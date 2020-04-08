REI Oscillator AM

El producto presentado es la implementación del autor del indicador REI (Range Expansion Index) desarrollado por Thomas DeMark.

El Oscilador REI AM es un indicador que mide la tasa de cambio del precio y señala condiciones de sobrecompra/sobreventa si el precio muestra debilidad o fortaleza.

El valor del indicador cambia dentro del rango de -100 a +100.

Thomas DeMark sugiere utilizar el período predeterminado de 8 y el siguiente algoritmo para utilizar el indicador:

  • Cuando el precio sube por encima del nivel 60 y luego cae por debajo, puede vender.
  • Cuando el precio cae por debajo de -60 y luego sube por encima de este nivel, puede comprar.

Al mismo tiempo, el indicador presentado sugiere un enfoque ligeramente diferente (aunque también se pueden utilizar los métodos de negociación propuestos por Thomas DeMark):

  • El indicador presentado tiene un periodo por defecto de 10.
  • Cuando supera el nivel 0 de abajo arriba, indica el inicio de una fuerte tendencia alcista.
  • Cuando supera el nivel 0 de arriba abajo, indica el inicio de una fuerte tendencia bajista.
  • Para abrir una posición, hay que esperar a que el precio supere el máximo/mínimo de la barra en la que el indicador superó el nivel 0.
  • Después de abrir una posición, se supervisa utilizando el indicador en la TF más pequeña.
  • Una señal para abrir una posición de venta en la TF menor es una señal para cerrar una posición de compra abierta en la TF mayor.
  • Una señal para abrir una posición de compra en el TF menor es una señal para cerrar una posición de venta abierta en el TF mayor.

El indicador genera señales y envía notificaciones al terminal y al correo electrónico.

Parámetros configurables:

  • REI_Period - periodo del indicador;
  • Filter - valor umbral de sensibilidad del oscilador a los cambios;
  • OS_OB - valores de los niveles de sobrecompra y sobreventa;
  • Exit_from_oversold_or_overbuy - señal al salir de la zona de sobrecompra o sobreventa;
  • Entrance_to_oversold_or_overbuy - señal al entrar en la zona de sobrecompra o sobreventa;
  • Intersección_del_medio - señal al cruzar el medio entre las zonas de sobrecompra o sobreventa;
  • Alertas - el indicador muestra un cuadro de diálogo con los datos del usuario;
  • Send_Notification - el indicador envía una notificación a los terminales móviles cuyo MetaQuotes ID se especifica en la ventana de configuración en la pestaña "Notificaciones";
  • Send_Mail - el indicador envía un correo electrónico a la dirección especificada en la ventana de configuración en la pestaña "Correo".

Atención:

Tenga en cuenta que cualquier mercado cambia constantemente y no hay garantía de que los métodos que han sido eficaces en el pasado muestren los mismos resultados en el futuro.

Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte de los beneficios recibidos.

Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker donde planea operar.

Con respeto y mis mejores deseos,

Andriy Matviyevs'kyy


P.D.

Si le ha gustado este producto, le agradecería una valoración justa - las opiniones positivas de los usuarios motivan al autor, y las críticas razonables nos permiten mejorar los productos.

Le sugiero que visite mipágina donde encontrará muchas obras únicas del autor que son el resultado de muchos años de estudio del comercio de divisas y el comercio FOREX.



