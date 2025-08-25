The Gold Guardian

2

The Gold Guardian (TGG) - Professioneller XAUUSD Breakout & Swing EA (M5)

Der Gold Guardian ist ein professioneller Breakout- und Swing-Capture Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er agiert als disziplinierter Hüter Ihres Kapitals - er schneidet falsche Ausbrüche schnell mit kleinen Stop-Losses ab, während er ausgedehnte Goldtrends mit präzisen Trailing-Stops verfolgt.

Im Gegensatz zu riskanten Bots, die auf Martingale, Grids oder Averaging setzen, basiert The Gold Guardian auf Risikodisziplin: Halten Sie Verluste gering, lassen Sie Gewinner laufen und schützen Sie Ihr Kapital durch Volatilität.

Laden Sie das Programm einfach herunter, hängen Sie es an Ihr Gold M5-Chart an, und schon können Sie loslegen. In den Screenshots finden Sie Beispielkonfigurationen für eine schnelle Einrichtung.

Hauptmerkmale

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M5 (optimiert und vorwärts getestet)

  • Handelsstil: Breakout-Trendfolge mit Swing-Capture

  • Risiko-Kontrolle: Jeder Handel hat einen festen, vordefinierten Stop-Loss

  • Sicherheit geht vor: Keine Martingale, kein Raster, keine Mittelwertbildung

  • Handelsmanagement: Präzises Trailing-Stop-System zur Gewinnsicherung

  • Robustheit: Funktioniert sowohl bei ruhiger als auch bei hoher Volatilität, einschließlich Black-Swan-Ereignissen

    Empfohlene Verwendung

    • Chart: XAUUSD, M5-Zeitrahmen

    • Kontotyp: Absicherung bevorzugt

    • Hebelwirkung: 1:500 empfohlen

    • Kontogröße: Arbeitet sowohl mit kleinen als auch mit großen Konten

    • Broker: ECN/STP mit engen Gold-Spreads

    • Handelsstil: Kurz- bis mittelfristiger Breakout & Swing Capture

    • Kontoflexibilität: Skalierung von niedrigen Guthaben bis zu großen Kapitalkonten je nach Risikoprofil

    Fortlaufende Entwicklung & Unterstützung

    • Häufige Updates zur Verbesserung von Stabilität und Leistung

    • Neue Funktionen und Optimierungen werden im Laufe der Zeit hinzugefügt

    • Entwickelt mit dem Ziel der langfristigen Zuverlässigkeit

    Warum The Gold Guardian?

    • Verringert bei fehlgeschlagenen Ausbrüchen schnell die Verlusttrades.

    • Hält erfolgreiche Trades länger mit Trailing-Schutz.

    • Handelt mit Gold wie ein disziplinierter Profi.

    Brauchen Sie Hilfe? Nach dem Kauf steht Ihnen ein Konfigurations-Support zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich direkt hier.


