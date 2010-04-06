Kali Layers Toolbox
- Utilidades
- Calvin Andile Mahlangu
- Versión: 1.5
- Actualizado: 16 enero 2026
Kali Layers Toolbox - Utilidad inteligente de gestión de operaciones por zonas y capas
Layers Toolbox es una utilidad MT4 muy útil e inteligente diseñada para los operadores que desean un control preciso sobre las órdenes pendientes basadas en zonas y la gestión del punto de equilibrio (BE).
Simplemente dibuje su zona de operación en el gráfico, y el EA colocará automáticamente múltiples órdenes pendientes dentro de esa zona de acuerdo a su configuración.
Funciona tanto para operaciones individuales como para posiciones agrupadas, ofreciéndole la máxima flexibilidad y precisión en la gestión de operaciones.
Características principales
-
Colocar múltiples órdenes pendientes dentro de una zona de negociación trazada.
-
Gestión automática de BE para operaciones individuales o agrupadas.
-
Agrupe las operaciones por distancia de precios (puntos) y aplique un nivel BE común.
-
La compensación BE se basa en el precio de apertura de la última operación + los puntos de compensación.
-
Active y desactive el BE directamente desde el panel.
-
Cierre todas las órdenes rápidamente con un botón.
-
Líneas SL/TP ajustables y vencimiento de órdenes pendientes personalizable.
-
Rápido, intuitivo y perfecto tanto para scalpers como para swing traders.
Cómo funciona
-
Dibuje la zona de negociación deseada en el gráfico.
-
Establezca los parámetros de su orden en los ajustes de entrada.
-
El EA colocará automáticamente órdenes pendientes en capas dentro de la zona.
-
Si BE está habilitado, SL se moverá a BE + offset una vez que se alcance su disparador de ganancias.
-
Las operaciones agrupadas obtienen un nivel BE común basado en la orden más reciente.
Explicación de los ajustes de entrada del usuario
-
Número de órdenes pendientes - Cuántas órdenes pendientes se colocarán en la zona trazada.
-
Tamaño del lote por orden - Volumen de cada orden.
-
Vencimiento de la orden pendiente (minutos) - Tiempo antes de que se eliminen las órdenes pendientes no activadas.
-
Max points to group trades for BE - Distancia en puntos para agrupar operaciones para el cálculo de BE.
-
Beneficio (puntos) para activar BE - Nivel de beneficio en puntos para activar BE.
-
Offset (puntos) al pasar a BE - Puntos extra añadidos más allá de BE para un pequeño colchón de beneficios.
-
Deslizamientomáximo (puntos) - Deslizamiento máximo permitido al ejecutar operaciones.
-
Color de la línea de zona - Personalice el color de sus líneas de zona para facilitar la visibilidad del gráfico.
-
Distancia de desplazamiento (pips) - Determina la distancia de las líneas de zona superior e inferior desde el precio medio; controla dónde se colocan las órdenes pendientes dentro de la zona.
-
Tamaño del panel - Ajuste el tamaño del panel de control en el gráfico; 1.0 = tamaño original, aumente o disminuya para adaptarlo al diseño y preferencias de su gráfico.
Póngase en contacto conmigo si desea personalizar los ajustes para XAUUSD Y CRYPTO
¡IMPORTANTE: Visite nuestro sitio usando el enlace en mi perfil para encontrar otros indicadores y EAs GRATIS!