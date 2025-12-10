¿Para quién es Aurum Sentinel Exit Manager?

PERFECTO PARA:

Operadores manuales de oro que quieren automatizar sus salidas





Operadores con fondos que necesitan adherirse a límites de drawdown





Profesionales que no pueden monitorizar constantemente el gráfico





Cualquiera que quiera evitar decisiones de salida emocionales





FUNCIONA CON:

Cualquier estrategia de trading manual





Todos los tamaños de lote XAUUSD





Cualquier marco temporal (recomendado: H1 o superior)





Todos los brokers con MetaTrader 5





VENTAJAS ÚNICAS

Plug & Play - Sin cambio de estrategia

Cargue el EA en su gráfico XAUUSD





Continúe operando como de costumbre





La utilidad funciona completamente en segundo plano





No modifica su estrategia de trading





Optimizado para XAUUSD

Cálculo automático del valor del pip para el oro





Ajuste de la distancia del USD específico para el oro





Probado con el perfil de volatilidad XAUUSD





Optimizado para los diferenciales y movimientos del oro





Control total

Factor R1: Cuando se activa el punto de equilibrio (0,1-1,0)





Distancia R1: Cuánta distancia USD desde la entrada (1-50 USD)





Límite diario: Su límite personal de pérdidas diarias





Filtro mágico: Distingue sus operaciones de las operaciones de EA





Gastos generales mínimos

<1% de uso de CPU





No requiere indicadores externos





Registro limpio sólo para eventos importantes





Funcionamiento estable 24/7 en VPS