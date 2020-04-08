Forex Signal Confidence
- Indicadores
- Jhones Jorente Garcia
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
"Este indicador fue diseñado para que usted no opere en contra de la tendencia, la fuerza del precio le ayuda a tener más confianza en sus entradas. Nota: El indicador se puede utilizar en cualquier par de divisas, no te preocupes si no tienes instalados todos los indicadores que utiliza, se calculará a partir de los indicadores que ya tengas en la plataforma.Con una interfaz que cambia de color para compra (azul), venta (rojo) y neutral.