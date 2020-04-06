Prop Challenge EA

Quant Bot Thomas Bradley Butler Asesores Expertos

Quant Bot es para el comercio de tendencias en el marco de tiempo de una hora para el EUR/USD. No hay un archivo establecido, pero si se usan otros pares, es posible que necesite optimización. Sobre el bot: Utiliza generación genética y utiliza ATR para comerciar. Se utilizó el período de avance para evitar el ajuste de la curva. El EA usa paradas en cada comercio. La gestión del dinero es una ampliación con un % del saldo El período de retroceso es de 2003 a 2020 y el avance fue de 2020 a 20