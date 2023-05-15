DSS Candles AM

Este indicador colorea las velas del gráfico de precios según los datos del indicador DSS Oscillator AM.

DSS Oscillator AM es la implementación del autor del oscilador estocástico de doble suavizado desarrollado por William Blau y Walter Bressert.

El cálculo de los valores es en gran medida similar al cálculo del oscilador estocástico clásico.

El indicador tiene en cuenta la ubicación del precio actual en relación con los máximos/mínimos locales.

La señal sobre el cambio en la dirección del movimiento del precio para el indicador presentado es el cambio en el color de la última vela completamente formada en relación con la vela anterior.

La confirmación de la señal del indicador es la superación por el precio del máximo/mínimo de la barra en la que el indicador dio la señal.

Reglas para abrir una posición de compra de un activo:

Se debe esperar a que finalice la última vela del gráfico de precios.

Si se cumplen las siguientes condiciones, entonces deberíamos hablar de la aparición de una señal de compra.

  • El color de la última vela formada indica un aumento en los valores del oscilador;
  • El color de la penúltima vela formada indica una caída en los valores del oscilador;
  • La tendencia a largo plazo indica un aumento del valor del activo.

Reglas para abrir una posición para vender un activo:

Debe esperar a que se complete la última vela del gráfico de precios.

Si se cumplen las siguientes condiciones, entonces deberíamos hablar de la aparición de una señal de venta.

  • El color de la última vela formada indica una caída en los valores del oscilador;
  • El color de la penúltima vela formada indica un aumento en los valores del oscilador;
  • La tendencia a largo plazo indica una caída del valor del activo.

Ajustes:

  • Price - precio al que se calcula el indicador;
  • EMA_Period - período de suavizado;
  • Stochastic_Period - periodo del oscilador;
  • OB_Level - nivel de sobrecompra;
  • OS_Level - nivel de sobreventa;

Atención:

Tenga en cuenta que cualquier mercado está en constante cambio y no hay garantía de que los métodos que han sido eficaces en el pasado mostrarán los mismos resultados en el futuro.

Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte de los beneficios recibidos.

Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta de demostración en el mismo mercado y con el mismo corredor en el que planea operar.

Con respeto y mis mejores deseos,

Andriy Matviyevs'kyy


P.D.

Si le ha gustado este producto, le agradecería una valoración justa: las opiniones positivas de los usuarios motivan al autor, y las críticas razonables nos permiten mejorar los productos.

Le sugiero que visite mipágina donde encontrará muchas obras únicas del autor que son el resultado de muchos años de estudio del comercio de divisas y el comercio FOREX.


Filtro:
Artialberta
730
Artialberta 2024.08.25 09:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.05.31 03:01 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario