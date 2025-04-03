DSS Oscillator AM

Der vorgestellte Indikator ist eine vom Autor entwickelte Implementierung des Double Smoothed Stochastic Oszillators von William Blau und Walter Bressert.

Die Berechnung der Werte ähnelt in vielerlei Hinsicht der Berechnung des klassischen stochastischen Oszillators.

Der Indikator berücksichtigt die Lage des aktuellen Kurses im Verhältnis zu lokalen Hochs/Tiefs.

Der Indikator gibt Signale über eine Richtungsänderung und/oder über den Eintritt in/den Austritt aus der überkauften/überverkauften Zone.

Das Signal wird gegeben, nachdem der Balken gebildet wurde und wird nicht neu gezeichnet.

Das Signal des Indikators wird bestätigt, wenn der Preis das Maximum/Minimum des Balkens überschreitet, auf dem der Indikator das Signal gegeben hat.

Konfigurierbare Parameter:

Preis - der Preis, zu dem der Indikator berechnet wird;

EMA_Periode - Glättungsperiode;

Stochastic_Period - Periode des Oszillators;

OB_Level - überkauftes Niveau;

OS_Level - überverkauftes Niveau;

Show_Move - zeigt auf dem Diagramm die Momente der Richtungsänderung des Oszillators an;

Show_Enter_OB_OS - zeigt auf dem Chart die Momente an, in denen der Oszillator in die überkauften/überverkauften Zonen eintritt;

Show_Exit_OB_OS - zeigt auf dem Chart die Momente an, in denen der Oszillator die überkaufte/überverkaufte Zone verlässt;

Alerts - der Indikator zeigt ein Dialogfenster an;

Send_Mail - der Indikator sendet eine E-Mail an die im Einstellungsfenster auf der Registerkarte "Mail" angegebene Adresse;

Send_Notification - der Indikator sendet eine Benachrichtigung an mobile Endgeräte, deren MetaQuotes IDs im Einstellungsfenster auf der Registerkarte "Notifications" angegeben sind.