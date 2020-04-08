Full Scalping Signal

FullScalping è un indicatore che non ridisegna e non disegna retroattivamente, appositamente progettato per generare entrate di scalping COSTANTI in qualsiasi mercato. Perfetto per i trader aggressivi che cercano azione ininterrotta!


Unisciti al canale per rimanere aggiornato con informazioni esclusive e aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Noterai che dà segnali su quasi ogni candela, confermando la tendenza o segnalando ritracciamenti chiave. È come avere un radar che ti guida costantemente.


Come funziona? Molto semplice:

  • Frecce rosse ➜ entrare in operazioni di vendita.
  • Frecce blu ➜ entrare in operazioni di acquisto.

Opera sempre nella direzione della tendenza generale, mirando aggressivamente a 15-20 pip per operazione, e uscendo rapidamente prima di qualsiasi inversione brusca del mercato.


I segnali sono costanti, quindi non rimarrai mai senza opportunità di trading. L'obiettivo è eseguire scalping intenso usando:

  • Lotti alti
  • Spread basso (visualizzato nell'angolo in basso a sinistra)
  • Stop-loss ampio, posizionato vicino all'ultimo cambiamento di tendenza

Puoi guardare il video di trading live per vederlo in azione, ma è così facile che puoi usarlo subito dopo l'installazione.


Ridisegna o disegna retroattivamente?

Una delle domande più importanti sugli indicatori a freccia è se ridisegnano o disegnano retroattivamente. Nel caso di FullScalping, la risposta è chiara:


Questo indicatore NON ridisegna

Ciò significa che i segnali non scompaiono né cambiano posizione dopo essere stati visualizzati sul grafico. Ogni freccia è basata su candele completamente chiuse, quindi non viene ricalcolata né eliminata.

  • Non utilizza la candela corrente (i == 0) per generare segnali
  • Utilizza solo dati chiusi (i ≥ 1)
  • Una volta disegnata una freccia, rimane lì permanentemente

Inoltre NON disegna retroattivamente

Disegnare retroattivamente è quando un indicatore "falsifica il passato" mostrando segnali storici che non sono mai apparsi realmente in tempo reale.

FullScalping elabora tutta la cronologia in modo coerente e NON aggiunge falsi segnali passati.

  • I segnali passati sono reali, dati nel momento reale
  • Nessuna freccia viene inserita retroattivamente
  • Ciò che vedi nella cronologia riflette ciò che sarebbe realmente accaduto in un trade in tempo reale


Come verificarlo?

  1. Usa il tester di strategia visivo di MT4
  2. Spostati candela per candela e verifica che:
    • Le frecce appaiano solo alla chiusura della candela
    • Non scompaiano mai né si muovano
    • Nessun vecchio segnale appaia quando ne viene disegnato uno nuovo


Conclusione

Requisito tecnico Stato
Ridisegna i segnali? No
Disegna retroattivamente? No
Utilizza dati futuri? No
Basato su candele chiuse?
Ideale per scalping reale? Assolutamente


FullScalping è costruito con trasparenza e precisione. Quello che vedi è quello che ottieni realmente — nessuna sorpresa.

FullScalping può essere utilizzato su TUTTI i timeframe, ma se stai cercando operazioni rapide e ad alta frequenza, è particolarmente raccomandato su M1, M5 e M15.

