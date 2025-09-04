Presentamos Zodiac Maniac EA, el innovador asesor experto MQL4 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par EURUSD. ¡Desarrollado por un equipo de traders experimentados con más de 15 años de experiencia! Zodiac Maniac EA se distingue de otros asesores expertos por su excepcional enfoque para gestionar las operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan únicamente en órdenes de stop loss para limitar las pérdidas, Zodiac Maniac EA emplea una técnica sofisticada para gestionar las posiciones perdedoras de forma eficaz. Esta estrategia única permite a Zodiac Maniac EA optimizar la gestión de riesgos, minimizar las pérdidas y, potencialmente, convertir las operaciones perdedoras en rentables. Al aprovechar el poder de múltiples posiciones pequeñas y la redistribución de beneficios, demuestra un mayor nivel de adaptabilidad y resiliencia en condiciones de mercado difíciles. Recomendaciones: Par de divisas: EURUSD Periodo temporal: M15/M30/H1/H4 Depósito mínimo: $1000 Tamaño mínimo del lote: 0.01 Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos. Apalancamiento: mínimo 1:100, recomendado 1:500 Especificaciones: Opera con EURUSD Función de autolote incorporada Muy fácil de instalar, no requiere cambios en la configuración; la configuración predeterminada es ideal para la mayoría de los brókeres que utilizan el horario de GMT+2 con horario de verano. Si tu bróker tiene un horario de servidor diferente, ¡debes realizar pequeños ajustes en la configuración! Usa un VPS para que el EA funcione 24/7 (Muy recomendable).



