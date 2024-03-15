Kalifx trailing stop EA

KALIFX Trailing Stop Utilidad para MetaTrader 4

KALIFX Trailing Stop Utility es una herramienta para la gestión automatizada de stop-loss en la plataforma MetaTrader 4.

Supervisa las posiciones abiertas y ajusta dinámicamente el nivel de stop-loss a medida que el precio se mueve a favor de la operación.

La utilidad también puede colocar niveles iniciales de stop-loss y take-profit y aplicar reglas de breakeven una vez que la operación alcanza una distancia de beneficios definida.

Funciones básicas

1. Lógica Trailing Stop

Cuando el mercado se mueve en la dirección de una operación abierta y alcanza la distancia Trailing Start definida por el usuario,

la utilidad comienza a ajustar el stop-loss automáticamente.

El stop-loss se actualiza a intervalos determinados por el parámetro Trailing Step - asegurando que el stop-loss sigue al precio en incrementos pequeños y controlados sin reposicionamiento excesivo.

Trailing Start (pips): Distancia en pips antes de que se active el trailing stop.

Paso de arrastre (pips): Cambio mínimo en el precio requerido antes de que el stop-loss se actualice de nuevo.

Trailing Stop (pips): Mueve automáticamente el stop-loss a medida que la operación entra en beneficios, manteniendo una distancia determinada por detrás del precio actual. Esto ayuda a bloquear los beneficios al tiempo que permite que la operación siga funcionando.



Este enfoque permite una protección gradual de los beneficios al tiempo que mantiene la flexibilidad durante los movimientos volátiles de los precios.

2. Sistema de equilibrio

La función breakeven desplaza el stop-loss al precio de entrada (más una compensación opcional) cuando la operación alcanza un porcentaje del nivel de take-profit.

BE % del Take-Profit: Define cuándo debe activarse el breakeven, en relación con la distancia del TP.

BE Offset (pips): Añade un pequeño colchón de seguridad más allá de la entrada para cubrir el diferencial o las comisiones.

Una vez activado, el stop-loss se ajusta para asegurar que la posición permanece libre de riesgo.

3. Colocación automática de SL/TP

Si una operación se abre sin un stop-loss o un take-profit definidos, la utilidad puede asignarlos automáticamente según valores preestablecidos.

Esto garantiza que todas las operaciones estén protegidas inmediatamente después de su ejecución.

Parámetros de entrada

Categoría Parámetro Descripción General SL y TP automáticos Activar la colocación automática de stop-loss y take-profit Seguimiento ¿Utilizar Trailing Stop? Activar o desactivar la función de arrastre Inicio del arrastre (pips) Distancia antes de que comience el trailing Paso de arrastre (pips) Tamaño del paso entre actualizaciones del stop-loss Trailing Stop (pips) Distancia que el stop-loss mantiene detrás del precio actual Breakeven ¿Utilizar Breakeven? Activar o desactivar el sistema breakeven BE % de Take-Profit Umbral de activación para breakeven BE Offset (pips) Distancia más allá del punto de equilibrio





Notas de uso

Adjunte la utilidad a cualquier gráfico en el que desee que las operaciones se gestionen automáticamente.

Funciona con operaciones manuales o con Asesores Expertos.

Compatible con todos los instrumentos de negociación y marcos temporales.

Pruebe en una cuenta demo antes de usar en fondos reales para confirmar la idoneidad de los parámetros.

Soporte disponible a través del sistema de mensajes MQL5.

Soporte Para asistencia o consultas de personalización, por favor contacte con el autor a través de la sección de comentarios de MQL5 o el sistema de mensajería privada.

Si desea una