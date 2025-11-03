GoldScalperEAMT4

Gold Scalper EA - Fortgeschrittenes Support & Resistance Scalping für XAUUSD

Der Gold Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der den XAUUSD (Gold)-Markt durch intelligentes Scalping auf Basis von Unterstützung und Widerstand dominiert. Mit einer sauberen, einfachen und minimalistischen Handelslogik ohne überkomplizierten Jargon, mit dem die meisten Scalping-EAs zu werben versuchen, führt dieser Gold-Scalping-Roboter hochwahrscheinliche Ausbruchsgeschäfte mit chirurgischer Genauigkeit aus, indem er einfachen, grundlegenden Support- und Widerstandshandel verwendet, während er Drawdowns minimal hält und Ihr Kapital jederzeit schützt. Egal, ob Sie ein Scalper sind, der nach Beständigkeit sucht, oder ein Händler, der nach risikoarmen Goldchancen sucht, dieser Scalping-Roboter bietet eine robuste Mischung aus technischer Präzision, einfacher intelligenter Ein- und Ausstiegslogik und starkem Kapitalschutz zu einem erschwinglichen Preis, ohne Ihre Bank zu sprengen, wie die meisten teuren EAs da draußen.

Beachten Sie: Nach dem Kauf dieses Gold Scalping Forex Roboter, kontaktieren Sie mich bitte sofort, bevor Sie es auf einem Live-Konto, so dass Sie die empfohlenen Einstellungen, die ich in meinem eigenen Live-Konten für die Rentabilität zu erhalten. Testen Sie den EA zunächst einige Wochen lang auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen, und halten Sie sich an strenge Risikomanagement-Prinzipien, dann wird alles gut.

Wie es funktioniert

Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Der EA identifiziert automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Swing-Hochs/Tiefs, Kerzenstruktur und Preisverwerfungen. Dieser Gold EA Scalping-Roboter geht nur dann in den Handel, wenn ein starkes Signal mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt wird, und führt nicht einfach wahllos Scalping-Trades aus, weshalb Sie nicht überrascht sein dürfen, wenn Sie in ein oder zwei Tagen keine Trades sehen. Es wartet auf einen bestätigten Ausbruch aus diesen Zonen und löst dann erst nach einer Bestätigungskerze Eingaben aus, um falsche Ausbrüche zu vermeiden und die Gewinnrate zu verbessern.

Ein Signal = Eine Handelslogik:

Verhindert Overtrading oder mehrfache Einstiege auf demselben Level, was sich hervorragend eignet, um Ihren Drawdown in Grenzen zu halten.

Hauptmerkmale

Speziell für das Währungspaar XAUUSD / Gold entwickelt

Optimiert für den H1-Zeitrahmen

Breakout-Entry-Logik mit Bestätigung

SL/TP & Trailing Stop Optionen

Feste Losgröße

Funktioniert mit ECN & Standard MT4 Konten

Empfohlene Einstellungen

Empfohlene Parameter

Symbol XAUUSD (Gold) Lassen Sie die Standardeinstellungen wie sie sind. Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für weitere individuelle Einstellungen.

Zeitrahmen: H1 Minimum & empfohlene Einzahlung: $1000-$1500 mit 0.03-0.05 Lots Größe für geringes Risiko und niedrigen Drawdown und$300 für 0.01lots Sie können auch die jüngsten Live-Screenshots für Januar, 2025 bis heute mit meinem FP Markets Live-Konto, wo die EA im Durchschnitt von 700 $ monatlich mit mittlerem bis hohem Risiko Einstellungen auf einem $ 1500 Einzahlung Konto live mit 0,1 Lose mit jedem Tick auf der Grundlage der realen Ticks, die tatsächlichen Live-Bedingungen so nah wie möglich in meinem Live-Konto habe ich mit FP Markets. EA hat sich über einen längeren Zeitraum mit minimalem Drawdown als profitabel erwiesen, wenn Sie das richtige Risikomanagement und die richtige Positionsgröße verwenden.

Konto-Typ: ECN oder niedriger Spread

Broker: Jeder MT4-Broker (niedriger Spread bevorzugt, z.B. IC Markets, FP Markets, usw.) Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Installations- & Einrichtungsanleitung

Strategie-Leitfaden + Optimierungs-Tipps