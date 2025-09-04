Zodiac maniac EA
- 专家
- Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
- 版本: 1.13
- 更新: 26 十一月 2025
隆重推出 Zodiac maniac EA，这款突破性的 MQL4 专家顾问将彻底改变您交易备受推崇的 EURUSD 货币对的方式。它由一支拥有超过 15 年交易经验的资深交易员团队开发！ Zodiac maniac EA 因其卓越的亏损交易处理方法而脱颖而出。与仅依靠止损单来限制损失的传统方法不同，Zodiac maniac EA 采用先进的技术来有效管理亏损仓位。 这种独特的策略使 Zodiac maniac EA 能够优化风险管理，最大限度地降低损失，并有可能将亏损交易转化为盈利交易。通过利用多个小仓位和利润再分配的力量，它在充满挑战的市场环境中展现出更高的适应性和韧性。 建议： 货币对：欧元/美元 时间范围：M15/ M30 / H1 / H4 最低入金：1000 美元 最小交易手数：0.01 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低。 杠杆：至少 1:100，建议 1:500 规格： 交易欧元/美元 内置自动开仓功能 安装非常简单，无需更改设置，默认设置适用于大多数使用 GMT+2 和 DST 服务器时间的经纪商。如果您的经纪商服务器时间与此不同，则需要进行少量时间设置调整！ 使用 VPS 确保 EA 全天候运行（强烈推荐）
Very good！