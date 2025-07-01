TrainedModelPlusAIgoldKing
Asesores Expertos
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Versión: 1.0
Activaciones: 5
AI-Powered Gold Trading EA - ML avanzado y sistema de consenso OpenAI.
El futuro del trading de oro automatizado está aquí!
Transforme su comercio XAUUSD con el Asesor Experto más sofisticado impulsado por IA jamás creado. Este no es solo otro EA - es un sistema de trading revolucionario que combina Machine Learning, inteligencia OpenAI GPT y análisis de mercado avanzado para tomar decisiones de trading más inteligentes de forma automática.
🧠 Sistema de toma de decisiones Dual-AI
Motor de aprendizaje automático
Algoritmo avanzado RandomForest entrenado en miles de patrones de mercado
12-Feature Análisis Técnico incluyendo RSI, MACD, Bandas de Bollinger, ATR
Predicción de confianza superior al 76% con puntuación de probabilidad en tiempo real
Aprendizaje continuo a partir de las condiciones del mercado y los resultados de las operaciones
Integración OpenAI GPT
Análisis de mercado en lenguaje natural mediante razonamiento GPT-4
Toma de decisiones consciente del contexto que entiende las narrativas del mercado
Control de temperatura adaptativo que ajusta la creatividad en función de la volatilidad
Lógica de negociación similar a la humana que considera múltiples factores de mercado
Sistema de consenso inteligente
Resolución inteligente de conflictos cuando los modelos de IA no están de acuerdo
Decisiones ponderadas por la confianza que priorizan las señales de alta probabilidad
Reglas de Protección de Tendencias que evitan desastres contra tendencias
Validación del contexto de mercado que garantiza que las decisiones tengan sentido
🛡️ Gestión y protección avanzadas del riesgo
Tecnología de protección de tendencias
Fuerte protección de tendencias alcistas: Bloquea automáticamente las señales de VENTA en los mercados alcistas
Fuerte protección contra tendencias bajistas: Impide las señales de COMPRA en condiciones bajistas
Gestión de tendencias débiles: Ajusta la estrategia para mercados oscilantes/inciertos
Prevención de contratendencias: Le salva de operaciones peligrosas
Dimensionamiento dinámico de posiciones
Conocimiento del saldo de la cuenta: Calcula automáticamente el tamaño óptimo de los lotes
Control del porcentaje de riesgo: Riesgo personalizable por operación (0,5% - 2%)
Ajuste de la volatilidad del mercado: Reduce el tamaño en condiciones de volatilidad
Bonificación por racha ganadora: Aumenta el tamaño durante los periodos rentables
Sistemas de seguridad multicapa
Límites máximos de riesgo diario: Evita las caídas de la cuenta
Controles de límite de posición: Gestiona múltiples operaciones simultáneas
Stop Loss adaptable: Basado en el ATR y las condiciones del mercado
Tecnología Trailing Stop: Protege los beneficios de forma automática
Completo motor de análisis de mercado
Análisis técnico mejorado
Detección de brecha de valor razonable: Identifica los niveles de precios institucionales
Análisis de perfil de volumen: Encuentra soportes/resistencias de volumen alto/bajo
Reconocimiento de soportes y resistencias: Cálculo dinámico de niveles
Análisis de la estructura del mercado: Detección de Breakout vs ranging
Contexto de mercado en tiempo real
Medición de la fuerza de la tendencia: Fuerza de tendencia cuantificada (escala 0,0-2,0)
Evaluación de la volatilidad: Clasificación de volatilidad baja/normal/alta
Análisis del impulso: Sobrecompra/sobreventa con valores precisos
Conocimiento de la sesión: Optimización de la sesión del mercado asiático/europeo/estadounidense
Clasificación de regímenes de mercado
Detección de Tendencias vs Rangos: Adapta la estrategia al tipo de mercado
Identificación de rupturas: Detecta con antelación los principales movimientos de los precios
Reconocimiento de consolidaciones: Optimiza los mercados laterales
Alertas de cambio de régimen: Se adapta cuando cambia el carácter del mercado
Funciones de toma de decisiones inteligentes
Análisis de consenso
Detección de acuerdo de modelos: Señales más fuertes cuando ambas IAs están de acuerdo
Resolución de desacuerdos: Desempate inteligente utilizando el contexto del mercado
Puntuación de confianza: Sólo negocia configuraciones de alta probabilidad
Validación del contexto: Garantiza que las señales coincidan con las condiciones del mercado
Procesamiento de señales mejorado
Conciencia multitemporal: Tiene en cuenta las tendencias a largo plazo
Integración del contexto de posición: Conoce su exposición actual
Ponderación de resultados recientes: Aprende de los resultados de operaciones recientes
Optimización de la sesión de mercado: Diferentes estrategias para diferentes sesiones
Características de rendimiento y rentabilidad
Ejecución inteligente de operaciones
Momento óptimo de entrada: Espera a las mejores configuraciones de riesgo/recompensa
