TrainedModelPlusAIgoldKing

🎁 ¡80% de descuento por tiempo limitado! 🚀💸 (precio original $25,000.00)

✅ Hasta el 1.1.2026.

🧠 Aprovecha la oportunidad. Opere de manera más inteligente. 📈



🚀 AI-Powered Gold Trading EA - ML avanzado y sistema de consenso OpenAI.

¡El futuro del trading de oro automatizado está aquí!

Transforme su comercio XAUUSD con el Asesor Experto más sofisticado impulsado por IA jamás creado. Este no es solo otro EA - es un sistema de trading revolucionario que combina Machine Learning, inteligencia OpenAI GPT y análisis de mercado avanzado para tomar decisiones de trading más inteligentes de forma automática.





🧠 Sistema de toma de decisiones Dual-AI

Motor de aprendizaje automático





Algoritmo avanzado RandomForest entrenado en miles de patrones de mercado

12-Feature Análisis Técnico incluyendo RSI, MACD, Bandas de Bollinger, ATR

Predicción de confianza superior al 76% con puntuación de probabilidad en tiempo real

Aprendizaje continuo a partir de las condiciones del mercado y los resultados de las operaciones





Integración OpenAI GPT





Análisis de mercado en lenguaje natural mediante razonamiento GPT-4

Toma de decisiones consciente del contexto que entiende las narrativas del mercado

Control de temperatura adaptativo que ajusta la creatividad en función de la volatilidad

Lógica de negociación similar a la humana que considera múltiples factores de mercado





Sistema de consenso inteligente





Resolución inteligente de conflictos cuando los modelos de IA no están de acuerdo

Decisiones ponderadas por la confianza que priorizan las señales de alta probabilidad

Reglas de Protección de Tendencias que evitan desastres contra tendencias

Validación del contexto de mercado que garantiza que las decisiones tengan sentido









🛡️ Gestión y protección avanzadas del riesgo

Tecnología de protección de tendencias





Fuerte protección de tendencias alcistas: Bloquea automáticamente las señales de VENTA en los mercados alcistas

Fuerte protección contra tendencias bajistas: Impide las señales de COMPRA en condiciones bajistas

Gestión de tendencias débiles: Ajusta la estrategia para mercados oscilantes/inciertos

Prevención de contratendencias: Le salva de operaciones peligrosas





Dimensionamiento dinámico de posiciones





Conocimiento del saldo de la cuenta: Calcula automáticamente el tamaño óptimo de los lotes

Control del porcentaje de riesgo: Riesgo personalizable por operación (0,5% - 2%)

Ajuste de la volatilidad del mercado: Reduce el tamaño en condiciones de volatilidad

Bonificación por racha ganadora: Aumenta el tamaño durante los periodos rentables





Sistemas de seguridad multicapa





Límites máximos de riesgo diario: Evita las caídas de la cuenta

Controles de límite de posición: Gestiona múltiples operaciones simultáneas

Stop Loss adaptable: Basado en el ATR y las condiciones del mercado

Tecnología Trailing Stop: Protege los beneficios de forma automática









Completo motor de análisis de mercado

Análisis técnico mejorado





Detección de brecha de valor razonable: Identifica los niveles de precios institucionales

Análisis de perfil de volumen: Encuentra soportes/resistencias de volumen alto/bajo

Reconocimiento de soportes y resistencias: Cálculo dinámico de niveles

Análisis de la estructura del mercado: Detección de Breakout vs ranging





Contexto de mercado en tiempo real





Medición de la fuerza de la tendencia: Fuerza de tendencia cuantificada (escala 0,0-2,0)

Evaluación de la volatilidad: Clasificación de volatilidad baja/normal/alta

Análisis del impulso: Sobrecompra/sobreventa con valores precisos

Conocimiento de la sesión: Optimización de la sesión del mercado asiático/europeo/estadounidense





Clasificación de regímenes de mercado





Detección de Tendencias vs Rangos: Adapta la estrategia al tipo de mercado

Identificación de rupturas: Detecta con antelación los principales movimientos de los precios

Reconocimiento de consolidaciones: Optimiza los mercados laterales

Alertas de cambio de régimen: Se adapta cuando cambia el carácter del mercado









Funciones de toma de decisiones inteligentes

Análisis de consenso





Detección de acuerdo de modelos: Señales más fuertes cuando ambas IAs están de acuerdo

Resolución de desacuerdos: Desempate inteligente utilizando el contexto del mercado

Puntuación de confianza: Sólo negocia configuraciones de alta probabilidad

Validación del contexto: Garantiza que las señales coincidan con las condiciones del mercado





Procesamiento de señales mejorado





Conciencia multitemporal: Tiene en cuenta las tendencias a largo plazo

Integración del contexto de posición: Conoce su exposición actual

Ponderación de resultados recientes: Aprende de los resultados de operaciones recientes

Optimización de la sesión de mercado: Diferentes estrategias para diferentes sesiones









Características de rendimiento y rentabilidad

Ejecución inteligente de operaciones





Momento óptimo de entrada: Espera a las mejores configuraciones de riesgo/recompensa

