Zodiac maniac EA

4.78

Представляем советника Zodiac Maniac — новаторский советник на MQL4, который меняет подход к торговле престижной парой EURUSD. Разработан командой опытных трейдеров с более чем 15-летним опытом торговли! Советник Zodiac Maniac выделяется среди других советников своим уникальным подходом к работе с убыточными сделками. В отличие от традиционных методов, которые ограничивают убытки исключительно с помощью стоп-лосс-ордеров, советник Zodiac Maniac использует сложную технику для эффективного управления убыточными позициями. Эта уникальная стратегия позволяет советнику Zodiac Maniac оптимизировать управление рисками, минимизировать потери и потенциально превращать убыточные сделки в прибыльные. Используя преимущества множества небольших позиций и перераспределения прибыли, он демонстрирует более высокий уровень адаптивности и устойчивости в сложных рыночных условиях. Рекомендации: Валютная пара: EURUSD Таймфрейм: M15/M30 / H1 / H4 Минимальный депозит: $1000 Минимальный размер лота: 0,01 Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами. Кредитное плечо: не менее 1:100, рекомендуется 1:500 Характеристики: Торговля EURUSD Встроенная функция автолота Очень прост в установке, не требует изменения настроек, настройки по умолчанию идеально подходят для большинства брокеров, использующих часовой пояс GMT+2 с переходом на летнее время. Если у вашего брокера другое время сервера, необходимо внести небольшие изменения в настройки! Используйте VPS для круглосуточной работы советника (настоятельно рекомендуется)

Отзывы 10
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:12 
 

Very good！

fxsaman369
15
fxsaman369 2025.11.12 17:55 
 

perfect and profitable for gold and bitcoin

Hadi Jahaniyan
18
Hadi Jahaniyan 2025.10.28 15:21 
 

Hi.I test it three times.It is very good but it takes only long positions.Also a question : Does anyone have mq4 file of this Ea?

Рекомендуем также
Sayan Vandenhout
Эксперты
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Hunter on the channel breakout Bot
Aleh Sasonka
Эксперты
Эксперт - Охотник на пробой канала Советник ( EA ) предназначен для автоматической торговли. Он способен каждый день выставлять необходимое количество отложенных ордеров BuyStop и SellStop с заданными уровнями StopLoss и TakeProfit в заданное вами время. Советник рассчитывает ширину канала по индикатору ZigZag и выставляет сетку отложенных ордеров BuyStop и SellStop согласно заданным настройкам. Первая пара отложенных ордеров BuyStop и SellStop выставляется на заданном расстоянии от границ канал
Smart win mcp expert
PAVEL KARAKULOV
5 (1)
Эксперты
Мультивалютный советник, основанный на стратегии пробития уровней и торговле по тренду. Используется как скальпер с короткими тейками. НЕ используется Мартингейл и усреднение! Используйте демо-счет для проверки работы советника! Необходимо проводить тесты каждой пары перед тем как принять решение ее использования в советнике! НЕ тестируется корректно в тестере стратегий! Используйте демо счет для тестирования! Основные настройки стратегии: Easy и Hard . Для метода Hard  необходимо использовать б
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Эксперты
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
StealthGapScalper Pro
Hajime Tsuro
Эксперты
Stealth Gap Scalper Pro is a precision-engineered Expert Advisor designed to capitalize on market inefficiencies with a stealthy, tactical approach. Combining powerful gap trading strategies with smart grid averaging and night scalping techniques, this EA excels at capturing quick, reliable profits during low-volatility periods—especially Monday gaps and overnight moves. With configurable trade directions, automatic lot scaling, and an intelligent trailing stop system, Stealth Gap Scalper Pro ad
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
Diamond Seeker Pro
Segundo Calvo Munoz
Эксперты
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, there is a new Strategy of use through a  new Expert Advisor opening positions on the current trend.   It is   recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe... For better and consistent outcomes I recommend to use it as a Marathon runner with multiple and collaborative instances instead of as one Sprinter instance... This EA uses a Classic Martingale ...  so, are you ready to surf the waves?... Re
Gmaster Network pending orders NPO
Oleg Papkov
Эксперты
Советник работает по индикатору Stochastic с указанными параметрами. При пересечении указанных уровней он открывает сделку. По умолчанию это К = 11, D = 3, Sl = 3. При пересечении уровней перекупленности или перепроданности, установленных трейдером, он открывает сделку. Закрывает сделку по Take profit, который невидим для брокера. Если направление выбрано неправильное, то советник компенсирует сетью усреднения. В случае отсутствия сигнала на открытие сделки по параметрам индикатора Стохастик поя
MA Titan Ea
Francois Herve Paul Fenech
Эксперты
MA TITAN EA – Automated Trading Robot for MetaTrader 4 NEW VERSION IS LIVE ! MA TITAN EA is an automated trading robot for MetaTrader 4 based on a strict SMA strategy and risk management parameters on the daily timeframe (D1) . Designed by  finance professional with over 10  years of experience in brokerage house , this robot combines institutional rigor with ease of use . Key Benefits No martingale or grid strategies No complex optimization required Compatible with all MT4 brokers
Alligator Trend Trader Pro
Kiril Spiridonov
Эксперты
Система протестирована и полностью оптимизирована на 4H. Кроме того, для оптимизации индикатора было использовано еще 1370 моделей. Он использует индикатор Aligator, чтобы поймать тренд. Плюсы: Протестировано на исторических данных с использованием тиковых данных за последние 6 лет. Ожидается сохранение той же производительности Его не нужно включать постоянно, так как он использует основные движения рынка. Полностью оптимизированная стратегия на 4Ч графике. Минусы: Имеет максимальную серию
Universal Full Invisible Controller
Ihar Volkau
Эксперты
Hello, dear traders! Allow me to present an indispensable assistant for your Forex trading.  First of all, I want to focus your attention on the fact that the first trade order is opened MANUALLY by you by pressing the corresponding button of the selected direction of the transaction according to your strategy. I will give you 10 reasons why each trader should have this advisor! -)) 1) Such levels as Stop Loss, Take Profit, as well as deferred averaging warrants will be STRICTLY VIRTUAL, that is
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Quantum Zone Trader - Professional Price Action Expert Advisor Overview Quantum Zone Trader is an advanced algorithmic trading system built on pure price action principles. The EA automatically identifies high-probability supply and demand zones across multiple timeframes and executes precise entries based on institutional trading concepts. Designed for serious traders who understand market structure, this EA combines swing point detection, zone confluence, and intelligent risk management to cap
С этим продуктом покупают
Другие продукты этого автора
Фильтр:
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:12 
 

