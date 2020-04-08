REI Oscillator AM

El producto presentado es la implementación del autor del indicador REI (Range Expansion Index) desarrollado por Thomas DeMark.

El Oscilador REI AM es un indicador que mide la tasa de cambio del precio y señala condiciones de sobrecompra/sobreventa si el precio muestra debilidad o fortaleza.

El valor del indicador cambia dentro del rango de -100 a +100.

Thomas DeMark sugiere utilizar el período predeterminado de 8 y el siguiente algoritmo para utilizar el indicador:

Cuando el precio sube por encima del nivel 60 y luego cae por debajo, puede vender.

Cuando el precio cae por debajo de -60 y luego sube por encima de este nivel, puede comprar.

Al mismo tiempo, el indicador presentado sugiere un enfoque ligeramente diferente (aunque también se pueden utilizar los métodos de negociación propuestos por Thomas DeMark):

El indicador presentado tiene un periodo por defecto de 10.

Cuando supera el nivel 0 de abajo arriba, indica el inicio de una fuerte tendencia alcista.

Cuando supera el nivel 0 de arriba abajo, indica el inicio de una fuerte tendencia bajista.

Para abrir una posición, hay que esperar a que el precio supere el máximo/mínimo de la barra en la que el indicador superó el nivel 0.

Después de abrir una posición, se supervisa utilizando el indicador en la TF más pequeña.

Una señal para abrir una posición de venta en la TF menor es una señal para cerrar una posición de compra abierta en la TF mayor.

Una señal para abrir una posición de compra en el TF menor es una señal para cerrar una posición de venta abierta en el TF mayor.

El indicador genera señales y envía notificaciones al terminal y al correo electrónico.

Parámetros configurables:

REI_Period - periodo del indicador;

Filter - valor umbral de sensibilidad del oscilador a los cambios;



OS_OB - valores de los niveles de sobrecompra y sobreventa;

Exit_from_oversold_or_overbuy - señal al salir de la zona de sobrecompra o sobreventa;

Entrance_to_oversold_or_overbuy - señal al entrar en la zona de sobrecompra o sobreventa;

Intersección_del_medio - señal al cruzar el medio entre las zonas de sobrecompra o sobreventa;

Alertas - el indicador muestra un cuadro de diálogo con los datos del usuario;

Send_Notification - el indicador envía una notificación a los terminales móviles cuyo MetaQuotes ID se especifica en la ventana de configuración en la pestaña "Notificaciones";

Send_Mail - el indicador envía un correo electrónico a la dirección especificada en la ventana de configuración en la pestaña "Correo".

Atención: Tenga en cuenta que cualquier mercado cambia constantemente y no hay garantía de que los métodos que han sido eficaces en el pasado muestren los mismos resultados en el futuro. Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte de los beneficios recibidos. Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker donde planea operar. Con respeto y mis mejores deseos, Andriy Matviyevs'kyy

P.D. Si le ha gustado este producto, le agradecería una valoración justa - las opiniones positivas de los usuarios motivan al autor, y las críticas razonables nos permiten mejorar los productos. Le sugiero que visite mipágina donde encontrará muchas obras únicas del autor que son el resultado de muchos años de estudio del comercio de divisas y el comercio FOREX.





