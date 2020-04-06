GoldScalperEAMT4

Gold Scalper EA - Scalping avanzado de soporte y resistencia para XAUUSD

El Gold Scalper EA es un asesor experto de ingeniería de precisión diseñado para dominar el mercado XAUUSD (Oro) a través de un scalping inteligente basado en soportes y resistencias. Construido con una lógica de trading limpia, simplista y minimalista sin ninguna jerga sobrecomplicada que la mayoría de los EAs de scalping tratan de anunciar, este robot de scalping de Oro ejecuta operaciones de ruptura de alta probabilidad con precisión quirúrgica utilizando el simple trading básico de soporte y resistencia mientras mantiene los drawdowns mínimos y protege su capital en todo momento. Si usted es un scalper en busca de consistencia, o un comerciante en busca de oportunidades de oro de bajo riesgo, este robot Scalping trae una sólida mezcla de precisión técnica, simple entrada inteligente y la lógica de salida, y una fuerte protección del capital a un precio asequible sin romper su banco como la mayoría de los costosos EAs por ahí.

Aviso: Después de comprar este Gold scalping forex robot, por favor póngase en contacto conmigo inmediatamente antes de usarlo en una cuenta real para que pueda obtener la configuración recomendada que utilizo en mis propias cuentas reales para la rentabilidad. Pruebe el EA en demo primero durante algunas semanas antes de ir en vivo y se adhieren a los principios estrictos de gestión de riesgos y todo estará bien.

Cómo funciona

Detección de soportes y resistencias: El EA identifica automáticamente fuertes niveles de soporte y resistencia basado en los máximos y mínimos de swing, la estructura de las velas, y los rechazos de precios. Este robot de scalping Gold EA sólo entra en operaciones cuando se detecta una fuerte señal de alta probabilidad y no sólo ejecuta operaciones de scalping al azar por lo que no debe sorprenderse si no ve ninguna operación en un día o dos. Se espera a una ruptura confirmada de estas zonas, a continuación, desencadena las entradas sólo después de una vela de confirmación, evitando falsas rupturas y la mejora de la tasa de ganancias.

Una Señal = Una Lógica de Operación:

Evita el overtrading o múltiples entradas en el mismo nivel, lo que es ideal para mantener su drawdown bajo control.

Características principales

Diseñado estrictamente para el par de divisas XAUUSD / Oro

Optimizado para el marco temporal H1

Lógica de entrada de ruptura con confirmación

Opciones de SL/TP y Trailing Stop

Tamaño de lote fijo

Funciona con cuentas ECN y MT4 estándar

Parámetros recomendados

Símbolo XAUUSD (Oro) Deje los ajustes por defecto como están. Por favor, póngase en contacto conmigo después de la compra para más ajustes personalizados.

Marco de tiempo: H1 Depósito Mínimo y Recomendado: $1000-$1500 con 0.03-0.05 lotes para bajo riesgo y bajo Drawdown y$300 para 0.01 lotes. También puede comprobar las capturas de pantalla en vivo recientes para enero de 2025 hasta la fecha utilizando mi cuenta real de FP Markets donde el EA hizo un promedio de $ 700 mensuales utilizando la configuración de riesgo medio a alto en una cuenta de depósito de $ 1500 en vivo con 0,1 lotes utilizando cada garrapata basada en garrapatas reales que refleja las condiciones reales en vivo lo más cerca posible en mi cuenta real que tengo con FP Markets. EA ha demostrado ser rentable a lo largo del período de tiempo con una reducción mínima si se utiliza la correcta gestión de riesgos y tamaño de la posición.

Tipo de Cuenta: ECN o Diferencial Bajo

Broker: Cualquier Broker MT4 (preferiblemente con spread bajo como IC Markets, FP Markets, etc.) Actualizaciones gratuitas de por vida

