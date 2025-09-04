Zodiac maniac EA

4.78

画期的なMQL4エキスパートアドバイザー、Zodiac maniac EAをご紹介します。このEAは、名門EURUSDペアの取引方法を一変させます。15年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーチームによって開発されました！ Zodiac maniac EAは、損失トレードへの優れたアプローチにより、他のエキスパートアドバイザーとは一線を画しています。損失を抑えるためにストップロス注文のみに頼る従来の手法とは異なり、Zodiac maniac EAは、損失ポジションを効果的に管理するための高度な手法を採用しています。 この独自の戦略により、Zodiac maniac EAはリスク管理を最適化し、損失を最小限に抑え、損失トレードを利益に変える可能性を秘めています。複数の小規模ポジションと利益再分配の力を活用することで、厳しい市場環境においても高い適応性と回復力を発揮します。 推奨事項： 通貨ペア：EURUSD 時間枠：15分足/30分足/1時間足/4時間足 最低入金額：1,000ドル 最小ロットサイズ：0.01 口座タイプ：ECN、Raw、またはRazor（超低スプレッド） レバレッジ：最低1:100、推奨1:500 仕様： EURUSD取引可能 オートロット機能搭載 インストールは非常に簡単で、設定変更は不要です。デフォルト設定は、GMT+2（夏時間）サーバー時間を採用しているほとんどのブローカーに最適です。ブローカーのサーバー時間が異なる場合は、時間設定を少し調整する必要があります。 EAを24時間365日稼働させるには、VPSをご利用ください（強く推奨


レビュー 10
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:12 
 

Very good！

fxsaman369
15
fxsaman369 2025.11.12 17:55 
 

perfect and profitable for gold and bitcoin

Hadi Jahaniyan
18
Hadi Jahaniyan 2025.10.28 15:21 
 

Hi.I test it three times.It is very good but it takes only long positions.Also a question : Does anyone have mq4 file of this Ea?

おすすめのプロダクト
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
作者のその他のプロダクト
フィルタ:
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:12 
 

Very good！

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
開発者からの返信 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.24 20:44
Thank you Sir !
home11920622
30
home11920622 2025.11.20 14:33 
 

利益がでる状況がすごいです。どの、通貨にてきしているのかなど、細かい点をよくしらべてないのですが、とても、利益がでるEAで、凄いと思ってます。ありがとうございます。

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
開発者からの返信 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.20 14:58
Thank you! Let us know if you have any problem too in the future
fxsaman369
15
fxsaman369 2025.11.12 17:55 
 

perfect and profitable for gold and bitcoin

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
開発者からの返信 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.19 21:29
Thank you !
Kgashane Junior Shai
145
Kgashane Junior Shai 2025.11.10 23:24 
 

It was working for 1 week, but now it has stopped working. I don't know what went wrong.

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
開発者からの返信 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.12 16:40
I pushed version 1.12 to remove the restriction of opening the orders for all symbols. It should be working now
削除済み 2025.11.07 03:23 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
開発者からの返信 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.10 23:18
Thank you for your trust !
Hadi Jahaniyan
18
Hadi Jahaniyan 2025.10.28 15:21 
 

Hi.I test it three times.It is very good but it takes only long positions.Also a question : Does anyone have mq4 file of this Ea?

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
開発者からの返信 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.10 23:18
The logic in this EA relies only on Long positions for now. The MQL4 is not available now
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.10.09 15:31 
 

Good ea. Would be great if we have an option of adjusting martingale settings and have a cooling period after a set of trades close.

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
開発者からの返信 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.10.11 14:57
Thank you for the review ! .. in the latest version (1.10) the options for adjusting the martingale and cooling period have been added.
Максим Филиппович
18
Максим Филиппович 2025.10.05 06:53 
 

I've testing for two weeks, good result, but you need large deposite. It is about 5-7 % per month. If bigger lot, than more risk

Soldier of Heaven
119
Soldier of Heaven 2025.09.16 00:06 
 

Good! Really good

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
開発者からの返信 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.09.16 09:28
Thank you for your trust !
Nazhdat Dzhaliabi
111
Nazhdat Dzhaliabi 2025.09.11 13:34 
 

expert excellent, but it does not close the deal automatically , it there o solution to the issue of closing

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
開発者からの返信 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.09.16 09:28
Thank you for your trust ! I fixed this in the latest version (1.09)
レビューに返信