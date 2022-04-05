Multi Order Breakeven Manager

Multi-Order Breakeven Manager - Utilidad para MT4

Visión general

El Multi-Order Breakeven Manager es una utilidad para MetaTrader 4 diseñado principalmente para la gestión de operaciones XAUUSD (Oro).
Mueve automáticamente los niveles de stop-loss al punto de equilibrio cuando las operaciones abiertas alcanzan un objetivo de beneficio predefinido.
La herramienta admite múltiples posiciones e incluye un sistema de agrupación que gestiona las órdenes agrupadas dentro de una distancia de pips definida por el usuario.
Es apta tanto para operaciones manuales como automáticas.

Características

  • Gestión de múltiples órdenes: Gestiona posiciones individuales o múltiples en XAUUSD, agrupando las operaciones que se encuentran dentro de un rango de pips especificado.

  • Lógica de punto de equilibrio inteligente: Ajusta los niveles de stop-loss sólo cuando la orden más reciente cumple la condición de activación del punto de equilibrio.

  • Control de desplazamiento: Permite añadir una pequeña compensación más allá del precio de entrada para cubrir los costes de la operación o asegurar un beneficio mínimo.

  • Filtro de números mágicos: Opción para gestionar sólo las operaciones de un Asesor Experto específico o todas las operaciones de la cuenta.

Parámetros de entrada

  • NúmeroMágico: Identificador de la operación a gestionar (0 para todas las operaciones).

  • GapPips: La distancia máxima de pips para agrupar órdenes XAUUSD relacionadas.

  • BETriggerPips: El nivel de beneficio (en pips) en el que se activa el ajuste del punto de equilibrio.

  • BEOffsetPips: El número de pips añadidos más allá del precio de entrada al establecer el stop de breakeven.

Utilización

  1. Conecte la utilidad a un gráfico XAUUSD.

  2. Ajuste los parámetros de entrada de acuerdo con su configuración de trading.

  3. La utilidad monitorizará continuamente las posiciones abiertas.

  4. Cuando la orden más reciente de un grupo alcance el objetivo de beneficios, todas las órdenes agrupadas tendrán su stop-loss movido al punto de equilibrio (incluyendo el offset si se ha establecido).

Notas

  • La utilidad no abre ni cierra operaciones; sólo gestiona los ajustes de stop-loss.

  • Pruebe siempre los ajustes en una cuenta de demostración antes de aplicarlos a las operaciones reales.

  • La herramienta está diseñada para XAUUSD, pero puede adaptarse a otros instrumentos si se desea.

  • No se expresa ni se implica ninguna garantía de rendimiento.

Soporte

Para obtener ayuda con los ajustes o solicitudes de personalización, póngase en contacto con el autor a través de la sección de comentarios MQL5 o a través del sistema de mensajes privados MQL5.

