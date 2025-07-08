Signal https://www.mql5.com/en/signals/2318141?source=Site+Signals+From+Author .Das Risiko ist 2% pro Transaktion von der Einzahlung (empfohlen).

Der Arbeits-Zeitrahmen ist M1.

Der Expert Advisor betritt denMarkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend beginnt.

Es gibt KEINE toxischen Methoden , die zur Entleerung des Depots führen - es gibt KEIN Gitter und KEIN Martingal.

Ein Stop Verlust Prozentsatz desDepots wird für jede Position (-2% Empfehlung) und ein Take Profit von 5-10 zumStop Verlustfestgelegt.

Jede Position wird von einem Trailing Stopbegleitet. 2 Levels des Trailing Stops - ein ruhiger Markt und für starke Bewegungen. Für starke Bewegungenwird von NFT , aber verwendet auf M1 .

Es ist möglich, mit einem festen Risiko pro Trade zu handeln und zu testen, oder sich dafür zu entscheiden, bei jedem Trade % der Einlage zu riskieren.



Testen seit 2010 mit einem festen Risiko von $ 20 pro Transaktion ( entspricht 2% von $ 1.000). Testen mit einem festen Risiko ermöglicht es Ihnen, den korrekten Betrieb des Beraterszu sehen.

Bei der erwarteten gleichzeitigen Operationauf empfohlenen und getesteten Währungspaaren mit einem Risiko von $ 20, nimmt die durchschnittliche Rendite $ 437 pro Monat (43% bei einem Risiko von 2%).

Es wird empfohlen, die Eröffnung von Positionen auf einem Paar auf maximal 2 Positionen auf einem Währungspaar zur gleichen Zeitzu beschränken.

Es gibt einen Filter, der auf der Startzeit und Endzeit basiert .

Wir öffnen 3 Registerkarten von USDJPY , 2 Registerkarten von XAUUSD , 2 Registerkarten von GBPJPY, 1 Registerkarte von EURAUD, 1 Registerkarte von EUR JPY FÜR INSGESAMT9 Registerkarten.Timeframe ist M1. Und wir installieren den Berater mit verschiedenen Einstellungen - das Signal wird von verschiedenen Timelines genommen. In der Mauerwerk Diskussion, lade ich .set Dateien.

Es wird empfohlen, es auf Konten des Typs PRO.ECN (oder Analoga) mit einem minimalen Spread zu verwenden.





Statistiken für 2025 hinzugefügt. Die Einführung von Zöllen und die Schließung haben Anpassungen an der Arbeit gemacht. In der Regel ist der Gewinn im nächsten Jahr doppelt so hoch. Beeilen Sie sich und kaufen Sie den Advisor.