Productos recomendados
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión de flecha. Versión para MetaTrader 5 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta. Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, más y menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicad
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios mediante la combinación de señales y patrones clave del mercado. Destaca áreas de interés en las que se prevén acciones o reacciones significativas de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Su singularidad radica en que se bas
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indicadores
Todos los símbolos Y todos los marcos temporales Escanear Introducción del documento El ABCD es un patrón armónico básico. El patrón ABCD es un patrón gráfico visual y geométrico compuesto por tres oscilaciones de precios consecutivas. Parece un relámpago diagonal y puede indicar una próxima oportunidad de negociación. Es un patrón valioso de conocer, ya que refleja el estilo rítmico en el que a menudo se mueve el mercado. Esencialmente, se compone de cuatro máximos y mínimos significativos
MACD Turbo with Push and Email Alerts
Crispin Scruby
Indicadores
El indicador MACD Turbo proporciona un indicador MACD mejorado altamente configurable con histograma, notificaciones push, emergentes y alertas por correo electrónico. Los operadores pueden personalizar los parámetros de cálculo del MACD para satisfacer sus necesidades y también controlar el sistema de alertas en función de sus requisitos. El módulo de alertas produce alertas cuando la línea MACD cruza la "Marca de Agua" o el nivel cero y también cuando las líneas MACD y Señal se cruzan. Los ope
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicadores
El indicador identifica los patrones armónicos (XABCD) según los desarrollos de H.M.Gartley ("Beneficios en el mercado de valores", 1935г). Proyecta el punto D como un punto en la proyección en perspectiva (especifique ProjectionD_Mode = true en la configuración). No vuelve a dibujar. Cuando se cierra una barra del período de trabajo, si el punto del patrón identificado no se ha movido durante las barras Patterns_Fractal_Bars, aparece una flecha en el gráfico (en la dirección del movimiento e
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
Indicadores
Indicador de Reversión Media Oferta Demanda Mean Reversion Supply Demand es el indicador para detectar la zona importante de oferta y demanda en su gráfico. El concepto de negociación de oferta y demanda se basa en el desajuste cuantitativo entre los volúmenes de compra y venta en el mercado financiero. Normalmente, la zona de oferta y demanda sirve para predecir el punto de inflexión. El patrón de onda, para que cualquier zona de oferta y demanda funcione como una operación exitosa, parece que
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicadores
Monster Harmonics Indicator es un indicador de patrones armónicos. Reconoce Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark y varios otros patrones. También reconoce patrones proyectados que aún no se han completado. Monster incluso muestra la PRZ (Potential Reversal Zone). Los usuarios pueden añadir sus propios patrones a Monster. Además de la pauta actual, Monster también muestra todas las pautas del historial de símbolos. Monster proporcionará alertas para patrones en des
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador RSI Divergence + FVG Signal combina el Relative Strength Index (RSI) Divergence con la detección del Fair Value Gap (FVG) para generar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas tanto en los cambios de momentum como en las zonas de desequilibrio institucional. Características principales: Detección de divergencias del RSI: Identifica divergencias alcistas/bajistas tanto regulares como ocultas entre el precio y el RSI. Las divergencias indican posibles cambios o continuac
RTrends
Nikolay Likhovid
Indicadores
El indicador RTrends hace dos cosas: en primer lugar, dibuja automáticamente el trazado del gráfico de precios trazando líneas de tendencia y, en segundo lugar, produce señales bajistas y alcistas. El trazado refleja la naturaleza fractal del mercado. Las tendencias de diferentes horizontes temporales se aplican simultáneamente en el gráfico. Así, desde un único gráfico, un operador puede ver líneas de tendencia de plazos superiores. Las líneas, dependiendo del horizonte, difieren en color y anc
CyberZingFx Volume Plus
Afsal Meerankutty
4.94 (17)
Indicadores
Versión avanzada de CyberZingFx Volume Plus, el indicador MT4 definitivo para los operadores que buscan señales de compra y venta altamente precisas. Con una estrategia adicional y señales de puntos de acción de precios que aumentan su eficacia, este indicador ofrece una experiencia de trading superior tanto para profesionales como para principiantes. La versión CyberZingFx Volume Plus Advanced combina el poder del análisis de volumen y los datos históricos de precios con una estrategia adiciona
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicadores
Este indicador es otra variante del famoso y potente indicador Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 pero tiene un comportamiento diferente en la colocación de Orden Pendiente y Línea TP. Coloca automáticamente las líneas de retroceso de Fibonacci de las últimas barras visibles más altas y más bajas en el gráfico con: Una Orden Pendiente automática (Compra/Venta). Taking Profit 1, Taking Profit 2 es punto pivote y Taking Profit 3 para oportunidad de recompensa extendida. La m
