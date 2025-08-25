The Gold Guardian
- Experten
- Saumyajit Purakayastha
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
The Gold Guardian (TGG) - Professioneller XAUUSD Breakout & Swing EA (M5)
Der Gold Guardian ist ein professioneller Breakout- und Swing-Capture Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er agiert als disziplinierter Hüter Ihres Kapitals - er schneidet falsche Ausbrüche schnell mit kleinen Stop-Losses ab, während er ausgedehnte Goldtrends mit präzisen Trailing-Stops verfolgt.
Im Gegensatz zu riskanten Bots, die auf Martingale, Grids oder Averaging setzen, basiert The Gold Guardian auf Risikodisziplin: Halten Sie Verluste gering, lassen Sie Gewinner laufen und schützen Sie Ihr Kapital durch Volatilität.
Laden Sie das Programm einfach herunter, hängen Sie es an Ihr Gold M5-Chart an, und schon können Sie loslegen. In den Screenshots finden Sie Beispielkonfigurationen für eine schnelle Einrichtung.
Hauptmerkmale
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M5 (optimiert und vorwärts getestet)
-
Handelsstil: Breakout-Trendfolge mit Swing-Capture
-
Risiko-Kontrolle: Jeder Handel hat einen festen, vordefinierten Stop-Loss
-
Sicherheit geht vor: Keine Martingale, kein Raster, keine Mittelwertbildung
-
Handelsmanagement: Präzises Trailing-Stop-System zur Gewinnsicherung
-
Robustheit: Funktioniert sowohl bei ruhiger als auch bei hoher Volatilität, einschließlich Black-Swan-Ereignissen
Empfohlene Verwendung
-
Chart: XAUUSD, M5-Zeitrahmen
-
Kontotyp: Absicherung bevorzugt
-
Hebelwirkung: 1:500 empfohlen
-
Kontogröße: Arbeitet sowohl mit kleinen als auch mit großen Konten
-
Broker: ECN/STP mit engen Gold-Spreads
- Handelsstil: Kurz- bis mittelfristiger Breakout & Swing Capture
-
Kontoflexibilität: Skalierung von niedrigen Guthaben bis zu großen Kapitalkonten je nach Risikoprofil
Fortlaufende Entwicklung & Unterstützung
-
Häufige Updates zur Verbesserung von Stabilität und Leistung
-
Neue Funktionen und Optimierungen werden im Laufe der Zeit hinzugefügt
-
Entwickelt mit dem Ziel der langfristigen Zuverlässigkeit
Warum The Gold Guardian?
-
Verringert bei fehlgeschlagenen Ausbrüchen schnell die Verlusttrades.
-
Hält erfolgreiche Trades länger mit Trailing-Schutz.
-
Handelt mit Gold wie ein disziplinierter Profi.
|Brauchen Sie Hilfe? Nach dem Kauf steht Ihnen ein Konfigurations-Support zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich direkt hier.
I’ve been testing this EA during October, and after 7 days of live trading, the results are disappointing. The losses are significantly higher than the profits, even though the backtest results on MT5 show consistent gains. I also noticed a strange behavior with stop losses — most profitable trades use a tight SL of around 250 points, but losing trades often have a much wider SL (around 800 points). This imbalance makes the risk–reward ratio very poor in real trading. I’m not sure why the live performance is so different from the backtest results, but it raises serious concerns about how this EA handles risk and trade management.