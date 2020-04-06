BigBull Scalper MT5

BigBull EA (BigB) - Asesor Experto de Seguimiento de Tendencia XAUUSD para MetaTrader 5

BigBull EA es un sistema de seguimiento de tendencias diseñado con precisión para operadores que exigen entradas de alta confianza, un control disciplinado del riesgo y un comportamiento adaptable al mercado. Diseñado principalmente para XAUUSD/Oro, BigBull se ajusta dinámicamente a diferentes entornos de mercado y se puede implementar en Forex y otros instrumentos con su perfil de sistema flexible.

Qué hace BigBull EA

BigBull EA identifica las tendencias emergentes, valida la dirección del mercado utilizando modelos de comportamiento estadístico y ejecuta operaciones con una estricta lógica de gestión de riesgos. El asesor experto se centra en la captura de movimientos direccionales sostenidos, evitando al mismo tiempo las configuraciones de baja calidad a través del filtrado inteligente y la ejecución consciente de la sesión.

Información clave

Señales en directo: Enlace

Símbolo: XAUUSD

Plazo: M5

Depósito Mínimo: $50 (Comience con el tamaño mínimo de lote)

Tipo de Cuenta: Spread Bajo (RAW/ECN/ULTRA BAJO)

Broker: Cualquier broker con buenas condiciones para el par XAUUSD/GOLD

Precio de introducción: $129

El precio subirá a medida que se compren más licencias.



Diseñado para el Oro. Adaptable a todo lo demás.

Aunque está diseñado pensando en el XAUUSD, la configuración modular del EA permite a los operadores adaptarlo de forma eficiente a diferentes clases de activos y perfiles de volatilidad.

Manejo de operaciones adaptable

BigBull EA ofrece múltiples modos de gestión de operaciones para adaptarse a diferentes símbolos:

Gestión basada en puntos para instrumentos Forex

Gestión basada en porcentajes para Oro, Índices o activos de alta volatilidad

Otras funciones avanzadas son:

Listas blancas de símbolos para restringir la ejecución a los mercados permitidos

Filtrado de sesiones de negociación con validación horaria precisa

Protección integrada basada en noticias para evitar eventos de gran impacto

Salidas opcionales basadas en el sesgo cuando cambia la dirección del mercado

Resultados en directo disponibles

Los resultados verificados de las operaciones en directo están disponibles para su revisión. A medida que crezca la adopción, los precios aumentarán gradualmente para proteger a los primeros compradores y mantener un valor justo para todos los usuarios.