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indicadores
ACTUALMENTE 31% DE DESCUENTO Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta. Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas. ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar operaciones po
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
Otros productos de este autor
Fine Trade AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado evalúa la volatilidad de un instrumento financiero y con alta eficiencia da señales sobre momentos de cambios significativos en la dirección del movimiento de precios. El indicador es intuitivo y fácil de utilizar. La señal del indicador se genera después de la finalización de la formación de la barra, en la que el indicador cambia su posición con respecto a cero. El indicador nunca vuelve a dibujar la señal. Las señales del indicador deben ser confirmadas por el precio q
ADX Trigger AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
Este indicador es una interpretación del Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX), que ayuda a determinar la presencia de una tendencia de precios. Fue desarrollado y descrito en detalle en el libro "New Concepts in Technical Trading Systems" de Welles Wilder. El indicador determina los puntos de entrada en el mercado, utilizando como señal la intersección de las líneas +/- del indicador ADX, así como la subida o bajada de la línea principal del indicador ADX. El cruce de la línea cero por e
ADX Signal AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
Este indicador es una interpretación del Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX), que ayuda a determinar la presencia de una tendencia de precios. Fue desarrollado y descrito en detalle en el libro "New Concepts in Technical Trading Systems" de Welles Wilder. El indicador presentado muestra señales en el gráfico de precios cuando +DI y -DI se cruzan y señales cuando el valor ADX cae o sube en relación con la disposición mutua de +DI y -DI. Las señales de compra del indicador también funcion
MFI Signal AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Indicadores
Este indicador muestra señales en el gráfico de precios basadas en los datos del indicador clásico: el Índice de Flujo Monetario (IFM). Para calcular los valores del MFI se tiene en cuenta el volumen. El MFI puede utilizarse para determinar zonas de sobrecompra o sobreventa en el mercado. Este indicador permite mostrar tres tipos de señales en el gráfico de precios: MFI salida de la zona de sobrecompra o sobreventa; MFI entrada en la zona de sobrecompra o sobreventa; MFI cruzando el medio entre
SuperTrend AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El producto presentado es un indicador de tendencia de análisis técnico que construye niveles dinámicos de soporte/resistencia basados en la volatilidad de un instrumento financiero. El indicador le permite determinar los puntos de entrada en el mercado en el momento en que el precio supera el nivel de soporte / resistencia dinámica y establecer un nivel razonable para la fijación de una pérdida / ganancia. El indicador es una herramienta simple y eficaz que (dependiendo de la configuración de
EasyTrend AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El producto presentado es un indicador de tendencia de análisis técnico que le permite abrir una posición en el comienzo de un movimiento de precios significativo. Las cualidades más importantes del indicador presentado son: La capacidad de seguir la tendencia durante el mayor tiempo posible para obtener todo el beneficio potencial; Minimización de las pérdidas potenciales en caso de un cambio de tendencia o una corrección significativa. El indicador tiene una amplia gama de parámetros personal
Step RSI AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado es un desarrollo original basado en el clásico indicador de análisis técnico: RSI. Para suavizar las fluctuaciones bruscas en los valores del indicador, se utiliza un filtro que corta los cambios débiles y centra la atención del operador en las fluctuaciones fuertes en los valores. El indicador no se repinta sobre barras formadas. Para una mayor efectividad de este indicador, debe utilizarse junto con indicadores que identifiquen la dirección de la tendencia, así como los
Bulls or Bears AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Indicadores
El indicador presentado implementa la idea incorporada en los indicadores clásicos de análisis técnico - "Toros" / "Osos" a un nuevo nivel. El indicador "Bulls or Bears AM" muestra la diferencia entre los precios máximos y mínimos para el período de tiempo actual y los valores del canal construido sobre los precios máximos y mínimos para un período más largo. El crecimiento de los valores del indicador por encima de cero indica que el precio máximo del periodo actual es superior al valor medio d
Market Pulse AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Indicadores
