Aurum Sentinel Exit Manager
- Utilidades
- Christian Da Costa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
¿Para quién es Aurum Sentinel Exit Manager?
PERFECTO PARA:
Operadores manuales de oro que quieren automatizar sus salidas
Operadores con fondos que necesitan adherirse a límites de drawdown
Profesionales que no pueden monitorizar constantemente el gráfico
Cualquiera que quiera evitar decisiones de salida emocionales
FUNCIONA CON:
Cualquier estrategia de trading manual
Todos los tamaños de lote XAUUSD
Cualquier marco temporal (recomendado: H1 o superior)
Todos los brokers con MetaTrader 5
VENTAJAS ÚNICAS
Plug & Play - Sin cambio de estrategia
Cargue el EA en su gráfico XAUUSD
Continúe operando como de costumbre
La utilidad funciona completamente en segundo plano
No modifica su estrategia de trading
Optimizado para XAUUSD
Cálculo automático del valor del pip para el oro
Ajuste de la distancia del USD específico para el oro
Probado con el perfil de volatilidad XAUUSD
Optimizado para los diferenciales y movimientos del oro
Control total
Factor R1: Cuando se activa el punto de equilibrio (0,1-1,0)
Distancia R1: Cuánta distancia USD desde la entrada (1-50 USD)
Límite diario: Su límite personal de pérdidas diarias
Filtro mágico: Distingue sus operaciones de las operaciones de EA
Gastos generales mínimos
<1% de uso de CPU
No requiere indicadores externos
Registro limpio sólo para eventos importantes
Funcionamiento estable 24/7 en VPS