Découvrez Zodiac Maniac EA, l'expert advisor MQL4 révolutionnaire qui révolutionne votre façon de trader la prestigieuse paire EUR/USD. Développé par une équipe de traders expérimentés avec plus de 15 ans d'expérience ! Zodiac Maniac EA se distingue des autres experts advisors par son approche remarquable de la gestion des pertes. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui s'appuient uniquement sur les ordres Stop Loss pour limiter les pertes, Zodiac Maniac EA utilise une technique sophistiquée pour gérer efficacement les positions perdantes. Cette stratégie unique permet à Zodiac Maniac EA d'optimiser sa gestion des risques, de minimiser les pertes et de potentiellement transformer les pertes en transactions rentables. En exploitant la puissance de multiples petites positions et de la redistribution des bénéfices, il démontre une plus grande adaptabilité et une plus grande résilience dans des conditions de marché difficiles. Recommandations : Paire de devises : EURUSD Période : M15/M30/H1/H4 Dépôt minimum : 1 000 $ Taille minimum du lot : 0,01 Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très faibles. Levier : au moins 1:100, 1:500 recommandé Spécifications : Trader EURUSD Fonction Autolot intégrée Très facile à installer, aucune modification des paramètres n'est requise. Les paramètres par défaut sont parfaits pour la plupart des courtiers utilisant un serveur GMT+2 avec l'heure d'été. Si votre courtier utilise un serveur différent, quelques ajustements de paramètres horaires sont nécessaires ! Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 (fortement recommandé).



