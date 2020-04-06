BigBull Scalper MT5

BigBull EA (BigB) - Asesor Experto de Seguimiento de Tendencia XAUUSD para MetaTrader 5

BigBull EA es un sistema de seguimiento de tendencias diseñado con precisión para operadores que exigen entradas de alta confianza, un control disciplinado del riesgo y un comportamiento adaptable al mercado. Diseñado principalmente para XAUUSD/Oro, BigBull se ajusta dinámicamente a diferentes entornos de mercado y se puede implementar en Forex y otros instrumentos con su perfil de sistema flexible.

Qué hace BigBull EA

BigBull EA identifica las tendencias emergentes, valida la dirección del mercado utilizando modelos de comportamiento estadístico y ejecuta operaciones con una estricta lógica de gestión de riesgos. El asesor experto se centra en la captura de movimientos direccionales sostenidos, evitando al mismo tiempo las configuraciones de baja calidad a través del filtrado inteligente y la ejecución consciente de la sesión.

Información clave

Señales en directo: Enlace

Símbolo: XAUUSD

Plazo: M5

Depósito Mínimo: $50 (Comience con el tamaño mínimo de lote)

Tipo de Cuenta: Spread Bajo (RAW/ECN/ULTRA BAJO)

Broker: Cualquier broker con buenas condiciones para el par XAUUSD/GOLD

Precio de introducción: $129
El precio subirá a medida que se compren más licencias.

Diseñado para el Oro. Adaptable a todo lo demás.

Aunque está diseñado pensando en el XAUUSD, la configuración modular del EA permite a los operadores adaptarlo de forma eficiente a diferentes clases de activos y perfiles de volatilidad.

Manejo de operaciones adaptable

BigBull EA ofrece múltiples modos de gestión de operaciones para adaptarse a diferentes símbolos:

  • Gestión basada en puntos para instrumentos Forex

  • Gestión basada en porcentajes para Oro, Índices o activos de alta volatilidad

Otras funciones avanzadas son:

  • Listas blancas de símbolos para restringir la ejecución a los mercados permitidos

  • Filtrado de sesiones de negociación con validación horaria precisa

  • Protección integrada basada en noticias para evitar eventos de gran impacto

  • Salidas opcionales basadas en el sesgo cuando cambia la dirección del mercado

Resultados en directo disponibles

Los resultados verificados de las operaciones en directo están disponibles para su revisión. A medida que crezca la adopción, los precios aumentarán gradualmente para proteger a los primeros compradores y mantener un valor justo para todos los usuarios.

If you need any help with the settings, feel free to reach out through PM after purchase!

Otros productos de este autor
The Gold Guardian
Saumyajit Purakayastha
2 (1)
Asesores Expertos
The Gold Guardian (TGG) - EA profesional de ruptura y swing para XAUUSD (M5) El Guardián del Oro es un Asesor Experto profesional de ruptura y captura de swing construido específicamente para el XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5 . Actúa como un guardián disciplinado de su capital - cortando falsas rupturas rápidamente con pequeños stop-losses, mientras persigue tendencias extendidas del oro con trailing stops de precisión. A diferencia de los arriesgados bots que se basan en martingalas, reji
Gold Sentinnel
Saumyajit Purakayastha
Asesores Expertos
Gold Sentinel - Escalador de precisión para XAUUSD Visión general Gold Sentinel es un Asesor Experto diseñado para el scalping estructurado en XAUUSD. Aplica la detección adaptativa de rupturas y la gestión sistemática del riesgo para identificar condiciones de negociación claras y de alta probabilidad en el entorno volátil del oro. El sistema opera con coherencia y moderación, centrándose en la ejecución de precisión en lugar de sobre-negociación. Características principales Lógica de entrada d
Gold Vanguard
Saumyajit Purakayastha
Asesores Expertos
Gold Vanguard - Reversal Scalper de Precisión para XAUUSD Gold Vanguard es un Asesor Experto de scalping de reversión de nueva generación diseñado exclusivamente para operadores de Oro (XAUUSD ) que valoran la precisión, el control del riesgo y la velocidad de ejecución. Combina el análisis adaptativo de la estructura, la lógica dinámica de órdenes y la gestión disciplinada del riesgo, ofreciendo consistencia donde otros persiguen el caos. Siguiendo el ADN comercial de sus predecesores, este si
