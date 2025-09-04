Zodiac maniac EA
- Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
- Versione: 1.9
- Aggiornato: 16 settembre 2025
Vi presentiamo Zodiac Maniac EA, l'innovativo Expert Advisor MQL4 che sta trasformando il vostro modo di fare trading sulla prestigiosa coppia EURUSD. Sviluppato da un team di trader esperti con oltre 15 anni di esperienza! Zodiac Maniac EA si distingue dagli altri Expert Advisor per il suo straordinario approccio alla gestione delle posizioni in perdita. A differenza dei metodi tradizionali che si basano esclusivamente sugli ordini Stop Loss per limitare le perdite, Zodiac Maniac EA impiega una tecnica sofisticata per gestire efficacemente le posizioni in perdita. Questa strategia unica consente a Zodiac Maniac EA di ottimizzare la gestione del rischio, minimizzare le perdite e potenzialmente trasformare le posizioni in perdita in operazioni redditizie. Sfruttando la potenza di più posizioni di piccole dimensioni e la ridistribuzione dei profitti, dimostra un livello più elevato di adattabilità e resilienza in condizioni di mercato difficili. Consigli: Coppia di valute: EURUSD Timeframe: M15/ M30 / H1 / H4 Deposito minimo: $1000 Lotto minimo: 0,01 Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi. Leva finanziaria: almeno 1:100, consigliata 1:500 Specifiche: Trada EURUSD Funzione Autolot integrata Molto facile da installare, non richiede alcuna modifica alle impostazioni; le impostazioni predefinite sono perfette per la maggior parte dei broker che utilizzano un orario del server GMT+2 con ora legale. Se il tuo broker ha un orario del server diverso, è necessario apportare piccole modifiche alle impostazioni dell'orario! Utilizza un VPS per far funzionare l'EA 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (altamente consigliato)
Good! Really good