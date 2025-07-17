Presentamos XAUGenius - El Asesor Experto en Breakouts para el Oro

XAUGenius es un Asesor Experto de ingeniería de precisión diseñado para operar XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo diario utilizando una estrategia de ruptura probada. Esta estrategia ha sido ampliamente backtested, pruebas de estrés, y refinado para el rendimiento comercial del mundo real.

¿Qué diferencia a XAUGenius?

Construido sobre una base sólida de ruptura - uno de los enfoques más probados y rentables en el comercio.

Adaptado al oro (XAUUSD) , un activo volátil ideal para los sistemas basados en rupturas.

Lógica de arrastre agresiva : para asegurar los beneficios desde el principio y minimizar las caídas.

Cada operación está protegida : con un stop loss y un take profit predefinidos, lo que garantiza un riesgo controlado y un gran potencial de rentabilidad.

Dimensionamiento dinámico de las posiciones: el EA ajusta automáticamente el tamaño del lote y la frecuencia de las operaciones en función del tamaño de su cuenta y de la configuración del riesgo.

Pruebas de backtesting profesionales:

Una curva de renta variable suave con bajo estancamiento

Rápida recuperación tras las caídas

Rendimiento fiable en todos los corredores y feeds de precios

XAUGenius ha sido sometido a pruebas de estrés en el conjunto de datos históricos más largo disponible para el oro, utilizando múltiples proveedores de liquidez, y sigue cumpliendo.





Características principales Simplicidad Plug-and-Play

Simplemente coloque el EA en su gráfico XAUUSD, establezca su reducción máxima permitida y estará listo para operar. La frecuencia de las operaciones y el tamaño del lote se ajustan automáticamente en función de su configuración y el saldo de su cuenta.

Gestión inteligente del riesgo

Sin rejilla. Sin martingala. Sin apuestas. XAUGenius utiliza un estricto control del riesgo con stop-loss y take-profits en cada operación.

Rendimiento comprobado a largo plazo

Ofrece resultados consistentes en todo el conjunto de datos históricos de XAUUSD, no sólo en períodos seleccionados.

Prop Firm Friendly

Diseñado para cumplir con las reglas de prop firm , por lo que es ideal para los desafíos y las cuentas financiadas.

Requisito de entrada bajo

Funciona con cuentas a partir de sólo 100 $, por lo que es accesible tanto para operadores nuevos como experimentados.



Backtesting: Simplemente ejecute en XAUUSD utilizando la configuración por defecto, o cambie el SL, TP y el riesgo de acuerdo a su preferencia.

Configuración: Ejecute en XAUUSD y establezca sus parámetros de riesgo o manténgalos por defecto (recomendado).

Parámetros: Riesgo como % del Capital de Negociación -> Por defecto se mantiene en 10% que es recomendado para pequeños capitales

Por defecto se mantiene en 10% que es recomendado para pequeños capitales Take Profit -> Por defecto se mantiene en 10000 que es de $ 10 en Oro. Dependiendo de su broker podría ser 1000. Recomendado para mantener por defecto.

Por defecto se mantiene en 10000 que es de $ 10 en Oro. Dependiendo de su broker podría ser 1000. Recomendado para mantener por defecto. Stoploss Puntos -> Por defecto se mantiene en 10000 que es de $ 10. Dependiendo de su corredor podría ser 1000 . Dependiendo de su broker puede ser 1000. Cambie si su broker tiene diferentes puntos por $1 .

Dependiendo de su corredor podría ser 1000 Puntos de beneficio antes de activar el SL de arrastre : Por defecto se mantiene en 1000 puntos (equivalente a $1). Dependiendo de su broker podría ser 100.

: Por defecto se mantiene en 1000 puntos (equivalente a $1). Trailing Stop Loss : Que tan atrás quiere seguir el precio actual. Por defecto es de 500 puntos (o $0.5) Dependiendo de su broker puede ser de 50.

: Que tan atrás quiere seguir el precio actual. Por defecto es de 500 puntos (o $0.5) EA Id No -> Es el número único para su EA. Puede mantenerlo por defecto o cambiarlo por cualquier número aleatorio sólo si su broker no permite órdenes pendientes con fecha de expiración.

MUY IMPORTANTE: HACER BACKTEST EN SU CORREDOR ANTES DE EJECUTAR EN FONDOS REALES. PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO EN CASO DE CUALQUIER PROBLEMA.



