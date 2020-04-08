Full Scalping Signal
- Indicatori
- Leandro Bernardez Camero
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
FullScalping è un indicatore che non ridisegna e non disegna retroattivamente, appositamente progettato per generare entrate di scalping COSTANTI in qualsiasi mercato. Perfetto per i trader aggressivi che cercano azione ininterrotta!
Unisciti al canale per rimanere aggiornato con informazioni esclusive e aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor
Noterai che dà segnali su quasi ogni candela, confermando la tendenza o segnalando ritracciamenti chiave. È come avere un radar che ti guida costantemente.
Come funziona? Molto semplice:
- Frecce rosse ➜ entrare in operazioni di vendita.
- Frecce blu ➜ entrare in operazioni di acquisto.
Opera sempre nella direzione della tendenza generale, mirando aggressivamente a 15-20 pip per operazione, e uscendo rapidamente prima di qualsiasi inversione brusca del mercato.
I segnali sono costanti, quindi non rimarrai mai senza opportunità di trading. L'obiettivo è eseguire scalping intenso usando:
- Lotti alti
- Spread basso (visualizzato nell'angolo in basso a sinistra)
- Stop-loss ampio, posizionato vicino all'ultimo cambiamento di tendenza
Puoi guardare il video di trading live per vederlo in azione, ma è così facile che puoi usarlo subito dopo l'installazione.
Ridisegna o disegna retroattivamente?
Una delle domande più importanti sugli indicatori a freccia è se ridisegnano o disegnano retroattivamente. Nel caso di FullScalping, la risposta è chiara:
Questo indicatore NON ridisegna
Ciò significa che i segnali non scompaiono né cambiano posizione dopo essere stati visualizzati sul grafico. Ogni freccia è basata su candele completamente chiuse, quindi non viene ricalcolata né eliminata.
- Non utilizza la candela corrente (i == 0) per generare segnali
- Utilizza solo dati chiusi (i ≥ 1)
- Una volta disegnata una freccia, rimane lì permanentemente
Inoltre NON disegna retroattivamente
Disegnare retroattivamente è quando un indicatore "falsifica il passato" mostrando segnali storici che non sono mai apparsi realmente in tempo reale.
FullScalping elabora tutta la cronologia in modo coerente e NON aggiunge falsi segnali passati.
- I segnali passati sono reali, dati nel momento reale
- Nessuna freccia viene inserita retroattivamente
- Ciò che vedi nella cronologia riflette ciò che sarebbe realmente accaduto in un trade in tempo reale
Come verificarlo?
- Usa il tester di strategia visivo di MT4
- Spostati candela per candela e verifica che:
- Le frecce appaiano solo alla chiusura della candela
- Non scompaiano mai né si muovano
- Nessun vecchio segnale appaia quando ne viene disegnato uno nuovo
Conclusione
|Requisito tecnico
|Stato
|Ridisegna i segnali?
|No
|Disegna retroattivamente?
|No
|Utilizza dati futuri?
|No
|Basato su candele chiuse?
|Sì
|Ideale per scalping reale?
|Assolutamente
FullScalping è costruito con trasparenza e precisione. Quello che vedi è quello che ottieni realmente — nessuna sorpresa.
FullScalping può essere utilizzato su TUTTI i timeframe, ma se stai cercando operazioni rapide e ad alta frequenza, è particolarmente raccomandato su M1, M5 e M15.