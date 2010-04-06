Kali Layers Toolbox - Utilidad inteligente de gestión de operaciones por zonas y capas

Layers Toolbox es una utilidad MT4 muy útil e inteligente diseñada para los operadores que desean un control preciso sobre las órdenes pendientes basadas en zonas y la gestión del punto de equilibrio (BE).

Simplemente dibuje su zona de operación en el gráfico, y el EA colocará automáticamente múltiples órdenes pendientes dentro de esa zona de acuerdo a su configuración.

Funciona tanto para operaciones individuales como para posiciones agrupadas, ofreciéndole la máxima flexibilidad y precisión en la gestión de operaciones.

Características principales

Colocar múltiples órdenes pendientes dentro de una zona de negociación trazada.

Gestión automática de BE para operaciones individuales o agrupadas.

Agrupe las operaciones por distancia de precios (puntos) y aplique un nivel BE común.

La compensación BE se basa en el precio de apertura de la última operación + los puntos de compensación.

Active y desactive el BE directamente desde el panel.

Cierre todas las órdenes rápidamente con un botón.

Líneas SL/TP ajustables y vencimiento de órdenes pendientes personalizable.

Rápido, intuitivo y perfecto tanto para scalpers como para swing traders.

Cómo funciona

Dibuje la zona de negociación deseada en el gráfico. Establezca los parámetros de su orden en los ajustes de entrada. El EA colocará automáticamente órdenes pendientes en capas dentro de la zona. Si BE está habilitado, SL se moverá a BE + offset una vez que se alcance su disparador de ganancias. Las operaciones agrupadas obtienen un nivel BE común basado en la orden más reciente.

Explicación de los ajustes de entrada del usuario

Número de órdenes pendientes - Cuántas órdenes pendientes se colocarán en la zona trazada.

Tamaño del lote por orden - Volumen de cada orden.

Vencimiento de la orden pendiente (minutos) - Tiempo antes de que se eliminen las órdenes pendientes no activadas.

Max points to group trades for BE - Distancia en puntos para agrupar operaciones para el cálculo de BE.

Beneficio (puntos) para activar BE - Nivel de beneficio en puntos para activar BE.

Offset (puntos) al pasar a BE - Puntos extra añadidos más allá de BE para un pequeño colchón de beneficios.

Deslizamiento máximo (puntos) - Deslizamiento máximo permitido al ejecutar operaciones.

Color de la línea de zona - Personalice el color de sus líneas de zona para facilitar la visibilidad del gráfico.

Distancia de desplazamiento (pips) - Determina la distancia de las líneas de zona superior e inferior desde el precio medio; controla dónde se colocan las órdenes pendientes dentro de la zona.

Tamaño del panel - Ajuste el tamaño del panel de control en el gráfico; 1.0 = tamaño original, aumente o disminuya para adaptarlo al diseño y preferencias de su gráfico.

Póngase en contacto conmigo si desea personalizar los ajustes para XAUUSD Y CRYPTO

¡IMPORTANTE: Visite nuestro sitio usando el enlace en mi perfil para encontrar otros indicadores y EAs GRATIS!