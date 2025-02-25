TrueTrendStarM TTSm25

Esta es una versión mini de un par del Detector Avanzado de Inversión de Tendencia y Continuidad conocido como TrueTrendStarM(TTSm25). Es un indicador sensible y predictivo de tendencias de precios para operadores profesionales.

( ATENCIÓN COMPRADORES:-Ahora el indicador está disponible para TIEMPO ILIMITADO UNA sola compra de sólo $ 500 ). Aproveche la oportunidad.

Detecta cambios de alta probabilidad en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He estado trabajando en él desde 2019.

Esto es posible debido a la naturaleza fractal de divisas y otros mercados financieros,que este indicador captura consistentemente. Puede generar señales para todos los tipos de mercados viz moneda,crypto,metales,energía,Stock etc.

Se utiliza un indicador personalizado preciso no repintado que escanea el par de divisas seleccionado 24 horas en todos los marcos de tiempo y captura el estado de la tendencia del par de divisas en un elegante tablero de instrumentos. También muestra las flechas donde se produjo la señal de entrada oportuna y precisa.

¿Cómo mostrará el indicador TTS los cambios en la tendencia?

TTS mostrará Cuando:

  • Comienza la tendencia alcista
  • La tendencia alcista se debilita
  • Comienza la tendencia bajista
  • La tendencia bajista se debilita.

La señal del indicador es no repintado y de alta probabilidad y puede ser utilizado con eficacia por cualquier comerciante, incluyendo las empresas Propriety.

Una cosa importante que el Trader notará es el movimiento casi inmediato del precio hacia la dirección de la señal TTS debido a su naturaleza de alta probabilidad.

Características importantes del indicador TTS

  • Señales comerciales de alta probabilidad
  • Predice la dirección de la tendencia
  • Indica los puntos de inflexión y los retrocesos de los precios
  • Indica los puntos de continuación de la tendencia de los precios
  • Captura la acción del precio a corto y largo plazo
  • Indica la fuerza y la aceleración de la tendencia
  • Indica la frescura de la señal
  • Crea niveles dinámicos de soporte y resistencia en los puntos de señal.
  • Completa herramienta de análisis de mercado
  • Señales en múltiples marcos temporales (máximo 6 a la vez)
  • Analiza un solo par seleccionado
  • Alerta de todas las señales
¿Por qué el indicador TTS es para usted?

    TTS es un indicador que yo personalmente uso para el comercio manual y semi-automático con resultados buenos y consistentes desde 2021 antes de liberar al público.

      Me gustaría darle la bienvenida a probar la señal de entrada de altas probabilidades de TTS Indicador de alquiler por 1 mes y siguiendo la estrategia probada como se indica a continuación, de forma gratuita, para ayudarle en su comercio. La versión demo está disponible, pero tiene limitaciones inherentes por defecto, sin embargo usted puede familiarizarse con el indicador probando la demo en el probador de estrategia y ver cómo las señales de actualización en varios marcos de tiempo.

      Antes de cargar el indicador Dashboard en un grafico,haga una plantilla en blanco sin ningun indicador aunque no es obligatorio.entonces el indicador TTS se cargara en el grafico sin ningun problema.el color de fondo asi como los colores de las Señales etc son completamente personalizables por el usuario.

      Personalización y ajustes

      TTS permite a los operadores ajustar la configuración clave para que coincida con su estilo de negociación:

      • Colores personalizados de las señales: Modifique los colores de las señales de Compra1, Compra2, Venta1, Venta2, Toro1, Toro2, Venta1 y Venta2 para una mejor visibilidad.
      • Pares de divisas seleccionables: Concéntrese en pares de divisas específicos que coincidan con su estrategia
      • Selección del marco de tiempo: Personalice los marcos de tiempo (máximo 6) que se muestran en el tablero para facilitar el seguimiento, por defecto como D1,H4,H1,M30,M15,M5 donde cada encabezado de marco de tiempo está separado por comas.
      • Sistema de alertas: Configurar las notificaciones viz Pop Up, Email y Push, cuando aparecen nuevas señales para evitar perder oportunidades de comercio.intervalo de tiempo de alerta también se puede ajustar para mayor comodidad.(por defecto en 3 veces por marco de tiempo)
      ¿Cómo funciona TrueTrendStar Signal?

