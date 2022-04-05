Multi Order Breakeven Manager
- Utilidades
- Calvin Andile Mahlangu
- Versión: 1.5
- Actualizado: 1 diciembre 2025
Multi-Order Breakeven Manager - Utilidad para MT4
Visión general
El Multi-Order Breakeven Manager es una utilidad para MetaTrader 4 diseñado principalmente para la gestión de operaciones XAUUSD (Oro).
Mueve automáticamente los niveles de stop-loss al punto de equilibrio cuando las operaciones abiertas alcanzan un objetivo de beneficio predefinido.
La herramienta admite múltiples posiciones e incluye un sistema de agrupación que gestiona las órdenes agrupadas dentro de una distancia de pips definida por el usuario.
Es apta tanto para operaciones manuales como automáticas.
Características
-
Gestión de múltiples órdenes: Gestiona posiciones individuales o múltiples en XAUUSD, agrupando las operaciones que se encuentran dentro de un rango de pips especificado.
-
Lógica de punto de equilibrio inteligente: Ajusta los niveles de stop-loss sólo cuando la orden más reciente cumple la condición de activación del punto de equilibrio.
-
Control de desplazamiento: Permite añadir una pequeña compensación más allá del precio de entrada para cubrir los costes de la operación o asegurar un beneficio mínimo.
-
Filtro de números mágicos: Opción para gestionar sólo las operaciones de un Asesor Experto específico o todas las operaciones de la cuenta.
Parámetros de entrada
-
NúmeroMágico: Identificador de la operación a gestionar (0 para todas las operaciones).
-
GapPips: La distancia máxima de pips para agrupar órdenes XAUUSD relacionadas.
-
BETriggerPips: El nivel de beneficio (en pips) en el que se activa el ajuste del punto de equilibrio.
-
BEOffsetPips: El número de pips añadidos más allá del precio de entrada al establecer el stop de breakeven.
Utilización
-
Conecte la utilidad a un gráfico XAUUSD.
-
Ajuste los parámetros de entrada de acuerdo con su configuración de trading.
-
La utilidad monitorizará continuamente las posiciones abiertas.
-
Cuando la orden más reciente de un grupo alcance el objetivo de beneficios, todas las órdenes agrupadas tendrán su stop-loss movido al punto de equilibrio (incluyendo el offset si se ha establecido).
Notas
-
La utilidad no abre ni cierra operaciones; sólo gestiona los ajustes de stop-loss.
-
Pruebe siempre los ajustes en una cuenta de demostración antes de aplicarlos a las operaciones reales.
-
La herramienta está diseñada para XAUUSD, pero puede adaptarse a otros instrumentos si se desea.
-
No se expresa ni se implica ninguna garantía de rendimiento.
Soporte
Para obtener ayuda con los ajustes o solicitudes de personalización, póngase en contacto con el autor a través de la sección de comentarios MQL5 o a través del sistema de mensajes privados MQL5.