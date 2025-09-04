Wir präsentieren Zodiac Maniac EA, den bahnbrechenden MQL4-Expert Advisor, der Ihren Handel mit dem renommierten EUR/USD-Paar revolutioniert. Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 15 Jahren Handelserfahrung! Zodiac Maniac EA hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen bemerkenswerten Ansatz im Umgang mit Verlusttrades ab. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die ausschließlich auf Stop-Loss-Orders zur Verlustbegrenzung setzen, nutzt Zodiac Maniac EA eine ausgeklügelte Technik zur effektiven Verwaltung von Verlustpositionen. Diese einzigartige Strategie ermöglicht es Zodiac Maniac EA, sein Risikomanagement zu optimieren, Verluste zu minimieren und Verlusttrades potenziell in profitable zu verwandeln. Durch die Nutzung der Stärke mehrerer kleinerer Positionen und der Gewinnumverteilung zeigt er ein höheres Maß an Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit in schwierigen Marktbedingungen. Empfehlungen: Währungspaar: EURUSD Zeitrahmen: M15/ M30 / H1 / H4 Mindesteinzahlung: 1.000 $ Mindestlotgröße: 0,01 Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads. Hebel: mindestens 1:100, 1:500 empfohlen Spezifikationen: Handel mit EURUSD Autolot-Funktion integriert Sehr einfach zu installieren, keine Einstellungsänderungen erforderlich. Die Standardeinstellungen sind ideal für die meisten Broker, die eine GMT+2-Serverzeit mit Sommerzeit verwenden. Sollte Ihr Broker eine andere Serverzeit verwenden, müssen Sie die Zeiteinstellungen geringfügig anpassen! Verwenden Sie einen VPS, damit der EA rund um die Uhr läuft (dringend empfohlen).