Tamaño de lote dinámico: Maximiza los beneficios a la vez que controla el riesgo
Gestión de posiciones múltiples: Gestiona varias operaciones simultáneamente
Estrategias de salida inteligentes: Trailing stops y objetivos de beneficios
Seguimiento del rendimiento
Estadísticas en tiempo real: Tasa de ganancias, factor de beneficios, seguimiento de la reducción
Análisis de decisiones: Seguimiento del rendimiento del modelo de IA a lo largo del tiempo
Base de datos de aprendizaje: Almacena todas las decisiones para una mejora continua
Panel de rendimiento: Análisis visual de los resultados de sus operaciones
Fácil configuración y personalización
Instalación sencilla
Configuración con un solo clic: Incluye software de servidor e instrucciones detalladas
Configuración automática: Autoconfiguración de la base de datos y las conexiones AI
Compatible con varias cuentas: Ejecución simultánea en la versión de demostración y en la real
Gestión de instancias: Múltiples EAs con configuraciones individuales
Configuración flexible
Controles de gestión de riesgos: Ajuste del porcentaje de riesgo, posiciones máximas, límites diarios
Configuración del modelo de IA: Elija los modos sólo ML, sólo OpenAI o consenso
Conmutadores de contexto de mercado: Activar/desactivar funciones de análisis específicas
Optimización del rendimiento: Ajuste para el tamaño y los objetivos de su cuenta
Tecnología y resultados probados
Tecnología avanzada
Procesamiento de IA en tiempo real: Toma de decisiones en menos de un segundo
Inteligencia basada en la nube: Modelos siempre actualizados
Gestión de errores robusta: Sigue operando incluso con problemas de conexión
Arquitectura escalable: Admite múltiples símbolos y marcos temporales
Rendimiento probado en el mercado
Amplias pruebas retrospectivas: Validado con años de datos históricos
Verificación de operaciones en tiempo real: Seguimiento del rendimiento con dinero real
Múltiples condiciones de mercado: Probado en mercados con tendencia, oscilantes y volátiles
Rentabilidad constante: Diseñado para el éxito a largo plazo
Qué incluye
Sistema de trading completo
Asesor Experto Avanzado (archivo .ex5)
✅ Software de servidor de IA (basado en Python)
✅ Modelos de aprendizaje automático (preentrenados)
✅ Integración con OpenAI (guía de configuración de la API)
✅ Sistema de base de datos (PostgreSQL)
✅ Panel de control de rendimiento (basado en web)
Documentación y soporte
✅ Guía de instalación completa (paso a paso)
✅ Manual de configuración (Se explican todos los ajustes)
✅ Tutoriales en vídeo (Configuración y optimización)
✅ Soporte por correo electrónico (30 días incluidos)
✅ Actualizaciones y mejoras (6 meses gratis)
🏆 ¿Por qué elegir este EA?
Tecnología revolucionaria
Este es el PRIMER Asesor Experto que combina Machine Learning con inteligencia OpenAI GPT en un sistema de consenso unificado. No sólo estás comprando un EA - estás invirtiendo en el futuro del trading algorítmico.
Automatización Inteligente
Deje de tomar decisiones de trading emocionales. Deje que la IA avanzada analice las condiciones del mercado, sopese las probabilidades y ejecute operaciones basadas en datos que ningún operador humano podría procesar manualmente.
Excelencia en la gestión de riesgos
Los sistemas de protección integrados evitan las pérdidas catastróficas que destruyen la mayoría de las cuentas de trading. El dimensionamiento inteligente de las posiciones, la protección de tendencias y los controles de riesgo adaptativos mantienen su capital a salvo.
Mejora continua
El sistema aprende de cada operación, mejorando continuamente su proceso de toma de decisiones. Su EA se vuelve más inteligente con el tiempo, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.
⚠️ Requisitos Importantes
Se requiere la plataforma MetaTrader 5
VPS Windows recomendado para operación 24/7
Cuenta API OpenAI (aproximadamente $20/mes de uso)
Saldo mínimo de la cuenta: $1,000 recomendado
Conocimientos básicos de informática: Capacidad para seguir la guía de instalación
Oferta por tiempo limitado - ¡Sólo 50 ejemplares disponibles al precio de lanzamiento!
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El comercio implica un riesgo sustancial de pérdida.
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN:
Este EA se conecta a un servidor de trading AI para la generación de señales.
PARA EL COMERCIO EN VIVO:
- Establecer "MarketplaceMode" a FALSE
- Añada la URL de su servidor a la lista MT5 WebRequest allowlist:
Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → Permitir WebRequest para URLs de la lista.
- Añadir: https: //projectosai.com
REQUISITOS:
- Conexión a Internet
- Permisos WebRequest habilitados
- Punto final de servidor AI válido (nosotros lo proporcionamos) o puede alojar el suyo propio (solicite más información)
El EA funcionará en modo seguro (sólo señales HOLD) si el servidor no está disponible.