      TTS evalúa continuamente el comportamiento de los precios y el impulso del mercado para determinar cuando las tendencias se están formando o invirtiendo. Clasifica las señales en ocho tipos clave:

      • Señal de Compra1: La primera señal de una tendencia alcista emergente de altas probabilidades. Aparece cuando las condiciones del mercado indican un cambio hacia un impulso alcista.
      • Señal Buy2: Una señal de tendencia alcista de altas probabilidades después de una Extensión de Acumulación, Corrección Profunda o Primera Corrección después de un Doble Fondo/Techo que refuerza la probabilidad de un aumento continuado del precio. Esta señal tiene una fuerte energía de retroceso.
      • Señal de Venta1: La primera indicación de una tendencia bajista de alta probabilidad, que aparece cuando se desarrollan condiciones bajistas.
      • Señal Sell2: Una señal de tendencia bajista de altas probabilidades después de una Extensión de la Distribución, Corrección Profunda o Primera Corrección después de un Doble Fondo/Techo que refuerza la probabilidad de un descenso continuado del precio. Esta señal tiene una fuerte energía de retroceso.
      • Señal Bull1: Señal alcista normal, una señal de inversión si se produce durante/después de una tendencia bajista.
      • Señal Bull2: Señal alcista de continuación si se produce durante la tendencia alcista o como señal de reversión durante la tendencia bajista.
      • Señal Bear1: Señal bajista normal. Señal de reversión si se produce durante/después de una tendencia alcista.
      • Señal Bear2: Señal de continuación bajista si se produce durante la tendencia bajista o como señal de inversión durante la tendencia alcista.
      • Buy1, Sell1: Señales normales de compra y venta respectivamente.
      • Buy2, Sell2: Señales de compra y venta algo anormales respectivamente.

      • Buy1 generalmente indica el inicio de

      Formaciones inversas de cabeza y hombros (Inv H&S) o
      Doble fondo(DB) o
      Alza(US)

      que son todos los patrones de alta probabilidad.

      • Sell1 generalmente indica el inicio de

      Formación de cabeza y hombro (H&S) o
      Doble techo(DT) o
      Oscilación descendente(DS)

      que son todos los patrones de alta probabilidad.

      • Buy2 generalmente indica el inicio de

      Corrección después de una Extensión de Acumulación Profunda o
      Doble fondo anormal (DB) o
      Oscilación alcista(US) para reincorporarse a la tendencia alcista

      que son todos los patrones de alta probabilidad .

      • Sell2 generalmente indica el inicio de

      Corrección después de una Distribución de Acumulación Profunda o
      Doble techo anormal (DT) o
      Oscilación a la baja (DS) para reincorporarse a la tendencia bajista

      que son todos los patrones de alta probabilidad .

      • Cuando se producen señales contradictorias entre marcos temporales, generalmente prevalece la señal de los marcos temporales superiores.
      • La uniformidad de las señales en marcos de tiempo adyacentes es significativa.

      • Muestra los cambios en el precio es a veces de marco de tiempo bajo a alto marco de tiempo o viceversa

      • La señal del tablero de instrumentos en el par de divisas es significativa para sus pares correlacionados también y puede ser inspeccionado para la concurrencia.

      • La señal del tablero de instrumentos se puede utilizar como señal independiente, sin embargo, puede complementarse con indicadores compatibles como la banda de Bollinger, indicadores de recuento de ondas, indicador de doble fondo o superior, osciladores como RSI y estocástico y media móvil simple de 200 períodos.

      • El indicador TTS puede utilizarse en cualquier intervalo de tiempo del gráfico, desde el minuto (M1) hasta el mes (MN).

