XAUgenius

Presentamos XAUGenius - El Asesor Experto en Breakouts para el Oro

XAUGenius es un Asesor Experto de ingeniería de precisión diseñado para operar XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo diario utilizando una estrategia de ruptura probada. Esta estrategia ha sido ampliamente backtested, pruebas de estrés, y refinado para el rendimiento comercial del mundo real.

¿Qué diferencia a XAUGenius?

  • Construido sobre una base sólida de ruptura - uno de los enfoques más probados y rentables en el comercio.

  • Adaptado al oro (XAUUSD), un activo volátil ideal para los sistemas basados en rupturas.

  • Lógica de arrastre agresiva: para asegurar los beneficios desde el principio y minimizar las caídas.

  • Cada operación está protegida: con un stop loss y un take profit predefinidos, lo que garantiza un riesgo controlado y un gran potencial de rentabilidad.

  • Dimensionamiento dinámico de las posiciones: el EA ajusta automáticamente el tamaño del lote y la frecuencia de las operaciones en función del tamaño de su cuenta y de la configuración del riesgo.

Pruebas de backtesting profesionales:

  • Una curva de renta variable suave con bajo estancamiento

  • Rápida recuperación tras las caídas

  • Rendimiento fiable en todos los corredores y feeds de precios

XAUGenius ha sido sometido a pruebas de estrés en el conjunto de datos históricos más largo disponible para el oro, utilizando múltiples proveedores de liquidez, y sigue cumpliendo.


Características principales

  • Simplicidad Plug-and-Play
    Simplemente coloque el EA en su gráfico XAUUSD, establezca su reducción máxima permitida y estará listo para operar. La frecuencia de las operaciones y el tamaño del lote se ajustan automáticamente en función de su configuración y el saldo de su cuenta.

  • Gestión inteligente del riesgo
    Sin rejilla. Sin martingala. Sin apuestas. XAUGenius utiliza un estricto control del riesgo con stop-loss y take-profits en cada operación.

  • Rendimiento comprobado a largo plazo
    Ofrece resultados consistentes en todo el conjunto de datos históricos de XAUUSD, no sólo en períodos seleccionados.

  • Prop Firm Friendly
    Diseñado para cumplir con las reglas de prop firm, por lo que es ideal para los desafíos y las cuentas financiadas.

  • Requisito de entrada bajo
    Funciona con cuentas a partir de sólo 100 $, por lo que es accesible tanto para operadores nuevos como experimentados.


Backtesting:

Simplemente ejecute en XAUUSD utilizando la configuración por defecto, o cambie el SL, TP y el riesgo de acuerdo a su preferencia.


Configuración:

Ejecute en XAUUSD y establezca sus parámetros de riesgo o manténgalos por defecto (recomendado).


Parámetros:

  • Riesgo como % del Capital de Negociación -> Por defecto se mantiene en 10% que es recomendado para pequeños capitales
  • Take Profit -> Por defecto se mantiene en 10000 que es de $ 10 en Oro. Dependiendo de su broker podría ser 1000. Recomendado para mantener por defecto.
  • Stoploss Puntos -> Por defecto se mantiene en 10000 que es de $ 10. Dependiendo de su corredor podría ser 1000 .Dependiendo de su broker puede ser 1000. Cambie si su broker tiene diferentes puntos por $1.
  • Puntos de beneficio antes de activar el SL de arrastre: Por defecto se mantiene en 1000 puntos (equivalente a $1).Dependiendo de su broker podría ser 100.
  • Trailing Stop Loss: Que tan atrás quiere seguir el precio actual. Por defecto es de 500 puntos (o $0.5)Dependiendo de su broker puede ser de 50.
  • EA Id No -> Es el número único para su EA. Puede mantenerlo por defecto o cambiarlo por cualquier número aleatorio sólo si su broker no permite órdenes pendientes con fecha de expiración.

MUY IMPORTANTE: HACER BACKTEST EN SU CORREDOR ANTES DE EJECUTAR EN FONDOS REALES. PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO EN CASO DE CUALQUIER PROBLEMA.


Productos recomendados
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Asesores Expertos
Small Account Scalper - Precisión en cada pip Diseñado para operadores que buscan resultados consistentes con cuentas pequeñas. El Small Account Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para scalping utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB) , Índice de Fuerza Relativa (RSI) , y la lógica de Soporte y Resistencia . Este EA se centra en la identificación de operaciones de alta probabilidad a corto plazo , manteniendo un estricto control del riesgo , por
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
AURUS PIVOT XAU PRO es un asesor de operaciones profesional para XAUUSD, basado en el trabajo con zonas clave del mercado y el comportamiento confirmado de los precios. El robot analiza la estructura del mercado, evalúa la fuerza de los niveles y abre operaciones sólo cuando coinciden varios factores. El asesor no se esfuerza por estar constantemente en el mercado y evita operar en condiciones desfavorables, centrándose en entradas precisas y control de riesgos. Características principales Opera
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco temporal H1 El depósito mínimo es de $ 200 cuando el comercio de 0,5% por operación.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala , sin rejilla , sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 0,5% para cada operación
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
Maya MT5
Manpreet Singh
4.5 (2)
Asesores Expertos
MAYA es un sistema de negociación inteligente que utiliza una estrategia de rejilla y ha funcionado bien en cuentas reales durante muchos años. A diferencia de otros sistemas que están hechos para ajustarse a datos pasados, Maya fue construido para aprovechar patrones reales y continuos en el mercado. Por lo tanto, no es sólo adivinar y esperar ganar. En realidad entiende cómo funciona el mercado y lo utiliza para ganar dinero. Sólo necesita una configuración de una sola vez y entonces usted pue
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Asesores Expertos
AlgoFusion FX es un Asesor Experto (EA) avanzado, diseñado para traders que buscan un enfoque sólido, diversificado y multi-estrategia en el trading algorítmico. Creado para una gestión de riesgos excepcional, adaptabilidad al mercado y optimización del rendimiento, este EA integra modelos cuantitativos sofisticados y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la rentabilidad en entornos de mercado en constante cambio. Ya seas un trader institucional o un inversor individual, AlgoFusion F
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Asesores Expertos
XD FlashScalp EA es un Asesor Experto de scalping ligero y rápido diseñado para operaciones de precisión en niveles clave del mercado. Detecta automáticamente las zonas de sobrecompra y sobreventa para VENDER en los máximos locales y COMPRAR en los mínimos locales, utilizando una lógica flash-scalping adaptativa. El EA está totalmente optimizado para cuentas con lotes de bonificación y admite un escalado de lotes flexible basado en el saldo y el riesgo. Características principales Algoritmo
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Universal MT5 RSI
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador RSI Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier in
The Market Beast MT5
Beatrice Bernard Mgaya
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) Descripción: Trading multidivisa con filtro de noticias 1. Visión General: El EA está diseñado para operar múltiples pares de divisas de manera eficiente. Incorpora un robusto filtro de noticias para evitar operar durante noticias de alto impacto. Ha sido probado a fondo utilizando datos de FTMO y es adecuado para empresas de utilería. 2. 2. Características principales: a. Negociación multidivisa: El EA permite operar simultáneamente en varios pares de divisas. Ajusta dinámi
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico , que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $189, Próximo precio: $289 (Solo quedan 3 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (55)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario