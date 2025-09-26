Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD

Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg!

Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte: XAUUSD (Gold). Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von Fair Value Gaps (FVGs) basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den Preis dienen.

Dies ist kein simpler Grid- oder Martingale-Bot. Dies ist ein präziser, regelbasierter Algorithmus, der darauf abzielt, qualitativ hochwertige Setups zu finden und ein professionelles Risikomanagement zu gewährleisten.







KERNVORTEILE: Warum der Aurum Sentinel Pro ein Must-Have ist

Multi-Timeframe Power: Handel gleichzeitig und unabhängig auf 6 Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4, D1) . Erkenne frühe Signale auf kürzeren Zeitrahmen und bestätige sie mit der Kraft der größeren!

Intelligentes FVG-Tracking: Der EA sucht automatisch nach bullischen und bärischen FVGs und eröffnet Trades mit präzisen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die auf der Größe der FVG-Zone basieren.

Robustes Risikomanagement: Vollständig anpassbares Risikomanagement. Nutze entweder prozentuales Risiko pro Trade (basierend auf deinem Kontostand) oder eine feste Lotgröße. Das schützt dein Kapital.

Professionelle Money-Management-Tools: Trailing Stop: Sichere Gewinne und lasse die Gewinner laufen. Break-Even Funktion: Setze den Stop-Loss automatisch auf den Einstiegspunkt, sobald ein bestimmtes Gewinnverhältnis erreicht ist. Profit-Ziel: Schließe alle Trades eines Zeitrahmens automatisch, wenn ein festgelegter Gesamtgewinn erreicht ist.

Smart Session & Day Filter: Konzentriere dich auf die ertragreichsten Handelszeiten. Der EA ist optimiert für die europäischen Hauptsessions (09:00-14:00 & 15:00-17:00 CET) und kann auf Wunsch weitere Sessions nutzen. Du bestimmst, an welchen Wochentagen gehandelt wird.

ATR-basierter Filter (M5/M15): Verhindere das Trading von insignifikanten, kleinen FVGs in volatilen Phasen. Nur Setups, die groß genug im Verhältnis zur aktuellen Marktvolatilität (ATR) sind, werden ausgeführt.

Umfassendes Monitoring: Jeder Trade wird mit einem farbigen FVG-Rechteck und einer Take-Profit-Linie auf dem Chart markiert. Behalte immer den Überblick über die Strategie des Bot



TECHNISCHE DETAILS Basiswährung: Empfohlen USD

Handelsinstrument: AUSSCHLIESSLICH XAUUSD

Empfohlener Zeitrahmen: Arbeitet auf allen Charts (M1-D1), analysiert aber die eingestellten Zeitrahmen (M5-D1).

Mindestempfehlung: Ein ECN Standardkonto

Voreinstellungen optimiert für einen bestimmten Broker. Bitte mich nach dem Kauf kontaktieren für weitere Infos.

EA kann aber auch auf anderen Brokern benutzt werden.

FÜR WEN IST DIESER EA? Für Trader, die eine systematische, regelbasierte Herangehensweise an den Gold-Markt suchen.

Für Investoren, die ihr Portfolio mit einer algorithmischen Komponente diversifizieren möchten.

Für alle, die die Vorteile des Multi-Timeframe-Tradings nutzen wollen, ohne ständig die Charts beobachten zu müssen.

Wichtiger Hinweis:

Wie jedes Trading-Tool erfordert der Aurum Sentinel Pro ein ordnungsgemäßes Backtesting und ein sorgfältiges Forward-Testing auf einem Demo-Konto, bevor er live eingesetzt wird. Die Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Trading mit diesem EA erfolgt auf eigenes Risiko.



