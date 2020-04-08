Full Scalping Signal

MFI Pulse Pro Leandro Bernardez Camero Indicatori

MFI Pulse Pro – Indicatore di Momentum Basato sul Money Flow Index Unisciti al canale per rimanere aggiornato: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor MFI Pulse Pro è un indicatore di momentum basato sul Money Flow Index (MFI), progettato per individuare visivamente le zone di ipercomprato e ipervenduto e rilevare potenziali punti di inversione. È compatibile con tutti gli strumenti finanziari ed è ottimizzato per timeframe da M1 a M30 . Principali caratteristiche: Periodo MFI persona