      • Siguiendo estas señales hasta su Zona de Fin de Tendencia puede cosechar pips consistentes.

      • Las señales en marcos de tiempo compatibles pueden ser una confirmación más poderosa de las direcciones de la tendencia, sus cambios o continuaciones.

      • Al hacer clic en la etiqueta de la señal se abrirá el gráfico del par de divisas del marco de tiempo en particular donde se puede operar la señal de inmediato.

      • Utilizando las señales del indicador TTS Dashboard, se indican puntos de entrada precisos, con una relación riesgo-recompensa media superior a 1:2.

      • La aparición de la señal de cambio de tendencia después de una tendencia o consolidación suficiente de los precios es lo más probable para el cambio de tendencia.

      Las instrucciones paso a paso en vídeo explican cómo trabajar con el indicador mediante ejemplos concretos, incluso si es la primera vez que lo hace.

      Cada una de estas señales se calcula cuidadosamente mediante algoritmos avanzados que tienen en cuenta la acción de los precios, la volatilidad y el impulso.

      Escaneo de Mercado Multi-Timeframe

      Una de las características más destacadas de TTS es su capacidad para analizar múltiples marcos temporales simultáneamente. En lugar de centrarse en un único marco temporal, los operadores pueden ver las señales de tendencia en varios horizontes temporales, obteniendo una perspectiva más amplia de las condiciones del mercado.

      Este enfoque multitemporal permite a los operadores:
      ✅ Identificar la dirección de la tendencia a largo plazo mientras se ejecutan operaciones en plazos más cortos.
      ✅ Evitar señales falsas asegurándose de que las tendencias se alinean en varios marcos temporales.
      ✅ Detectar configuraciones comerciales de alta probabilidad cuando las tendencias a corto y largo plazo coinciden.

      El TTS muestra esta información en un panel intuitivo, lo que facilita la comprobación de las señales de tendencia para diferentes marcos temporales de un vistazo.

      Cómo utilizar TTS con eficacia-Estrategia de ejecución de operaciones:-
      • Estrategia de Señales de Tendencia Compatible (CTST)-Por Ejemplo-EURUSD muestra señal de Venta2 en el marco de tiempo H4,Espere por la Venta1 o Venta2 en M30 para abrir una operación de Venta.Cierre la operación cuando la Compra1 o Compra2 aparezca en M30min.La salida anticipada puede hacerse en señales de Compra1 o Compra2 en el marco de tiempo de 5min también.Similarmente para las señales de Compra también.
      • Estrategia Main Trend Direction Scalping(MTDS)-Por ejemplo-GBPUSD muestra señales de Buy1 o Buy2 en el marco de tiempo H4,espere por Buy1 o Buy2 en el marco de tiempo de 5min para abrir operaciones de Compra.Cierre las operaciones cuando Sell1 o Sell 2 suceda en el marco de tiempo de 5min.
      • Estrategia de Tendencia Posicional (PT)-Por ejemplo-USDCAD muestra señal de Compra2 en el marco de tiempo H4, entonces inmediatamente entre en la operación de Compra y espere por señales de Venta1 o Venta2 en H4 para cerrar las operaciones.
      • Low to High Swing Reversal(LTHS) strategy-For example-USDCHF shows Buy2 signal in H4 time frame and Sell2 signal in 5min time frame, then immediately enter sell trade trade and wait for Sell1 or Sell2 in nearest higher time frame i.e 15min time frame,and if happened,there is follow through and the trades can be hold longer as successful reversal trades.Trades can be closed if Buy1 or Buy2 happens in 5min time frame thereafter.
      • Confirmar Tendencia (CT) estrategia-Por ejemplo-EURUSD muestra Bear2 (1) señal en el marco de tiempo H4, a continuación, entrar inmediatamente en el comercio de compra, esperar a que Buy1 o Buy2 señales en el siguiente marco de tiempo inferior es decir, H1 o M30, a continuación, cerrar la operación.
      • Buy and Hold (BH) estrategia-Por ejemplo-USDJPY muestra Buy2 señal en el marco de tiempo H4, a continuación, esperar a que Buy1 o Buy2 señales en H1/M30/M15 marcos de tiempo y añadir más posiciones de compra cada vez que las señales ocurren en marcos de tiempo inferiores compatibles.
      • Entrada en la señal de TTS y salida en otros indicadores (ETEOI) estrategia-Por ejemplo-USDJPY muestra Buy1 en M30 marco de tiempo, a continuación, entrar en el comercio de compra y salida en Rsi o estocástico sobrecompra señal en el mismo marco de tiempo.

