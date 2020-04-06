Prop Challenge EA
- Asesores Expertos
- Thomas Bradley Butler
- Versión: 1.10
- Actualizado: 18 mayo 2024
- Activaciones: 5
OPTIMIZAR ANTES DE PROBAR Y UTILIZAR PARA VALORES. EL EA SE DETIENE CUANDO SE ALCANZA EL DRAWDOWN O EL OBJETIVO DE BENEFICIO EN UNA OPERACIÓN CERRADA
Prop Challenge Expert es un sistema de trading de alto rendimiento diseñado específicamente para el trading por cuenta propia. Está diseñado para maximizar los beneficios al tiempo que se adhiere a las estrictas normas de gestión de riesgos.
Características principales:
- Gestión dinámica de operaciones: Utiliza el Average True Range (ATR) para establecer niveles adaptativos de stop loss (SL) y take profit (TP), asegurando que las operaciones se optimizan para las condiciones del mercado.
- Objetivo de beneficios y control de reducción: Detiene automáticamente las operaciones si la reducción de la cuenta alcanza el % o si se alcanza un % de objetivo de beneficios, salvaguardando su capital y bloqueando las ganancias.
- Señales estratégicas de entrada: Emplea una estrategia de tendencia para identificar oportunidades de negociación lucrativas.