Tamaño de lote dinámico: Maximiza los beneficios a la vez que controla el riesgo

Gestión de posiciones múltiples: Gestiona varias operaciones simultáneamente

Estrategias de salida inteligentes: Trailing stops y objetivos de beneficios





Seguimiento del rendimiento





Estadísticas en tiempo real: Tasa de ganancias, factor de beneficios, seguimiento de la reducción

Análisis de decisiones: Seguimiento del rendimiento del modelo de IA a lo largo del tiempo

Base de datos de aprendizaje: Almacena todas las decisiones para una mejora continua

Panel de rendimiento: Análisis visual de los resultados de sus operaciones









Fácil configuración y personalización

Instalación sencilla





Configuración con un solo clic: Incluye software de servidor e instrucciones detalladas

Configuración automática: Autoconfiguración de la base de datos y las conexiones AI

Compatible con varias cuentas: Ejecución simultánea en la versión de demostración y en la real

Gestión de instancias: Múltiples EAs con configuraciones individuales





Configuración flexible





Controles de gestión de riesgos: Ajuste del porcentaje de riesgo, posiciones máximas, límites diarios

Configuración del modelo de IA: Elija los modos sólo ML, sólo OpenAI o consenso

Conmutadores de contexto de mercado: Activar/desactivar funciones de análisis específicas

Optimización del rendimiento: Ajuste para el tamaño y los objetivos de su cuenta









Tecnología y resultados probados

Tecnología avanzada





Procesamiento de IA en tiempo real: Toma de decisiones en menos de un segundo

Inteligencia basada en la nube: Modelos siempre actualizados

Gestión de errores robusta: Sigue operando incluso con problemas de conexión

Arquitectura escalable: Admite múltiples símbolos y marcos temporales





Rendimiento probado en el mercado





Amplias pruebas retrospectivas: Validado con años de datos históricos

Verificación de operaciones en tiempo real: Seguimiento del rendimiento con dinero real

Múltiples condiciones de mercado: Probado en mercados con tendencia, oscilantes y volátiles

Rentabilidad constante: Diseñado para el éxito a largo plazo









Qué incluye

Sistema de trading completo





Asesor Experto Avanzado (archivo .ex5)

✅ Software de servidor de IA (basado en Python)

✅ Modelos de aprendizaje automático (preentrenados)

✅ Integración con OpenAI (guía de configuración de la API)

✅ Sistema de base de datos (PostgreSQL)

✅ Panel de control de rendimiento (basado en web)





Documentación y soporte





✅ Guía de instalación completa (paso a paso)

✅ Manual de configuración (Se explican todos los ajustes)

✅ Tutoriales en vídeo (Configuración y optimización)

✅ Soporte por correo electrónico (30 días incluidos)

✅ Actualizaciones y mejoras (6 meses gratis)









🏆 ¿Por qué elegir este EA?

Tecnología revolucionaria

Este es el PRIMER Asesor Experto que combina Machine Learning con inteligencia OpenAI GPT en un sistema de consenso unificado. No sólo estás comprando un EA - estás invirtiendo en el futuro del trading algorítmico.

Automatización Inteligente

Deje de tomar decisiones de trading emocionales. Deje que la IA avanzada analice las condiciones del mercado, sopese las probabilidades y ejecute operaciones basadas en datos que ningún operador humano podría procesar manualmente.

Excelencia en la gestión de riesgos

Los sistemas de protección integrados evitan las pérdidas catastróficas que destruyen la mayoría de las cuentas de trading. El dimensionamiento inteligente de las posiciones, la protección de tendencias y los controles de riesgo adaptativos mantienen su capital a salvo.

Mejora continua

El sistema aprende de cada operación, mejorando continuamente su proceso de toma de decisiones. Su EA se vuelve más inteligente con el tiempo, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.





💎 Precios especiales de lanzamiento

Paquete Profesional - $12000 / Año





Sistema completo de AI Trading

Todo el Software y Modelos Incluidos

30 Días de Soporte por Email

12 meses de actualizaciones gratuitas

Garantía de devolución de dinero





Paquete Premium - $16000 / año





Todo en Profesional

Soporte prioritario (respuesta en 24 horas)

Consulta de estrategia personalizada

12 meses de actualizaciones gratuitas

Acceso VIP Discord









⚠️ Requisitos Importantes





Se requiere la plataforma MetaTrader 5

VPS Windows recomendado para operación 24/7

Cuenta API OpenAI (aproximadamente $20/mes de uso)

Saldo mínimo de la cuenta: $1,000 recomendado

Conocimientos básicos de informática: Capacidad para seguir la guía de instalación









🎯 ¿Listo para transformar tu trading?

Únase al grupo de élite de traders que utilizan la automatización impulsada por IA para obtener beneficios de forma consistente en los mercados de oro. Esta tecnología representa años de desarrollo y pruebas - ahora disponible para los traders serios que quieren mantenerse a la vanguardia.

⏰ Oferta por tiempo limitado - ¡Sólo 50 ejemplares disponibles al precio de lanzamiento!

No deje que las emociones y las conjeturas controlen su futuro en el trading. Deja que la inteligencia artificial tome las decisiones inteligentes por ti.





Contacto y Soporte





Correo electrónico: samshosho@hotmail.com

Telegram: @samshosho

Sitio web: projectosai.com





🔒 Garantía de devolución del dinero en 30 días: ¡opera sin riesgos!