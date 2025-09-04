Zodiac maniac EA

4.78

Apresentamos o Zodiac Maniac EA, o inovador consultor especialista em MQL4 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par EURUSD. Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com mais de 15 anos de experiência em negociação! O Zodiac Maniac EA se destaca de outros consultores especialistas devido à sua abordagem notável para lidar com negociações perdedoras. Ao contrário dos métodos tradicionais que dependem exclusivamente de ordens de Stop Loss para limitar as perdas, o Zodiac Maniac EA emprega uma técnica sofisticada para gerenciar posições perdedoras de forma eficaz. Essa estratégia única permite que o Zodiac Maniac EA otimize sua gestão de risco, minimize perdas e, potencialmente, transforme negociações perdedoras em lucrativas. Ao aproveitar o poder de múltiplas posições menores e da redistribuição de lucros, ele demonstra um maior nível de adaptabilidade e resiliência em condições de mercado desafiadoras. Recomendações: Par de moedas: EURUSD Período: M15/ M30 / H1 / H4 Depósito mínimo: $1000 Tamanho mínimo do lote: 0,01 Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos. Alavancagem - pelo menos 1:100, 1:500 recomendado Especificações: Negocie EURUSD Função de lote automático incorporada Muito fácil de instalar, não requer nenhuma alteração nas configurações; as configurações padrão são perfeitas para a maioria das corretoras que usam GMT+2 com horário de verão. Se a sua corretora tiver um horário de servidor diferente, pequenos ajustes na configuração de horário precisarão ser feitos! Use um VPS para que o EA funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana (Altamente recomendado)


Comentários 10
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:12 
 

Very good！

fxsaman369
15
fxsaman369 2025.11.12 17:55 
 

perfect and profitable for gold and bitcoin

Hadi Jahaniyan
18
Hadi Jahaniyan 2025.10.28 15:21 
 

Hi.I test it three times.It is very good but it takes only long positions.Also a question : Does anyone have mq4 file of this Ea?

Filtro:
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:12 
 

Very good！

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3566
Resposta do desenvolvedor Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.24 20:44
Thank you Sir !
home11920622
30
home11920622 2025.11.20 14:33 
 

利益がでる状況がすごいです。どの、通貨にてきしているのかなど、細かい点をよくしらべてないのですが、とても、利益がでるEAで、凄いと思ってます。ありがとうございます。

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3566
Resposta do desenvolvedor Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.20 14:58
Thank you! Let us know if you have any problem too in the future
fxsaman369
15
fxsaman369 2025.11.12 17:55 
 

perfect and profitable for gold and bitcoin

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3566
Resposta do desenvolvedor Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.19 21:29
Thank you !
Kgashane Junior Shai
145
Kgashane Junior Shai 2025.11.10 23:24 
 

It was working for 1 week, but now it has stopped working. I don't know what went wrong.

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3566
Resposta do desenvolvedor Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.12 16:40
I pushed version 1.12 to remove the restriction of opening the orders for all symbols. It should be working now
[Excluído] 2025.11.07 03:23 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3566
Resposta do desenvolvedor Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.10 23:18
Thank you for your trust !
Hadi Jahaniyan
18
Hadi Jahaniyan 2025.10.28 15:21 
 

Hi.I test it three times.It is very good but it takes only long positions.Also a question : Does anyone have mq4 file of this Ea?

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3566
Resposta do desenvolvedor Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.10 23:18
The logic in this EA relies only on Long positions for now. The MQL4 is not available now
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.10.09 15:31 
 

Good ea. Would be great if we have an option of adjusting martingale settings and have a cooling period after a set of trades close.

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3566
Resposta do desenvolvedor Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.10.11 14:57
Thank you for the review ! .. in the latest version (1.10) the options for adjusting the martingale and cooling period have been added.
Максим Филиппович
18
Максим Филиппович 2025.10.05 06:53 
 

I've testing for two weeks, good result, but you need large deposite. It is about 5-7 % per month. If bigger lot, than more risk

Soldier of Heaven
119
Soldier of Heaven 2025.09.16 00:06 
 

Good! Really good

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3566
Resposta do desenvolvedor Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.09.16 09:28
Thank you for your trust !
Nazhdat Dzhaliabi
111
Nazhdat Dzhaliabi 2025.09.11 13:34 
 

expert excellent, but it does not close the deal automatically , it there o solution to the issue of closing

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3566
Resposta do desenvolvedor Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.09.16 09:28
Thank you for your trust ! I fixed this in the latest version (1.09)
