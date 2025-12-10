Aurum Sentinel Exit Manager

¿Para quién es Aurum Sentinel Exit Manager?
PERFECTO PARA:
Operadores manuales de oro que quieren automatizar sus salidas

Operadores con fondos que necesitan adherirse a límites de drawdown

Profesionales que no pueden monitorizar constantemente el gráfico

Cualquiera que quiera evitar decisiones de salida emocionales

FUNCIONA CON:
Cualquier estrategia de trading manual

Todos los tamaños de lote XAUUSD

Cualquier marco temporal (recomendado: H1 o superior)

Todos los brokers con MetaTrader 5

VENTAJAS ÚNICAS
Plug & Play - Sin cambio de estrategia
Cargue el EA en su gráfico XAUUSD

Continúe operando como de costumbre

La utilidad funciona completamente en segundo plano

No modifica su estrategia de trading

Optimizado para XAUUSD
Cálculo automático del valor del pip para el oro

Ajuste de la distancia del USD específico para el oro

Probado con el perfil de volatilidad XAUUSD

Optimizado para los diferenciales y movimientos del oro

Control total
Factor R1: Cuando se activa el punto de equilibrio (0,1-1,0)

Distancia R1: Cuánta distancia USD desde la entrada (1-50 USD)

Límite diario: Su límite personal de pérdidas diarias

Filtro mágico: Distingue sus operaciones de las operaciones de EA

Gastos generales mínimos
<1% de uso de CPU

No requiere indicadores externos

Registro limpio sólo para eventos importantes

Funcionamiento estable 24/7 en VPS
