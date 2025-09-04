Zodiac maniac EA
- Эксперты
- Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
- Версия: 1.13
- Обновлено: 26 ноября 2025
Представляем советника Zodiac Maniac — новаторский советник на MQL4, который меняет подход к торговле престижной парой EURUSD. Разработан командой опытных трейдеров с более чем 15-летним опытом торговли! Советник Zodiac Maniac выделяется среди других советников своим уникальным подходом к работе с убыточными сделками. В отличие от традиционных методов, которые ограничивают убытки исключительно с помощью стоп-лосс-ордеров, советник Zodiac Maniac использует сложную технику для эффективного управления убыточными позициями. Эта уникальная стратегия позволяет советнику Zodiac Maniac оптимизировать управление рисками, минимизировать потери и потенциально превращать убыточные сделки в прибыльные. Используя преимущества множества небольших позиций и перераспределения прибыли, он демонстрирует более высокий уровень адаптивности и устойчивости в сложных рыночных условиях. Рекомендации: Валютная пара: EURUSD Таймфрейм: M15/M30 / H1 / H4 Минимальный депозит: $1000 Минимальный размер лота: 0,01 Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами. Кредитное плечо: не менее 1:100, рекомендуется 1:500 Характеристики: Торговля EURUSD Встроенная функция автолота Очень прост в установке, не требует изменения настроек, настройки по умолчанию идеально подходят для большинства брокеров, использующих часовой пояс GMT+2 с переходом на летнее время. Если у вашего брокера другое время сервера, необходимо внести небольшие изменения в настройки! Используйте VPS для круглосуточной работы советника (настоятельно рекомендуется)
Very good！