DSS Oscillator AM

El indicador presentado es la implementación del autor del oscilador estocástico de doble suavizado desarrollado por William Blau y Walter Bressert.

El cálculo de los valores es en muchos aspectos similar al cálculo del oscilador estocástico clásico.

El indicador tiene en cuenta la ubicación del precio actual en relación con los máximos/mínimos locales.

El indicador da señales sobre el cambio de dirección y/o sobre la entrada/salida de la zona de sobrecompra/sobreventa.

La señal se da después de que se forma la barra y no se vuelve a dibujar.

La señal del indicador se confirma cuando el precio supera el máximo/mínimo de la barra en la que el indicador dio la señal.

Parámetros configurables:

Precio - precio al que se calcula el indicador;

EMA_Period - período de suavizado;

Stochastic_Period - periodo del oscilador;

OB_Level - nivel de sobrecompra;

OS_Level - nivel de sobreventa;

Show_Move - mostrar en el gráfico los momentos de cambio de dirección del oscilador;

Show_Enter_OB_OS - muestra en el gráfico los momentos en los que el oscilador entra en las zonas de sobrecompra/sobreventa;

Show_Exit_OB_OS - muestra en el gráfico los momentos en los que el oscilador sale de la zona de sobrecompra/sobreventa;

Alerts - el indicador muestra un cuadro de diálogo;

Send_Mail - el indicador envía un correo electrónico a la dirección especificada en la ventana de configuración en la pestaña "Mail";

Send_Notification - el indicador envía una notificación a los terminales móviles cuyos MetaQuotes ID se especifican en la ventana de configuración en la pestaña "Notificaciones".