    Empfohlene Produkte
    Open Season
    Philipp Shvetsov
    Experten
    Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
    MMM Bollinger Bands MACD and MA
    Andre Tavares
    Experten
    Die EA-Strategie Dieser EA verfügt über einen eingebauten kombinierten Bollinger Bands Trend-Indikator, MACD und MA, der die Preistrends jederzeit überprüft und neue Aufträge zum richtigen Zeitpunkt öffnet und schließt; Empfohlen für Anfänger, da die Standard-Eingabewerte optimiert sind , um mit Konten mit einem Guthaben von nur 300 US$ zu arbeiten ; Es schützt Ihren Gewinn, weil es mit Trailing Stop Loss, Minimum Equity Percentage, um jeden Handel zu erlauben, Maximum Spread alowed und Sie könn
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experten
    Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
    Maxi Daxi
    Malhar Utpalkumar Jivrajani
    Experten
    Wir stellen Ihnen Maxi Daxi vor, einen sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor, der für einen beständigen, langfristigen Erfolg im Markt des Deutschen Aktienindex (DAX) entwickelt wurde. Maxi Daxi wird Ihr Konto NICHT sprengen. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine AI/ML, keine Quantum Gimmicks. Wir haben ihn so entwickelt, dass er beständig und nicht riskant ist. MACHEN SIE SICH KEINE SORGEN! WIR WERDEN DEN PREIS NICHT ERHÖHEN! Stattdessen werden wir den Verkauf einstellen, sobal
    Kamaitachi Pro MT5
    Tawan Mein
    Experten
    Liebe Gewerbetreibende , willkommen bei Eternity Zero Product. KAMAITACHI EA PRO MT5 V.2.13 Dieser EA basiert auf Bollinger Bands & Rsi Divergence mean-reversion Strategien. - Instanly Kaufen und Verkaufen fügen Sie die gleiche Zeit für IB Lot-Rebate. - lotplus Funktion, wenn der Preis gehen falsche Richtung. - Slash-Order-Funktion, wenn der Preis gehen falsche Richtung und der Preis gehen zurück und takeprofit EA wird Slash erste Bestellung und letzte Bestellung, wenn Sie, um mehr als 2 beste
    Super RAMMR
    Piotr Karp
    Experten
    Super RAMMR EA v2.1 - Fortgeschrittener Multi-Regime-Handelsroboter Super RAMMR EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der sich an verschiedene Marktbedingungen anpassen kann. Mit einer Kombination aus Trendfolge- und Mean-Reversion-Strategien passt er sein Handelsverhalten dynamisch an die Marktvolatilität und die Preisentwicklung an. Hauptmerkmale: Multi-Regime-Handel: Erkennt hohe und niedrige Volatilität anhand von ATR-Perzentilen und gleitenden Durchschnitten. Trend- und M
    MMM Japanese Candles
    Andre Tavares
    Experten
    Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
    FDow
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Experten
    FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
    Gbpusd Smart
    Mehdi Ghanadan
    3 (2)
    Experten
    TickAll - Automatisierter Handelsroboter Einführung: TickAll ist ein automatisierter Handelsroboter, der sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern auf dem Forex-Markt helfen soll. TickAll nutzt fortschrittliche Algorithmen und aktuelle Marktanalysen, um Ihnen zu helfen, die besten Handelsentscheidungen zu treffen. Marktanalyse: TickAll überwacht kontinuierlich den Markt und analysiert verschiedene Indikatoren, Preisbewegungen und Muster, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifiz
    FREE
    Usdcad Smart
    Mehdi Ghanadan
    Experten
    TickAll - Automatisierter Handelsroboter Einführung: TickAll ist ein automatisierter Handelsroboter, der sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern auf dem Forex-Markt helfen soll. Mit Hilfe fortschrittlicher Algorithmen und aktueller Marktanalysen hilft TickAll Ihnen, die besten Handelsentscheidungen zu treffen. Marktanalyse : TickAll überwacht den Markt kontinuierlich und analysiert verschiedene Indikatoren, Kursbewegungen und Muster, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. T
    FREE
    Romux TradeBot
    Ravikumar S
    Experten
    Romux TradeBot ist eine fortgeschrittene Martingale-Handelsstrategie mit mehreren Parametereinstellungen. Romux TradeBot kann durch Änderung der Parametereinstellungen für jedes Symbol auf eigenes Risiko angepasst werden . Die Standard-Parameterwerte sind für EURUSD, M1-Periode und Mindestguthaben 5000 USD eingestellt. Konto-Typ: Absicherung. Hebelwirkung: 1:500. Bevor Sie dieses Produkt kaufen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sin
