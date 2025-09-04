Zodiac maniac EA

4.78

Wir präsentieren Zodiac Maniac EA, den bahnbrechenden MQL4-Expert Advisor, der Ihren Handel mit dem renommierten EUR/USD-Paar revolutioniert. Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 15 Jahren Handelserfahrung! Zodiac Maniac EA hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen bemerkenswerten Ansatz im Umgang mit Verlusttrades ab. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die ausschließlich auf Stop-Loss-Orders zur Verlustbegrenzung setzen, nutzt Zodiac Maniac EA eine ausgeklügelte Technik zur effektiven Verwaltung von Verlustpositionen. Diese einzigartige Strategie ermöglicht es Zodiac Maniac EA, sein Risikomanagement zu optimieren, Verluste zu minimieren und Verlusttrades potenziell in profitable zu verwandeln. Durch die Nutzung der Stärke mehrerer kleinerer Positionen und der Gewinnumverteilung zeigt er ein höheres Maß an Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit in schwierigen Marktbedingungen. Empfehlungen: Währungspaar: EURUSD Zeitrahmen: M15/ M30 / H1 / H4 Mindesteinzahlung: 1.000 $ Mindestlotgröße: 0,01 Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads. Hebel: mindestens 1:100, 1:500 empfohlen Spezifikationen: Handel mit EURUSD Autolot-Funktion integriert Sehr einfach zu installieren, keine Einstellungsänderungen erforderlich. Die Standardeinstellungen sind ideal für die meisten Broker, die eine GMT+2-Serverzeit mit Sommerzeit verwenden. Sollte Ihr Broker eine andere Serverzeit verwenden, müssen Sie die Zeiteinstellungen geringfügig anpassen! Verwenden Sie einen VPS, damit der EA rund um die Uhr läuft (dringend empfohlen).


Bewertungen 10
Auswahl:
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:12 
 

Very good！

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
Antwort vom Entwickler Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.24 20:44
Thank you Sir !
home11920622
30
home11920622 2025.11.20 14:33 
 

利益がでる状況がすごいです。どの、通貨にてきしているのかなど、細かい点をよくしらべてないのですが、とても、利益がでるEAで、凄いと思ってます。ありがとうございます。

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
Antwort vom Entwickler Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.20 14:58
Thank you! Let us know if you have any problem too in the future
fxsaman369
15
fxsaman369 2025.11.12 17:55 
 

perfect and profitable for gold and bitcoin

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
Antwort vom Entwickler Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.19 21:29
Thank you !
Kgashane Junior Shai
145
Kgashane Junior Shai 2025.11.10 23:24 
 

It was working for 1 week, but now it has stopped working. I don't know what went wrong.

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
Antwort vom Entwickler Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.12 16:40
I pushed version 1.12 to remove the restriction of opening the orders for all symbols. It should be working now
[Gelöscht] 2025.11.07 03:23 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
Antwort vom Entwickler Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.10 23:18
Thank you for your trust !
Hadi Jahaniyan
18
Hadi Jahaniyan 2025.10.28 15:21 
 

Hi.I test it three times.It is very good but it takes only long positions.Also a question : Does anyone have mq4 file of this Ea?

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
Antwort vom Entwickler Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.11.10 23:18
The logic in this EA relies only on Long positions for now. The MQL4 is not available now
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.10.09 15:31 
 

Good ea. Would be great if we have an option of adjusting martingale settings and have a cooling period after a set of trades close.

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
Antwort vom Entwickler Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.10.11 14:57
Thank you for the review ! .. in the latest version (1.10) the options for adjusting the martingale and cooling period have been added.
Максим Филиппович
18
Максим Филиппович 2025.10.05 06:53 
 

I've testing for two weeks, good result, but you need large deposite. It is about 5-7 % per month. If bigger lot, than more risk

Soldier of Heaven
119
Soldier of Heaven 2025.09.16 00:06 
 

Good! Really good

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
Antwort vom Entwickler Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.09.16 09:28
Thank you for your trust !
Nazhdat Dzhaliabi
111
Nazhdat Dzhaliabi 2025.09.11 13:34 
 

expert excellent, but it does not close the deal automatically , it there o solution to the issue of closing

Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
3595
Antwort vom Entwickler Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek 2025.09.16 09:28
Thank you for your trust ! I fixed this in the latest version (1.09)
Antwort auf eine Rezension