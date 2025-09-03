Golden Phoenix Diamond já está na versão 5.12, é um EA 5 em 1, estratégias que podem ser ativadas individualmente ou todas juntas funcionam em perfeita harmonia, se você preferir poucas operações opte por ativar uma ou duas estratégias, todas as estratégias serão gerenciadas por um sistema sofisticado de gerenciamento de risco e retorno, com trailing stop para proteger seu lucro parcial, e conta com uma novidade para você que gostaria de deixar algumas ordens em pontos específicos, a estratégia de 3 linhas onde você pode adicionar o valor no input, são 3 ordens para compra e 3 para venda, quando o preço tocá-la vai enviar a ordem e gerenciar com stop loss, take profit e trailing stop.

Nota: O EA está parametrizado para dias atuais de mais volatilidade então anos passados em teste pode não obter o esperado, e sempre atualizarei parâmetros quando necessário para as mudanças de mercado. O EA é específico para ouro (XAUUSD) e não funcionara com eficiência em outros pares de moedas.

Conta hedge e time frame H1.

Funções : Você poderá ativar filtro de tendência se quiser, ativar somente comprar ou vender, ajustar o risco diário, lotes progressivos ou regressivos, lote por confiança, o EA vai identificar o tamanho de sua conta para tamanho de lote, recomendo que use o EA nas configurações originais, apenas escolha quantas estratégias vai usar.

Horário : Para melhor desempenho configure o filtro de horário conforme sua região ou desabilite.

Está configurado para ser conservador mas tem opção de operacional mais agressivo basta ativar mais de uma estratégia juntas e desativar o filtro de tendência que está em group 2.

No group 3 manual lot size deixe 0 para automático, em group 6 Multiplicador de lote por confiança deixe 2.0 para que o EA reconheça o tamanho do capital para que possa lançar os lotes de acordo.

Requisitos mínimos e recomendações (para configurações padrão)

Depósito inicial mínimo: $500

Alavancagem: 1:100 ou superior

Tipo de conta: Hedging

Use um VPS para manter o EA funcionando 24/7 (obrigatório)



