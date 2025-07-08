AT MM Pro

Signal https://www.mql5.com/en/signals/2318141?source=Site+Signals+From+Author .Das Risiko ist 2% pro Transaktion von der Einzahlung (empfohlen).

Der Arbeits-Zeitrahmen ist M1.

Der Expert Advisor betritt denMarkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend beginnt.

Es gibt KEINE toxischen Methoden , die zur Entleerung des Depots führen - es gibt KEIN Gitter und KEIN Martingal.

Ein Stop Verlust Prozentsatz desDepots wird für jede Position (-2% Empfehlung) und ein Take Profit von 5-10 zumStop Verlustfestgelegt.

Jede Position wird von einem Trailing Stopbegleitet. 2 Levels des Trailing Stops - ein ruhiger Markt und für starke Bewegungen. Für starke Bewegungenwird von NFT , aber verwendet auf M1 .

Es ist möglich, mit einem festen Risiko pro Trade zu handeln und zu testen, oder sich dafür zu entscheiden, bei jedem Trade % der Einlage zu riskieren.

Testen seit 2010 mit einem festen Risiko von $ 20 pro Transaktion ( entspricht 2% von $ 1.000). Testen mit einem festen Risiko ermöglicht es Ihnen, den korrekten Betrieb des Beraterszu sehen.

Bei der erwarteten gleichzeitigen Operationauf empfohlenen und getesteten Währungspaaren mit einem Risiko von $ 20, nimmt die durchschnittliche Rendite $ 437 pro Monat (43% bei einem Risiko von 2%).

Es wird empfohlen, die Eröffnung von Positionen auf einem Paar auf maximal 2 Positionen auf einem Währungspaar zur gleichen Zeitzu beschränken.

Es gibt einen Filter, der auf der Startzeit und Endzeit basiert .

Wir öffnen 3 Registerkarten von USDJPY , 2 Registerkarten von XAUUSD , 2 Registerkarten von GBPJPY, 1 Registerkarte von EURAUD, 1 Registerkarte von EUR JPY FÜR INSGESAMT9 Registerkarten.Timeframe ist M1. Und wir installieren den Berater mit verschiedenen Einstellungen - das Signal wird von verschiedenen Timelines genommen. In der Mauerwerk Diskussion, lade ich .set Dateien.

Es wird empfohlen, es auf Konten des Typs PRO.ECN (oder Analoga) mit einem minimalen Spread zu verwenden.


Statistiken für 2025 hinzugefügt. Die Einführung von Zöllen und die Schließung haben Anpassungen an der Arbeit gemacht. In der Regel ist der Gewinn im nächsten Jahr doppelt so hoch. Beeilen Sie sich und kaufen Sie den Advisor.

Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet.
Dieser Grid Expert Advisor verwendet Signale, die auf den Wellenausbrüchen von R.N. Elliott basieren.
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel
Ichimoku 3D Dieser Berater basiert auf dem Indikator Ichimoku mit dem Prinzip der 3-Bildschirme Elder gebaut.
Night Rocker EA ist ein Nachtscalper, der über ein System zur Bewertung der Marktvolatilität verfügt
Ein professioneller Netzberater arbeitet an RSI-Indikatoren (Relative Strength Index).
Der Berater umfasst drei unabhängige Strategien, die nach den Methoden der Verteilung von Trendphasen für die Ausarbeitung jeder der Strategien arbeiten.
Wie funktioniert das? Dieser EA handelt mit Fast MA und Slow MA Crossovers.
EUROGEDDON EA – Unvergleichliche Performance mit Kontrolliertem Risiko
EA Falcon ist ein Algorithmus, der auf zwei Hauptstrategien basiert
Gemini Trump EA stellt eine hochentwickelte Weiterentwicklung der Grid-Handelssysteme dar.
Der Expert Advisor handelt unter Verwendung des Stochastik-Indikators mit den angegebenen Parametern.
Dieser EA hat eine sehr einzigartige Logik, d.h. er verwendet überhaupt keine Indikatoren.
Doppeldecker EA Präzise Einstiege mit Accelerator Oscillator + Envelopes
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde.
Wir stellen vor: XTrendForex: Die verbesserte Version von UniTradeXpert!
Geeignet für EURUSD: Zeitrahmen: 30 min.
EA arbeitet mit keinem der technischen Indikatoren. Er wartet auf den Trend und handelt entsprechend.
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4
Experte für den Handel mit Forex auf mt4, er hat zwei eingebaute Indikatoren und viele verschiedene Einstellungen.
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt 200 $ beim Handel mit 1% pro Trade. Klassischer Trend Advisor.
Dieser Trading-Bot basiert auf der Supply-and-Demand-Strategie (Angebot und Nachfrage)
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen.
Experten
Willkommen bei dem Forex Gold Angel EA der ein sehr stabiler, gewinnbringender EA ist.
GridScalper London Der EA hat auch eine lange Backtest-Historie von 10+ Jahren mit 99,00% Modellierungsqualität!
Dieser Expert Advisor basiert auf Trendfolgesystemen .
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten
Die wissenschaftliche Herangehensweise an den Handel und die verantwortungsvolle Entwicklung sind die Hauptprinzipien des Millennium EA.
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt.
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde.
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels.
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt.
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert.
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde.
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert.
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert.
Die Quantenstrategie ist eine Kombination aus Quantenüberlagerung und Handelssignalmodell.
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD.
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite!
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert.
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen.
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System
Aurum Trader
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4
Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro.
Einführung in DCA CYCLEMAX
EA Black Dragon arbeitet mit dem Black Dragon-Indikator.
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ******
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde.
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA)
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert
Weitere Produkte dieses Autors
Pattern and level
Dmitrii Orlovskii
Experten
Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site+Signale+Mein Handel seit Februar. Das Risiko ist 0,25% pro Transaktion von der Einzahlung ( empfohlen) Der Expert Advisor sucht nach 16 Mustern von 4 Balken auf einem starken Unterstützungs- oder Widerstandsniveau. Der Test wurde über den Zeitraum von 15 Jahren 2010-2024 ( 12 ) durchgeführt mit einem festen Risiko von $25 pro Handel ( Test ) , was 0. 25 % von 10 .000 $ ( oder 2, 5 % von 1 .000 $ ) . Das feste Risiko ermöglicht es Ihn
