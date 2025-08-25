The Gold Guardian (TGG) - Professioneller XAUUSD Breakout & Swing EA (M5)

Der Gold Guardian ist ein professioneller Breakout- und Swing-Capture Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er agiert als disziplinierter Hüter Ihres Kapitals - er schneidet falsche Ausbrüche schnell mit kleinen Stop-Losses ab, während er ausgedehnte Goldtrends mit präzisen Trailing-Stops verfolgt.

Im Gegensatz zu riskanten Bots, die auf Martingale, Grids oder Averaging setzen, basiert The Gold Guardian auf Risikodisziplin: Halten Sie Verluste gering, lassen Sie Gewinner laufen und schützen Sie Ihr Kapital durch Volatilität.



Laden Sie das Programm einfach herunter, hängen Sie es an Ihr Gold M5-Chart an, und schon können Sie loslegen. In den Screenshots finden Sie Beispielkonfigurationen für eine schnelle Einrichtung.

Hauptmerkmale

Symbol : XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen : M5 (optimiert und vorwärts getestet)

Handelsstil : Breakout-Trendfolge mit Swing-Capture

Risiko-Kontrolle : Jeder Handel hat einen festen, vordefinierten Stop-Loss

Sicherheit geht vor : Keine Martingale, kein Raster, keine Mittelwertbildung

Handelsmanagement : Präzises Trailing-Stop-System zur Gewinnsicherung

Robustheit: Funktioniert sowohl bei ruhiger als auch bei hoher Volatilität, einschließlich Black-Swan-Ereignissen

Empfohlene Verwendung

Chart : XAUUSD, M5-Zeitrahmen

Kontotyp : Absicherung bevorzugt

Hebelwirkung : 1:500 empfohlen

Kontogröße : Arbeitet sowohl mit kleinen als auch mit großen Konten

Broker : ECN/STP mit engen Gold-Spreads

Handelsstil: Kurz- bis mittelfristiger Breakout & Swing Capture

Kurz- bis mittelfristiger Breakout & Swing Capture Kontoflexibilität: Skalierung von niedrigen Guthaben bis zu großen Kapitalkonten je nach Risikoprofil

Fortlaufende Entwicklung & Unterstützung

Häufige Updates zur Verbesserung von Stabilität und Leistung

Neue Funktionen und Optimierungen werden im Laufe der Zeit hinzugefügt

Entwickelt mit dem Ziel der langfristigen Zuverlässigkeit

Warum The Gold Guardian?

Verringert bei fehlgeschlagenen Ausbrüchen schnell die Verlusttrades.

Hält erfolgreiche Trades länger mit Trailing-Schutz.

Handelt mit Gold wie ein disziplinierter Profi.

Brauchen Sie Hilfe? Nach dem Kauf steht Ihnen ein Konfigurations-Support zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich direkt hier.





