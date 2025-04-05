Limit Levels AM

El indicador presentado establece niveles dinámicos de soporte/resistencia en el gráfico de precios.

El indicador es fácil de usar y puede ser útil tanto para principiantes como para operadores profesionales.

La línea central del indicador (Nivel central) ayuda a identificar la tendencia actual:

Si el precio de cierre está por encima de la línea central, la tendencia es ascendente.

Si el precio de cierre está por debajo de la línea central, la tendencia es descendente.

El indicador presentado permite implementar otra versión de la estrategia de negociación, que discutiremos a continuación.

Consideremos una estrategia para operar en una falsa ruptura del nivel de soporte/resistencia por el precio.

Se considera una ruptura falsa:

Si el precio mínimo/máximo de la barra ha roto el nivel de soporte/resistencia, pero el precio de cierre de la barra fue superior/inferior al nivel de soporte/resistencia.

Esta situación suele darse en el mercado en casos en los que se ha perdido el impulso del movimiento del precio en una dirección determinada.

La consecuencia de una ruptura falsa suele ser una corrección del precio en la dirección desde el nivel de soporte/resistencia.

Por lo tanto:

Una falsa ruptura del nivel de soporte es una señal para una operación a corto plazo de compra de un activo.

Una falsa ruptura del nivel de resistencia es una señal para vender un activo a corto plazo.





Consideremos una estrategia para operar en una verdadera ruptura del nivel de soporte/resistencia por el precio.

Se considera una verdadera ruptura:

Si el precio mínimo/máximo de la barra ha roto el nivel de soporte/resistencia, y el precio de cierre de la barra está por debajo/por encima del nivel de soporte/resistencia.

Esta situación suele producirse en el mercado en los casos en que el impulso del movimiento del precio en una dirección determinada es lo suficientemente fuerte.

Una verdadera ruptura suele dar lugar a que el precio se mueva en la dirección del nivel de soporte/resistencia.

Por lo tanto:

Una verdadera ruptura del nivel de soporte es una señal para un acuerdo a medio plazo para vender el activo.

Una verdadera ruptura del nivel de resistencia es una señal de compra del activo a medio plazo.





Consideremos la tercera versión de la estrategia comercial que el indicador presentado le permite implementar.

La línea media del indicador (Nivel central) ayuda a identificar la tendencia actual:

Si el precio de cierre está por encima de la línea central, la tendencia es alcista.

Si el precio de cierre está por debajo de la línea central, la tendencia es bajista.

Por lo tanto:

El cierre de una barra por encima de la línea central del indicador (si el precio de cierre de la barra anterior estaba por debajo de la línea central del indicador) es una señal para comprar el activo.

El cierre de una barra por debajo de la línea central del indicador (si el precio de cierre de la barra anterior estaba por encima de la línea central del indicador) es una señal para vender el activo.

Los niveles de soporte/resistencia en esta estrategia son valores razonables para colocar órdenes para fijar ganancias/pérdidas potenciales.

Parámetros configurables del indicador:

Sensibilidad - el período de datos mínimos/máximos de los cuales se toman para determinar los niveles dinámicos de soporte/resistencia;

Profundidad - la profundidad de los niveles de dibujo.





Atención: Tenga en cuenta que cualquier mercado está en constante cambio y no hay garantía de que los métodos que han sido eficaces en el pasado muestren los mismos resultados en el futuro. Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte de los beneficios recibidos. Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker donde planea operar. Con respeto y mis mejores deseos, Andriy Matviyevs'kyy

P.D. Si le ha gustado este producto, le agradecería una valoración justa - las opiniones positivas de los usuarios motivan al autor, y las críticas razonables nos permiten mejorar los productos. Le sugiero que visite mipágina donde encontrará muchas obras únicas del autor que son el resultado de muchos años de estudio del comercio de divisas y el comercio FOREX.