    FSilverTrend
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Experten
    FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
    Bella Scalper
    Calvin Andile Mahlangu
    Experten
    BELLA EA - Ausbruchshandelssystem für EURUSD Erfassen Sie Key Level Breakouts. Mit dem Trend mitgehen. Protect Profits. BELLA EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursausbrüche auf den wichtigsten Niveaus (Höchst- und Tiefststände) auf dem Forex-Markt zu erfassen. Indem BELLA EA in den Handel einsteigt, wenn der Preis aus diesen kritischen Punkten ausbricht, zielt er darauf ab, von schnellen Preisbewegungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen. Mit einem eingeb
    SpaceX EA Bot
    Allan Munene Mutiiria
    Experten
    SpaceX EA Bot ist ein Werkzeug, das die Volumen , Trend , Preisaktion und Intensität Indikatoren und findet die besten verfügbaren Trades, damit das System effektiv arbeiten kann. Es beinhaltet die besten Handelsstrategien , um den genauesten Trend vorherzusagen und platziert automatisch entsprechende Trades. Hier ist der beste Teil des Bots - wenn die Vorhersage fehlschlägt, MANAGIERT er die Trades bis zum Break-Even und gibt die Trades danach wieder auf, und natürlich bleibt diese Einstellung
    Salva EA
    Pavel Komarovsky
    Experten
    Salva EA ist ein fortschrittliches und vollautomatisches System. Die Grundlage dieser Strategie ist das Preisdiagramm selbst, der Handel wird von der Preisbewegungsspanne durchgeführt. Vorteile Dies ist kein Martingal, keine Arbitrage Sofort einsatzbereit ohne PreSetting Verwenden Sie immer einen Stop-Loss und Take-Profit, um Ihre Investitionen zu sichern Einfach zu bedienen (hat keine komplexen Einstellungen) Die Ergebnisse des Testers konvergieren mit den Ergebnissen auf einem realen Konto Ho
    Pro Trader EA
    Igor Widiger
    Experten
    Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
    KillerTrend Ichimoku
    Chang Suk Chung
    Experten
    KillerTrend Ichimoku ist ein Expert Advisor, der eine Trendfolgestrategie verwendet, die auf dem Ichimoku Kinko Hyo Indikator basiert. Dieser Handelsroboter findet ein kritisches Ereignis über Kijun-sen und Senkou Span. Parameter Tenkan-sen: durchschnittlicher Preiswert für 9 Tage, definiert als die Summe von Maximum und Minimum innerhalb dieser Zeit, geteilt durch zwei Kijun-sen: durchschnittlicher Kurswert für 26 Tage Senkou-Spanne A: Mitte des Abstands zwischen zwei vorhergehenden Linien, u
    Trading Tiger
    Pran Gobinda Basak
    Experten
    Der Handel mit Tiger Expert Advisor für MT5 wird als Snipper-Entry mit dem Trend gehandelt Mit diesem Expert Advisor ist Ihr Geld immer sicher Sie können nicht mit 100 $ anfangen       4. Wenn Sie mit 10 Währungspaaren laufen und Ihr variabler Gewinn mehr als 9 USD bei einem 0,01-Lot-Handel beträgt, werden alle Positionen geschlossen            Sie können es auch ändern Verwenden Sie diesen EA nicht in Gold oder einer anderen Kryptowährung Sie können diese Arten von Währungspaaren in G
    Yukon Gold EA
    Pitt Petruschke
    5 (2)
    Experten
    Yukon Gold EA – Multi-Strategy Expert Advisor Yukon Gold EA ist ein moderner Multi-Strategie Expert Advisor, der zwei bewährte Handelsansätze vereint: Reversals und Breakouts. Über viele Monate hinweg wurde er sorgfältig entwickelt, getestet und optimiert, um ein stabiles Gleichgewicht zwischen Risikobegrenzung und Gewinnsteigerung zu erreichen. Der EA ist so konzipiert, dass er Verluste konsequent begrenzt, während er in Gewinnphasen Positionen dynamisch ausbaut. Dadurch bleibt das Risiko jeder
    God Gold Martingale
    Pratham Jatin Barot
    Experten
    Sehr geehrte Kunden, Ich, Pratham Barot, Inhaber und Entwickler von God Gold Martingale, möchte Sie darauf hinweisen, dass auf verschiedenen Seiten gefälschte Versionen meines EA veröffentlicht werden. Um Ihr wertvolles Geld zu schützen und ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte diese gefälschten Produkte. Kaufen und nutzen Sie ausschließlich unsere seriöse Plattform. Bitte vermeiden Sie Plattformen wie YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET usw., die gefälschte Bots unter un
