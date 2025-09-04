Zodiac maniac EA

4.78

隆重推出 Zodiac maniac EA，这款突破性的 MQL4 专家顾问将彻底改变您交易备受推崇的 EURUSD 货币对的方式。它由一支拥有超过 15 年交易经验的资深交易员团队开发！ Zodiac maniac EA 因其卓越的亏损交易处理方法而脱颖而出。与仅依靠止损单来限制损失的传统方法不同，Zodiac maniac EA 采用先进的技术来有效管理亏损仓位。 这种独特的策略使 Zodiac maniac EA 能够优化风险管理，最大限度地降低损失，并有可能将亏损交易转化为盈利交易。通过利用多个小仓位和利润再分配的力量，它在充满挑战的市场环境中展现出更高的适应性和韧性。 建议： 货币对：欧元/美元 时间范围：M15/ M30 / H1 / H4 最低入金：1000 美元 最小交易手数：0.01 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低。 杠杆：至少 1:100，建议 1:500 规格： 交易欧元/美元 内置自动开仓功能 安装非常简单，无需更改设置，默认设置适用于大多数使用 GMT+2 和 DST 服务器时间的经纪商。如果您的经纪商服务器时间与此不同，则需要进行少量时间设置调整！ 使用 VPS 确保 EA 全天候运行（强烈推荐） 

规格：
交易欧元/美元
内置自动交易功能
安装非常简单，无需更改任何设置，默认设置适用于大多数使用GMT+2（含夏令时）服务器时间的经纪商。如果您的经纪商的服务器时间与此不同，则需要进行一些时间设置调整！
使用VPS确保EA全天候运行（强烈推荐）


评分 10
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:12 
 

Very good！

fxsaman369
15
fxsaman369 2025.11.12 17:55 
 

perfect and profitable for gold and bitcoin

Hadi Jahaniyan
18
Hadi Jahaniyan 2025.10.28 15:21 
 

Hi.I test it three times.It is very good but it takes only long positions.Also a question : Does anyone have mq4 file of this Ea?

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:12 
 

Very good！

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3516
来自开发人员的回复 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.24 20:44
Thank you Sir !
home11920622
30
home11920622 2025.11.20 14:33 
 

利益がでる状況がすごいです。どの、通貨にてきしているのかなど、細かい点をよくしらべてないのですが、とても、利益がでるEAで、凄いと思ってます。ありがとうございます。

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3516
来自开发人员的回复 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.20 14:58
Thank you! Let us know if you have any problem too in the future
fxsaman369
15
fxsaman369 2025.11.12 17:55 
 

perfect and profitable for gold and bitcoin

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3516
来自开发人员的回复 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.19 21:29
Thank you !
Kgashane Junior Shai
145
Kgashane Junior Shai 2025.11.10 23:24 
 

It was working for 1 week, but now it has stopped working. I don't know what went wrong.

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3516
来自开发人员的回复 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.12 16:40
I pushed version 1.12 to remove the restriction of opening the orders for all symbols. It should be working now
[删除] 2025.11.07 03:23 
 

用户没有留下任何评级信息

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3516
来自开发人员的回复 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.10 23:18
Thank you for your trust !
Hadi Jahaniyan
18
Hadi Jahaniyan 2025.10.28 15:21 
 

Hi.I test it three times.It is very good but it takes only long positions.Also a question : Does anyone have mq4 file of this Ea?

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3516
来自开发人员的回复 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.10 23:18
The logic in this EA relies only on Long positions for now. The MQL4 is not available now
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.10.09 15:31 
 

Good ea. Would be great if we have an option of adjusting martingale settings and have a cooling period after a set of trades close.

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3516
来自开发人员的回复 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.10.11 14:57
Thank you for the review ! .. in the latest version (1.10) the options for adjusting the martingale and cooling period have been added.
Максим Филиппович
18
Максим Филиппович 2025.10.05 06:53 
 

I've testing for two weeks, good result, but you need large deposite. It is about 5-7 % per month. If bigger lot, than more risk

Soldier of Heaven
119
Soldier of Heaven 2025.09.16 00:06 
 

Good! Really good

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3516
来自开发人员的回复 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.09.16 09:28
Thank you for your trust !
Nazhdat Dzhaliabi
111
Nazhdat Dzhaliabi 2025.09.11 13:34 
 

expert excellent, but it does not close the deal automatically , it there o solution to the issue of closing

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3516
来自开发人员的回复 Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.09.16 09:28
Thank you for your trust ! I fixed this in the latest version (1.09)
