PZ TRADING SLU
4 (1)
Utilidades
Un asistente comercial simple que permite comprar y vender fácilmente con el apalancamiento deseado. Fue creado para el comerciante eventual o novato e inspirado en plataformas comerciales populares basadas en la web como eToro o Binary.com. Cuenta con un conjunto de botones comerciales que implementan diferentes opciones de apalancamiento y un botón adicional para cerrar todas las operaciones. Todas las operaciones se colocan con un stop-loss de acuerdo con el apalancamiento utilizado. Será pa
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador reflejará los activos en uso en otro metatrader, pudiendo elegir el marco temporal y una plantilla. Este es el cliente Metatrader 4, necesita las versiones Metatrader 4 o 5 Server: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https: //www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalles de su funcionamiento en el video.
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Indicadores
El indicador Rayol Code Hour Interval Lines fue diseñado para ayudar a su experiencia de trading. Dibuja el rango de horas elegido por el usuario directamente en el gráfico, de modo que permite a los traders visualizar los movimientos de precios durante sus horas de trading preferidas, proporcionando a los traders una visión más completa de los movimientos de precios y la dinámica del mercado. Este indicador permite al usuario elegir no sólo la hora del broker, sino también la hora local. De est
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilidades
Este sencillo asesor experto visual le permite operar fácilmente desde el gráfico. Se encarga de la gestión del riesgo por usted y puede realizar varias tareas útiles con sus operaciones existentes, ahorrando tiempo y facilitando la gestión del riesgo para cada operación individual. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión precisa del riesgo, sin complicaciones Opere órdenes pendien
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indicadores
El indicador analiza la escala de volúmenes y la divide en dos componentes: volúmenes vendedores y volúmenes compradores, y también calcula el delta y el delta acumulativo. El indicador no parpadea ni se redibuja, su cálculo y trazado se realizan con bastante rapidez, al tiempo que utiliza los datos de los períodos más pequeños (en relación con el actual). Los modos de funcionamiento del indicador se pueden cambiar utilizando la variable de entrada Modo : Compra - muestra sólo los volúmenes comp
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilidades
Profitstat es un indicador gratuito que escanea el historial y lo visualiza en el gráfico. La versión gratuita muestra el número de operaciones y el beneficio obtenido durante el días de hoy y de ayer. La información se actualiza con cada cierre de la operación. Simplemente adjunte el indicador al gráfico y verá la información sobre la cuenta de trading independientemente del símbolo y período de tiempo.
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilidades
El indicador Saz_Timer pertenece a la suite Saz_Forex de indicadores profesionales diseñados por Traders, para Traders. Este indicador mostrará minutos y segundos de tiempo real en la ventana del gráfico. El indicador utiliza el evento OnTimer() por lo que se puede actualizar incluso cuando no hay ticks recibidos en el gráfico. El texto se muestra en la parte inferior derecha del gráfico, rodeado de rojo en la captura de pantalla. Entradas: Color del texto, permite seleccionar el color del texto
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Utilidades
Drawdown Manager MT4 es un robusto Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado como un protector de capital para gestionar operaciones y proteger su cuenta de trading. Esta herramienta está diseñada específicamente para firmas de trading propietario, mejorando su experiencia de trading con funciones avanzadas de gestión de riesgos, asegurando la seguridad de sus inversiones. Monitorea y controla las actividades de trading sin ejecutar operaciones, enfocándose en proteger el capital y optimizar el
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Otros productos de este autor
Kalifx trailing stop EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (5)
Utilidades
KALIFX Trailing Stop Utilidad para MetaTrader 4 KALIFX Trailing Stop Utility es una herramienta para la gestión automatizada de stop-loss en la plataforma MetaTrader 4. Supervisa las posiciones abiertas y ajusta dinámicamente el nivel de stop-loss a medida que el precio se mueve a favor de la operación. La utilidad también puede colocar niveles iniciales de stop-loss y take-profit y aplicar reglas de breakeven una vez que la operación alcanza una distancia de beneficios definida. Funciones bási
FREE
Auto BE break even EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (2)
Utilidades
AUTO BE Utility - Breakeven Manager para MetaTrader 4 AUTO BE Utility de KALIFX es una herramienta compacta y eficiente de gestión de operaciones para MetaTrader 4. Ajusta automáticamente el nivel de stop-loss al punto de equilibrio una vez que el precio de mercado alcanza la distancia de beneficio definida. Ajusta automáticamente el nivel de stop-loss al punto de equilibrio una vez que el precio de mercado alcanza una distancia de beneficio definida. Esto asegura que las operaciones activas es
FREE
Eurusd Price Pulse
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
EURUSD Price Pulse es un EA firme diseñado puramente en torno a la acción del precio. Utilizando un take profit (TP) y un stop loss (SL) fijos, emplea un sólido método de detección de tendencias para operar en la dirección de la tendencia. Coloca una orden para continuar la tendencia y otra para anticiparse a posibles retrocesos o retrocesos. Este EA no está pensado para obtener ganancias rápidas en un periodo corto, sino para generar beneficios constantes a largo plazo. Recomendaciones: - Pru
FREE
TrendSurge EA
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
TRENDSURGE EA - Estrategia automatizada GBPUSD para MT4 Visión general El Asesor Experto TrendSurge es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 4, desarrollado para identificar y operar posibles movimientos de tendencia a corto plazo en el par de divisas GBPUSD. El EA utiliza órdenes pendientes colocadas alrededor de momentos específicos del día de negociación, con el objetivo de participar en los períodos de mayor actividad del mercado, manteniendo un enfoque de negociación estructur
FREE
Kalifx PS Calculator
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