    Investologic
    SAUD ALHINDAL
    Experten
    Investologic Handelsroboter MetaTrader5 PC-Plattform Der EA ist für professionelle Trader gedacht. Benutzer MÜSSEN einige intensive Tests mit dem "Strategie-Tester" durchführen , um die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen und um zu bestätigen, dass dieser EA für Sie funktioniert . Trend nach EA und künstliche Ungleichheit, die die Fähigkeit, den Handel auf Motiv Wellen und überspringen Sie die volatilen abgehackt Markt haben, der EA arbeitet mit jedem Symbol Markt oder Zeitrahmen in der MT
    Small Account Scalpler
    Kshetrimayum Surjit Singh
    Experten
    Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit , während e
    Maya MT5
    Manpreet Singh
    4.5 (2)
    Experten
    MAYA ist ein intelligentes Handelssystem, das eine Rasterstrategie verwendet und seit vielen Jahren auf realen Konten gut funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die sich an vergangenen Daten orientieren, wurde Maya entwickelt, um reale, laufende Muster auf dem Markt zu nutzen. Es geht also nicht darum, nur zu raten und zu hoffen, dass man gewinnt. Es versteht tatsächlich, wie der Markt funktioniert und nutzt dies, um Geld zu verdienen. Es braucht nur eine einmalige Einrichtung und dann
    Harmonizer EA MT5
    Amir Hossein Moharreri
    4.5 (10)
    Experten
    Dieser EA ist ein leistungsstarkes Grid-Trading-Tool, das einen ausgeklügelten Algorithmus verwendet, um Einstiegspositionen für jeden einzelnen Trade zu berechnen. Er ist nicht überangepasst an historische Daten, sondern nutzt die Marktvolatilität zur Optimierung. Durch die Verwendung der Marktvolatilität kann der Algorithmus schnell und effizient auf Veränderungen im Markt reagieren. Dadurch ist er in der Lage, Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko durch Einhaltung vordefinierter
    Executor AI UltraX MT5
    Andrei Vlasov
    3.89 (18)
    Experten
    Executor AI Ultra X ist ein Expert Advisor, der für den algorithmischen Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde und drei unabhängige Handelsstrategien verwendet. Seine Architektur integriert fortschrittliche Deep-Learning-Algorithmen wie Deep Q-Learning (DQN) und Time-Delay-Neuronale Netze (TDNN), was eine hohe Anpassungsfähigkeit und analytische Präzision bietet. DQN , das auf Techniken des Reinforcement Learning basiert, optimiert die Entscheidungsalgorithmen durch die Simulation historische
    Solace Bitcoin
    Marc Henning Hruschka
    Experten
    Solace Bitcoin Link 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I Hinweis: Verwende diesen EA für trendende Märkte . Betrachte ihn als langfristiges Investment . Für seitwärts laufende / konsolidierende Märkte: → Trailing Stop aktivieren Link 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0 Die SET-Datei für Bitcoin ist auf meinem Screenshot. → Bitte vor dem Backtest richtig einstellen. Was ist Solace Bitcoin? Solace Bitcoin ist ein schneller Scalping-Expert Advisor , der speziell für BTCUSD und andere schnell laufende K
    BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
    Deventh Derry Pratama
    Experten
    BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Plattform : MetaTrader 5 Zeitrahmen : H1 Empfohlenes Paar : EURUSD (primär) Sekundäre Paare (weniger zu bevorzugen) : USDCAD, GBPUSD Strategie : Mittlere Umkehrung (Pullback Trading) Überblick über die Strategie BB-RSI Mean Reversion EA handelt geschickt bei Pullbacks, indem er eine kurzfristige Marktmüdigkeit durch eine Kombination von: Bollinger Bands (BB) , um statistische Preisextreme zu
    Bitcoin Trading MT5
    Sinh Nguyen Tran Hoang
    Experten
    Bitcoin Handel Mein Expert Advisor handelt Bitcoin auf dem H1-Zeitrahmen, Basierend auf ADX Indikator, Bollinger Bands Indikator, und folgen Sie dem Trend. Stop-Loss 31 usd/0.01 bitcoin Gewinnmitnahme 19 usd/0,01 bitcoin (0,01 lot) Mindesteinlage: ab 300 usd Gewinn: 100%/Jahr. Draw Down: < 35% Eingabe Einstellung zum Testen meines EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin oder 3100 usd/bitcoin abhängig von Ihrem Broker und Ihrem Konto (auf das richtige Verhältnis einstellen und nicht ände
    AstraX EA
    Michael Stanic
    Experten