Very good！

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3488
Ответ разработчика Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.24 20:44
Thank you Sir !
home11920622
30
home11920622 2025.11.20 14:33 
 

利益がでる状況がすごいです。どの、通貨にてきしているのかなど、細かい点をよくしらべてないのですが、とても、利益がでるEAで、凄いと思ってます。ありがとうございます。

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3488
Ответ разработчика Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.20 14:58
Thank you! Let us know if you have any problem too in the future
fxsaman369
15
fxsaman369 2025.11.12 17:55 
 

perfect and profitable for gold and bitcoin

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3488
Ответ разработчика Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.19 21:29
Thank you !
Kgashane Junior Shai
145
Kgashane Junior Shai 2025.11.10 23:24 
 

It was working for 1 week, but now it has stopped working. I don't know what went wrong.

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3488
Ответ разработчика Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.12 16:40
I pushed version 1.12 to remove the restriction of opening the orders for all symbols. It should be working now
[Удален] 2025.11.07 03:23 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3488
Ответ разработчика Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.10 23:18
Thank you for your trust !
Hadi Jahaniyan
18
Hadi Jahaniyan 2025.10.28 15:21 
 

Hi.I test it three times.It is very good but it takes only long positions.Also a question : Does anyone have mq4 file of this Ea?

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3488
Ответ разработчика Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.10 23:18
The logic in this EA relies only on Long positions for now. The MQL4 is not available now
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.10.09 15:31 
 

Good ea. Would be great if we have an option of adjusting martingale settings and have a cooling period after a set of trades close.

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3488
Ответ разработчика Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.10.11 14:57
Thank you for the review ! .. in the latest version (1.10) the options for adjusting the martingale and cooling period have been added.
Максим Филиппович
18
Максим Филиппович 2025.10.05 06:53 
 

I've testing for two weeks, good result, but you need large deposite. It is about 5-7 % per month. If bigger lot, than more risk

Soldier of Heaven
119
Soldier of Heaven 2025.09.16 00:06 
 

Good! Really good

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3488
Ответ разработчика Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.09.16 09:28
Thank you for your trust !
Nazhdat Dzhaliabi
111
Nazhdat Dzhaliabi 2025.09.11 13:34 
 

expert excellent, but it does not close the deal automatically , it there o solution to the issue of closing

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3488
Ответ разработчика Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.09.16 09:28
Thank you for your trust ! I fixed this in the latest version (1.09)
Ответ на отзыв