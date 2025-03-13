Este experto multidivisa utiliza 29 pares de divisas. Para las previsiones, el asesor utiliza redes neuronales recurrentes de tipo LSTM, modelos entrenados en el entorno del lenguaje Python mediante el algoritmo de aprendizaje por refuerzo.

Puede ver y descargar los resultados de rendimiento del asesor y la configuración de las señales aquí: forexvisible.com y myfxbook.com/members/MUSBREATH



El asesor utiliza 4 paquetes diferentes de modelos de redes neuronales entrenados para 29 pares, los dos primeros modelos trabajan en el intervalo H1 y los otros dos trabajan con el intervalo M15.

Estos modelos se pueden utilizar de forma individual o conjunta, se recomienda seleccionar un par de modelos, es decir, 2 juntos o 4 a la vez, ya que las señales de compra o venta seleccionadas se sumarán y si, por ejemplo, un modelo da señal de compra y el otro de venta, el asesor ignora dicha señal y como resultado se consigue una mayor precisión en las previsiones.

Puede ver la rentabilidad de los pares de divisas en el probador de estrategias después de la prueba en la pestaña "Diario", y desactivar los pares no rentables según sea necesario en la configuración del asesor, o seleccionar el más rentable, la opción Activo.

Se seleccionan los ajustes por defecto que es mejor no utilizar, por el momento los mejores ajustes OmegaAIModel1234GridPairs10Proc5 .set OmegaAIModel1234GridPairs10_NoGold.set

Para reducir el riesgo, disminuya el valor del parámetro "koef" en la configuración.

El depósito debe ser a partir de 1000$, o utilizar una cuenta de céntimos, entonces 10$ será suficiente. También puede utilizar un depósito más pequeño, pero asegúrese de hacer una prueba retrospectiva y evaluar el drawdown

El asesor fue entrenado de 2023 a 2025, las pruebas en el probador de estrategias deben hacerse a partir de 2025.

Antes de probar, es aconsejable elegir el par de divisas EURUSD y el marco de tiempo H1.

En el probador de estrategias, establezca el modo de negociación en " 1 minuto OHLC ".

Además, para acelerar las pruebas, puede desactivar la visualización del probador de estrategias.

Al final de la prueba, puede ver la rentabilidad y la reducción máxima de cada par por separado en la pestaña "Diario".

Descripción de algunos ajustes del asesor

UseSameLotSizeForAllPairs - opción para elegir el tamaño de lote para cada par por separado, por defecto true, un tamaño de lote para todos, especificado por el parámetro anterior.

UseMaxAllTakeProfitProcent - habilita el take profit global en porcentaje del beneficio actual especificado en el parámetro MaxAllTakeProfitProcent, después del cual se cierran todas las órdenes actuales. Prueba sólo en todos los ticks o 1 minuto OHLC.

UseMaxStopLossProcent - activa el stop loss global en porcentaje del beneficio actual especificado en el parámetro MaxAllStopLossProcent, después del cual se cierran todas las órdenes actuales. Prueba sólo en todos los ticks o 1 minuto OHLC.

IsDynamicLot - habilita la formación automática del tamaño del lote dependiendo del balance o margen libre.

is_koef_for_each - si es verdadero, el tamaño del lote se forma basado en el balance para cada par de divisas por separado, si es falso, entonces basado en el balance total o margen libre.

koef - coeficiente para formar el tamaño del lote, cuanto mayor sea, mayores serán los riesgos.

from - formación del tamaño de lote en función del saldo o margen libre.

CountOfGrid - número de órdenes pendientes en la parrilla.

CountGridBars - número de barras recientes en la historia, de las cuales se encuentra el precio más bajo y más alto para calcular el intervalo entre las órdenes de la cuadrícula: MaxPrice y MinPrice.

GridKoef - la distancia entre las órdenes pendientes en la cuadrícula se calcula utilizando la fórmula (MaxPrice - MinPrice)/ GridKoef.

GridKoefBegin, GridKoefEnd - distribución de coeficientes para multiplicar el precio de una orden pendiente en la parrilla.