    AstraX EA ist ein professioneller Expert Advisor für Trader, die auf Zuverlässigkeit, Performance und klare Strategie setzen. Optimiert für EURUSD (H1) und XAUUSD (D1) nutzt er ein trendbasiertes System in Kombination mit einem dynamischen Risikomanagement. Der Algorithmus erkennt Markttrends mit einem gleitenden Durchschnitt über 200 Perioden und eröffnet nur Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Hauptfunktionen: Vollautomatischer Handelsroboter Unterstützt EURUSD (H1) und XAUUSD (D1) Dyn
    Arvi Pullback And Pin Bar
    Arvind Verma
    Experten
    Asien-Handels-Titanen Asia Trading Titans bündelt zwei unabhängige Ausführungsengines in einem MT5 Expert Advisor: eine adaptive Trend-Pullback-Engine und eine kontrollierte Reversal-Engine . Jede Engine wird unabhängig ausgeführt und bewertet (separate Ausführungs-IDs, Positionskontrollen und Geldmanagement), sodass Sie jede Engine allein oder beide zusammen ohne gegenseitige Beeinflussung verwenden können. Live-Signal & Set-Dateien Live-Signale: https: //www.mql5.com/en/signals/2331149?source
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (40)
    Experten
    AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experten
    AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Experten
    Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experten
    Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Experten
    [guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
    Weitere Produkte dieses Autors
    BigBull Scalper MT5
    Saumyajit Purakayastha
    Experten
    BigBull EA (BigB) - XAUUSD Trend-Following Expert Advisor für MetaTrader 5 BigBull EA ist ein präzises Trendfolgesystem, das für Händler entwickelt wurde, die ein hohes Maß an Vertrauen in den Markt, disziplinierte Risikokontrolle und adaptives Marktverhalten benötigen. BigB wurde in erster Linie für XAUUSD/Gold entwickelt, passt sich aber dynamisch an verschiedene Marktumgebungen an und kann dank seines flexiblen Systemprofils auf dem Forex und anderen Instrumenten eingesetzt werden. Was BigBu
    Gold Sentinnel
    Saumyajit Purakayastha
    Experten
    Gold Sentinel - Präzisions-Skalierer für XAUUSD Überblick Gold Sentinel ist ein Expert Advisor, der für strukturiertes Scalping auf XAUUSD entwickelt wurde. Er wendet eine adaptive Ausbruchserkennung und ein systematisches Risikomanagement an, um eindeutige Handelsbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit im volatilen Umfeld von Gold zu identifizieren. Das System arbeitet konsistent und zurückhaltend und konzentriert sich auf eine präzise Ausführung und nicht auf Overtrading. Hauptmerkmale Präzis
    Gold Vanguard
    Saumyajit Purakayastha
    Experten
    Gold Vanguard - Präzisions-Reversal-Scalper für XAUUSD Gold Vanguard ist ein Reversal Scalping Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für Goldhändler (XAUUSD) entwickelt wurde, die Wert auf Präzision, Risikokontrolle und Ausführungsgeschwindigkeit legen. Er kombiniert adaptive Strukturanalyse, dynamische Auftragslogik und diszipliniertes Risikomanagement - und sorgt für Konsistenz, wo andere dem Chaos hinterherjagen. Dieses System führt die Handels-DNA seiner Vorgänger fort
    Auswahl:
    Sasipong Tiwawong
    142
    Sasipong Tiwawong 2025.10.09 16:08 
     

    I’ve been testing this EA during October, and after 7 days of live trading, the results are disappointing. The losses are significantly higher than the profits, even though the backtest results on MT5 show consistent gains. I also noticed a strange behavior with stop losses — most profitable trades use a tight SL of around 250 points, but losing trades often have a much wider SL (around 800 points). This imbalance makes the risk–reward ratio very poor in real trading. I’m not sure why the live performance is so different from the backtest results, but it raises serious concerns about how this EA handles risk and trade management.

    Saumyajit Purakayastha
    525
    Antwort vom Entwickler Saumyajit Purakayastha 2025.10.20 07:16
    The SL is dynamic and the EA trails profitable trades based on the configuration you provide during initialization. I think there has been some mistakes in the EA configuration from your side. Please share your EA configuration in a private message, I will help you out.
    Antwort auf eine Rezension