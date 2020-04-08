Full Scalping Signal

FullScalping는 모든 시장에서지속적인 스캘핑 진입을 생성하도록 특별히 설계된 재그리기 없음, 역방향 그리기 없음 지표입니다. 끊임없는 액션을 찾는 공격적인 트레이더에게 완벽합니다!


독점 정보 및 업데이트를 받으려면 채널에 가입하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


거의 모든 캔들에서 신호를 제공하며, 트렌드를 확인하거나 주요 되돌림을 신호합니다. 지속적으로 당신을 안내하는 레이더와 같습니다.


작동 방식은? 매우 간단합니다:

  • 빨간색 화살표 ➜ 매도 거래에 진입.
  • 파란색 화살표 ➜ 매수 거래에 진입.

항상 일반적인 트렌드 방향으로 거래하고, 거래당 15-20핍을 공격적으로 목표로 하며, 급격한 시장 반전 전에 빠르게 퇴장합니다.


신호는 지속적이므로 거래 기회가 고갈되지 않습니다. 목표는 다음을 사용하여 집중적인 스캘핑을 실행하는 것입니다:

  • 높은 로트
  • 낮은 스프레드(왼쪽 하단 모서리에 표시)
  • 마지막 트렌드 변화 근처에 배치된 넓은 손절매

실제 동작을 보려면 라이브 거래 비디오를 볼 수 있지만, 설치 직후 바로 사용할 수 있을 정도로 쉽습니다.


재그리기 또는 역방향 그리기가 있나요?

화살표 스타일 지표에 대한 가장 중요한 질문 중 하나는 재그리기 또는 역방향 그리기를 하는지 여부입니다. FullScalping의 경우 답은 명확합니다:


이 지표는 재그리기하지 않습니다

이는 신호가 차트에 표시된 후 사라지거나 위치가 변경되지 않는다는 의미입니다. 각 화살표는 완전히 닫힌 캔들을 기반으로 하므로 재계산되거나 삭제되지 않습니다.

  • 현재 캔들(i == 0)을 사용하여 신호를 생성하지 않습니다
  • 닫힌 데이터만 사용합니다(i ≥ 1)
  • 화살표가 그려지면 영구적으로 그곳에 남아 있습니다

역방향 그리기도 하지 않습니다

역방향 그리기는 지표가 실제로 라이브로 나타나지 않은 과거 신호를 표시하여 "과거를 위조"하는 것입니다.

FullScalping는 모든 기록을 일관되게 처리하며 가짜 과거 신호를 추가하지 않습니다.

  • 과거 신호는 실제이며 실제 순간에 제공되었습니다
  • 화살표가 소급하여 삽입되지 않습니다
  • 기록에서 보는 것은 실제 거래에서 실제로 발생했을 일을 반영합니다


이를 확인하는 방법은?

  1. MT4의 시각적 전략 테스터를 사용하세요
  2. 캔들별로 이동하여 다음을 확인하세요:
    • 화살표는 캔들 종료 시에만 나타납니다
    • 절대 사라지지 않고 이동하지도 않습니다
    • 새 신호가 그려질 때 오래된 신호가 나타나지 않습니다


결론

기술 요구사항 상태
신호를 재그리기하나요? 아니오
역방향 그리기를 하나요? 아니오
미래 데이터를 사용하나요? 아니오
닫힌 캔들 기반인가요?
실제 스캘핑에 이상적인가요? 절대적으로


FullScalping는 투명성과 정밀도로 구축되었습니다. 보는 것이 실제로 얻는 것입니다—놀라움 없이.

FullScalping는 모든 시간 프레임에서 사용할 수 있지만 빠르고 고주파 거래를 찾고 있다면 특히 M1, M5, M15에서 권장됩니다.

