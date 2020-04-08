Deep River AM

El indicador presentado es la aplicación por parte del autor de la idea clásica de trading:

  • Las medias móviles de diferentes períodos divergen con el tiempo en una tendencia de fortalecimiento y convergen en una tendencia de debilitamiento.

El producto propuesto le permite demostrar claramente

  • La dirección del movimiento del precio;
  • Retrocesos temporales de los precios;
  • Zonas de movimiento multidireccional de los precios.

A saber:

  • Las líneas del indicador suben y divergen entre sí - una fuerte tendencia alcista;
  • Las líneas del indicador bajan y divergen entre sí: una fuerte tendencia bajista;
  • Las líneas del indicador suben pero convergen entre sí: tendencia alcista debilitada;
  • Las líneas indicadoras bajan pero convergen entre sí: tendencia bajista debilitada;
  • Las líneas indicadoras están enredadas en un nudo apretado: movimiento multidireccional del precio.

Además, la línea indicadora principal es una fuerte línea dinámica de soporte/resistencia que puede utilizarse como guía a la hora de establecer órdenes stop de protección.

Parámetros configurables:

  • Velocidad - el período para el suavizado primario de la serie de precios;
  • Profundidad - desplazamiento para el suavizado primario de la serie de precios;
  • Anchura - desplazamiento creciente para el suavizado de la serie de precios;
  • Barras - número de barras en las que se calculará y mostrará el indicador.

Atención:

Tenga en cuenta que cualquier mercado está en constante cambio y no hay garantía de que los métodos que han sido eficaces en el pasado muestren los mismos resultados en el futuro.

Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte del beneficio recibido.

Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker donde planea operar.

Con respeto y mis mejores deseos,

Andriy Matviyevs'kyy


P.D.

Si le ha gustado este producto, le agradecería una valoración justa - las opiniones positivas de los usuarios motivan al autor, y las críticas razonables nos permiten mejorar los productos.

Le sugiero que visite mipágina donde encontrará muchas obras únicas del autor que son el resultado de muchos años de estudio del comercio de divisas y el comercio FOREX.