KALIFX Calculadora del tamaño de la posición - Utilidad de gestión de riesgos Visión general La Calculadora de Tamaño de Posición KALIFX es una utilidad de MetaTrader diseñada para ayudar a los operadores en la gestión del riesgo mediante el cálculo de tamaños de lote precisos basados en el saldo de la cuenta, el porcentaje de riesgo seleccionado, y la distancia de stop loss. Opera directamente desde el gráfico, permitiendo a los usuarios definir los niveles de entrada, stop loss y take profit
FREE
Multi Order Breakeven Manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
Multi-Order Breakeven Manager - Utilidad para MT4 Visión general El Multi-Order Breakeven Manager es una utilidad para MetaTrader 4 diseñado principalmente para la gestión de operaciones XAUUSD (Oro). Mueve automáticamente los niveles de stop-loss al punto de equilibrio cuando las operaciones abiertas alcanzan un objetivo de beneficio predefinido. La herramienta admite múltiples posiciones e incluye un sistema de agrupación que gestiona las órdenes agrupadas dentro de una distancia de pips defin
FREE
Kali Layers Toolbox
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
Kali Layers Toolbox - Utilidad inteligente de gestión de operaciones por zonas y capas Layers Toolbox es una utilidad MT4 muy útil e inteligente diseñada para los operadores que desean un control preciso sobre las órdenes pendientes basadas en zonas y la gestión del punto de equilibrio (BE) . Simplemente dibuje su zona de operación en el gráfico, y el EA colocará automáticamente múltiples órdenes pendientes dentro de esa zona de acuerdo a su configuración. Funciona tanto para operaciones indivi
FREE
Bella EA
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
BELLA EA - Sistema de operaciones de ruptura para EURUSD Capture rupturas de niveles clave. Siga la tendencia. Proteja sus beneficios. El BELLA EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar rupturas de precios en niveles clave (máximos y mínimos) en el mercado de divisas. Al entrar en operaciones cuando el precio rompe estos puntos críticos, BELLA EA tiene como objetivo aprovechar los rápidos movimientos de precios para generar beneficios. Con un trailing stop incor
Red Cross Bot
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
Cruz Roja - USDJPY Breakout Asesor Experto Capture la ruptura de la mañana. Siga la tendencia. Opere automáticamente. El EA Cruz Roja es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el par USDJPY . Utilizando una estrategia probada de ruptura a primera hora de la mañana, identifica el rango de negociación, detecta la ruptura y sigue la tendencia hasta el punto de salida óptimo, todo ello sin intervención manual. Nacido de una estrategia de negociación en vivo prob
Bold AI
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
BOLD AI - Precisión en Forex con Inteligencia Multi-Indicador BOLD AI es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 , diseñado para capturar configuraciones comerciales de alta probabilidad utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger , RSI y lógica basada en el impulso . Se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado, la gestión de operaciones con un trailing stop para asegurar los beneficios al tiempo que limita el riesgo. Por qué elegir BOLD
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
KALI-FX Trade Manager - Utilidad avanzada de salida y protección de capital para MetaTrader 4El KALI-FX Trade Manager es una utilidad compacta pero potente diseñada para automatizar y asegurar la gestión de salida de operaciones con precisión, consistencia y protección de cuenta integrada. Integra el control del punto de equilibrio , la lógica trailing-stop , el cierre parcial , la colocación automática de SL/TP y un sistema diario de protección de la equidad , asegurando que cada posición a
X Tesla EA
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
X Tesla Expert Advisor - Sistema de seguimiento de tendencias para las acciones de Tesla Siga la tendencia. Filtre el ruido. Opere con precisión. El X Tesla EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para Tesla (TSLA) . Combina la potencia de dos medias móviles , el SAR parabólico y un filtro de tasa de cambio (ROC) para captar tendencias fuertes y salir de las operaciones en el momento adecuado. El sistema entra en las operaciones cuando la acción del precio s
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
BELLA EA - Sistema de operaciones de ruptura para EURUSD Capture rupturas de niveles clave. Siga la tendencia. Proteja sus beneficios. El BELLA EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar rupturas de precios en niveles clave (máximos y mínimos) en el mercado de divisas. Al entrar en operaciones cuando el precio rompe estos puntos críticos, BELLA EA tiene como objetivo aprovechar los rápidos movimientos de precios para generar beneficios. Con un trailing stop incor
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
Bantam EA - Scalping estructurado en EUR/USD (H1) Bantam es un Asesor Experto automatizado desarrollado para el par de divisas EUR/USD en el marco temporal de 1 hora (H1) . Está diseñado para identificar y negociar rupturas de precios en torno a niveles máximos y mínimos recientes , basándose en la lógica interna derivada de la estructura de precios. El EA coloca órdenes pendientes en los puntos de precio seleccionados y gestiona las posiciones con un sistema incorporado de trailing stop . Una
Red Cross
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
Cruz Roja - USDJPY Breakout Asesor Experto Capture la ruptura de la mañana. Siga la tendencia. Opere automáticamente. El EA Cruz Roja es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el par USDJPY . Utilizando una estrategia probada de ruptura a primera hora de la mañana, identifica el rango de negociación, detecta la ruptura y sigue la tendencia hasta el punto de salida óptimo, todo ello sin intervención manual. Nacido de una estrategia de negociación en vivo prob
Kalifx Trade manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
KALI-FX Trade Manager - Utilidad avanzada de salida y gestión de riesgos para MetaTrader 5 El KALI-FX Trade Manager es una utilidad compacta diseñada para automatizar la salida de operaciones y la gestión del riesgo con precisión y consistencia. Integra el control del punto de equilibrio , la lógica del trailing stop , el cierre parcial , la asignación automática de SL/TP y el sistema de protección de la equidad , garantizando que cada posición y la cuenta global se gestionen de acuerdo con par
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario