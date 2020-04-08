Deep River AM

Atención:

Tenga en cuenta que cualquier mercado está en constante cambio y no hay garantía de que los métodos que han sido eficaces en el pasado muestren los mismos resultados en el futuro.

Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte del beneficio recibido.

Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker donde planea operar.