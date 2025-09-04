Zodiac maniac EA
- エキスパート
- Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
- バージョン: 1.13
- アップデート済み: 26 11月 2025
画期的なMQL4エキスパートアドバイザー、Zodiac maniac EAをご紹介します。このEAは、名門EURUSDペアの取引方法を一変させます。15年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーチームによって開発されました！ Zodiac maniac EAは、損失トレードへの優れたアプローチにより、他のエキスパートアドバイザーとは一線を画しています。損失を抑えるためにストップロス注文のみに頼る従来の手法とは異なり、Zodiac maniac EAは、損失ポジションを効果的に管理するための高度な手法を採用しています。 この独自の戦略により、Zodiac maniac EAはリスク管理を最適化し、損失を最小限に抑え、損失トレードを利益に変える可能性を秘めています。複数の小規模ポジションと利益再分配の力を活用することで、厳しい市場環境においても高い適応性と回復力を発揮します。 推奨事項： 通貨ペア：EURUSD 時間枠：15分足/30分足/1時間足/4時間足 最低入金額：1,000ドル 最小ロットサイズ：0.01 口座タイプ：ECN、Raw、またはRazor（超低スプレッド） レバレッジ：最低1:100、推奨1:500 仕様： EURUSD取引可能 オートロット機能搭載 インストールは非常に簡単で、設定変更は不要です。デフォルト設定は、GMT+2（夏時間）サーバー時間を採用しているほとんどのブローカーに最適です。ブローカーのサーバー時間が異なる場合は、時間設定を少し調整する必要があります。 EAを24時間365日稼働させるには、VPSをご利用ください（強く推奨
Very good！