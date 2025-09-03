Golden Phoenix Diamond está ahora en la versión 5.12, un EA 5 en 1 con estrategias que pueden activarse individualmente o todas juntas, trabajando en perfecta armonía. Si prefiere menos operaciones, puede optar por activar una o dos estrategias. Todas las estrategias estarán gestionadas por un sofisticado sistema de gestión de riesgo y rentabilidad, con trailing stop para proteger los beneficios parciales. También presenta una novedad para los que quieran dejar algunas órdenes en puntos concretos: la estrategia de 3 líneas, en la que puede añadir valores en la entrada. Hay 3 órdenes de compra y 3 órdenes de venta, y cuando el precio las toque, enviará la orden y la gestionará con stop loss, take profit y trailing stop.





Instrucciones de configuración:

Nota: El EA está parametrizado para días actuales con alta volatilidad, por lo que años pasados en backtesting pueden no dar los resultados esperados. Siempre actualizaré los parámetros cuando sea necesario para adaptarme a los cambios del mercado. El EA es específico para el oro (XAUUSD) y no funcionará eficientemente con otros pares de divisas. Utiliza una cuenta de cobertura y un marco temporal H1.





Características:

Puede activar el filtro de tendencia si lo desea, habilitar sólo compra o venta, ajustar el riesgo diario, lotes progresivos o regresivos, tamaño de lote basado en la confianza. El EA identificará el tamaño de su cuenta para determinar el tamaño del lote. Recomiendo usar el EA con su configuración original, solo elija cuantas estrategias desea usar. Tiempo: Para un mejor rendimiento, configure el filtro de tiempo de acuerdo a su región o desactívelo.





Está configurado para ser conservador, pero hay una opción para un funcionamiento más agresivo. Sólo tiene que activar más de una estrategia a la vez y desactivar el filtro de tendencia, que está en el Grupo 2. En el Grupo 3, Tamaño de lote manual, déjelo en 0 para que sea automático. En el Grupo 6, Multiplicador de Lote por Confianza, ajústelo a 2.0 para que el EA pueda reconocer el tamaño del capital y lanzar lotes en consecuencia.





Requisitos Mínimos y Recomendaciones (para la configuración por defecto):

Depósito inicial: $500

Apalancamiento: 1:100 o superior

Tipo de cuenta: Cobertura

Utilice un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (obligatorio)