Apresentamos o Zodiac Maniac EA, o inovador consultor especialista em MQL4 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par EURUSD. Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com mais de 15 anos de experiência em negociação! O Zodiac Maniac EA se destaca de outros consultores especialistas devido à sua abordagem notável para lidar com negociações perdedoras. Ao contrário dos métodos tradicionais que dependem exclusivamente de ordens de Stop Loss para limitar as perdas, o Zodiac Maniac EA emprega uma técnica sofisticada para gerenciar posições perdedoras de forma eficaz. Essa estratégia única permite que o Zodiac Maniac EA otimize sua gestão de risco, minimize perdas e, potencialmente, transforme negociações perdedoras em lucrativas. Ao aproveitar o poder de múltiplas posições menores e da redistribuição de lucros, ele demonstra um maior nível de adaptabilidade e resiliência em condições de mercado desafiadoras. Recomendações: Par de moedas: EURUSD Período: M15/ M30 / H1 / H4 Depósito mínimo: $1000 Tamanho mínimo do lote: 0,01 Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos. Alavancagem - pelo menos 1:100, 1:500 recomendado Especificações: Negocie EURUSD Função de lote automático incorporada Muito fácil de instalar, não requer nenhuma alteração nas configurações; as configurações padrão são perfeitas para a maioria das corretoras que usam GMT+2 com horário de verão. Se a sua corretora tiver um horário de servidor diferente, pequenos ajustes na configuração de horário precisarão ser feitos! Use um VPS para que o EA funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana (Altamente recomendado)