      Sin embargo, las señales TTS también se pueden utilizar junto con indicadores compatibles, como las bandas de Bollinger, el recuento de ondas, el indicador de doble fondo y techo, osciladores como RSI/Stochastic y la media móvil simple de 200 periodos. Sin embargo, como se explicó anteriormente, las señales TTS por sí solas son suficientes para operar en los mercados con altas probabilidades de entradas y salidas.

      Personalización y configuración

      TrueTrendStar permite a los operadores ajustar la configuración clave para que coincida con su estilo de negociación:

      • Colores de señal personalizados: Modifique los colores de las señales de Compra1, Compra2, Venta1 y Venta2 para una mejor visibilidad.
      • Pares de divisas seleccionables: Céntrese en un par de divisas específico que coincida con su estrategia.
      • Selección de marcos temporales: Personalice los marcos de tiempo que se muestran en el panel de control para un seguimiento más sencillo (máx. 6).
      • Sistema de Alertas: Configure notificaciones cuando aparezcan nuevas señales para evitar perder oportunidades comerciales.
      ¿Por qué elegir TrueTrendStar?

      ✅ Señales no repintadas: Una vez generada una señal, permanece fija, asegurando transparencia y precisión.
      ✅ Análisis Multi-Time frame: Vea los cambios de tendencia a través de múltiples marcos temporales para una mejor toma de decisiones.
      ✅ Detección Temprana de Tendencias: Adelántese al mercado identificando los cambios de tendencia más probables antes que los indicadores tradicionales.
      ✅ Panel de control fácil de usar: Evalúe rápidamente las condiciones del mercado sin necesidad de análisis complejos.
      ✅ Aplicación de trading versátil: Adecuado para Scalping, Day trading, Positional trading , Swing trading y Buy & Hold trading.


      ¿Qué significa esto para usted?

      TrueTrendStar es un indicador de Forex potente y fiable diseñado para ayudar a los operadores a identificar los cambios de tendencia a tiempo y operar con confianza. Es una combinación de señales de tendencia no repintadas, análisis de marcos temporales múltiples y un panel de control intuitivo que lo convierte en una herramienta imprescindible tanto para operadores principiantes como experimentados para operar con divisas de forma profesional y rentable.

      Al integrar el TTS en su estrategia de negociación, podrá mejorar la sincronización con el mercado, minimizar las conjeturas y mejorar su rendimiento general.

      (En caso de cualquier duda sobre el indicador o la estrategia,el comprador puede ponerse en contacto con el autor a través del sistema de mensajería del sitio MQL5.Com).


      ¡Saludos cordiales para su éxito comercial rentable!

      Nota:: Por diseño, la actualización del indicador TTS después de cada intervalo de tiempo de 10 seg.




      Otros productos de este autor
      TrueTrendStar TTS25
      Ramthailu Alice
      Indicadores
      El Detector Avanzado de Reversión y Continuidad de Tendencias conocido como TrueTrendStar(TTS) es un indicador sensible y Predictivo de Tendencias de Precios para operadores Profesionales. ( ATENCIÓN COMPRADORES:-POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO PARA SABER CÓMO UTILIZAR MEJOR EL INDICADOR PARA OBTENER LOS MÁXIMOS BENEFICIOS ) Este indicador detecta señales avanzadas de cambios de altas probabilidades en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte.