El indicador presentado analiza la dirección de la tendencia a corto y largo plazo para periodos determinados, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado. Este enfoque permite combinar una alta sensibilidad del indicador con una alta probabilidad de ejecución de sus señales. El principio de uso es extremadamente simple: el histograma del indicador es mayor que 0 - una señal de compra / el histograma del indicador es menor que 0 - una señal de venta. El indicador permite configurar dos tipos d
ASC Signal AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
Un indicador de señal que marca puntos de compra/venta. En esta versión, se complementa con puntos SL óptimos. Se recomienda su uso junto con un indicador de tendencia para filtrar señales. El indicador sólo tiene un parámetro ajustable que determina su sensibilidad, lo que simplifica enormemente su ajuste al mercado actual y al estilo de negociación del usuario. Las señales del indicador se emiten sólo después de la formación completa de la barra. El indicador puede utilizarse para operar en cu
DSS Candles AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
Este indicador colorea las velas del gráfico de precios según los datos del indicador DSS Oscillator AM . DSS Oscillator AM es la implementación del autor del oscilador estocástico de doble suavizado desarrollado por William Blau y Walter Bressert. El cálculo de los valores es en gran medida similar al cálculo del oscilador estocástico clásico. El indicador tiene en cuenta la ubicación del precio actual en relación con los máximos/mínimos locales. La señal sobre el cambio en la dirección del mov
Deep River AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado es la aplicación por parte del autor de la idea clásica de trading: Las medias móviles de diferentes períodos divergen con el tiempo en una tendencia de fortalecimiento y convergen en una tendencia de debilitamiento. El producto propuesto le permite demostrar claramente La dirección del movimiento del precio; Retrocesos temporales de los precios; Zonas de movimiento multidireccional de los precios. A saber: Las líneas del indicador suben y divergen entre sí - una fuerte
AlphaTrend AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado, basado en las lecturas de volatilidad de un instrumento financiero, traza niveles dinámicos de S/R en el gráfico de precios. El indicador determina la tendencia y señala posibles puntos de entrada formados por máximos/mínimos locales. El indicador permite notificar al usuario sus señales mediante el envío de mensajes al terminal y al correo electrónico. El indicador no se repinta ni recalcula. Señales cuando se trabaja con el indicador: La aparición de una flecha roja po
Fractal Levels AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado es un desarrollo original basado en la idea incorporada en el indicador clásico de análisis técnico - Fractales. El indicador Fractales le permite determinar un mínimo o máximo significativo para el análisis en el gráfico de precios del instrumento financiero en cuestión. El fractal en sí en el gráfico de precios consiste en velas, la mitad de las cuales es la más alta (fractal ascendente) o la más baja (fractal descendente) de todas las velas tomadas para el análisis. El
DSS Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado es la implementación del autor del oscilador estocástico de doble suavizado desarrollado por William Blau y Walter Bressert. El cálculo de los valores es en muchos aspectos similar al cálculo del oscilador estocástico clásico. El indicador tiene en cuenta la ubicación del precio actual en relación con los máximos/mínimos locales. El indicador da señales sobre el cambio de dirección y/o sobre la entrada/salida de la zona de sobrecompra/sobreventa. La señal se da después d
Limit Levels AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado establece niveles dinámicos de soporte/resistencia en el gráfico de precios. El indicador es fácil de usar y puede ser útil tanto para principiantes como para operadores profesionales. La línea central del indicador (Nivel central) ayuda a identificar la tendencia actual: Si el precio de cierre está por encima de la línea central, la tendencia es ascendente. Si el precio de cierre está por debajo de la línea central, la tendencia es descendente. El indicador presentado pe
FraMA Trend AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado es esencialmente un sistema de negociación independiente. El indicador determina de forma independiente los puntos de entrada y los puntos para establecer órdenes stop de protección. Este producto puede ser útil tanto para principiantes como para traders experimentados, ya que está desarrollado sobre la base de soluciones probadas por el tiempo y por traders profesionales. En las barras completamente formadas el indicador no se redibuja. El indicador tiene la capacidad de
FraMA Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
Técnicamente, el indicador representa la diferencia entre dos medias móviles adaptativas fractales. La media móvil adaptativa fractal (FraMA) es una media móvil adaptativa inteligente desarrollada por John Ehlers. FraMA tiene en cuenta los cambios de precios y sigue de cerca el nivel de precios, manteniéndose recta durante las fluctuaciones de precios. FraMA aprovecha el hecho de que los mercados son fractales y ajusta dinámicamente el periodo de retroceso basándose en esta geometría fractal. El
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario