DSS Oscillator AM
- Indikatoren
- Andrii Matviievskyi
- Version: 10.50
- Aktivierungen: 10
Der vorgestellte Indikator ist eine vom Autor entwickelte Implementierung des Double Smoothed Stochastic Oszillators von William Blau und Walter Bressert.
Die Berechnung der Werte ähnelt in vielerlei Hinsicht der Berechnung des klassischen stochastischen Oszillators.
Der Indikator berücksichtigt die Lage des aktuellen Kurses im Verhältnis zu lokalen Hochs/Tiefs.
Der Indikator gibt Signale über eine Richtungsänderung und/oder über den Eintritt in/den Austritt aus der überkauften/überverkauften Zone.
Das Signal wird gegeben, nachdem der Balken gebildet wurde und wird nicht neu gezeichnet.
Das Signal des Indikators wird bestätigt, wenn der Preis das Maximum/Minimum des Balkens überschreitet, auf dem der Indikator das Signal gegeben hat.
Konfigurierbare Parameter:
- Preis - der Preis, zu dem der Indikator berechnet wird;
- EMA_Periode - Glättungsperiode;
- Stochastic_Period - Periode des Oszillators;
- OB_Level - überkauftes Niveau;
- OS_Level - überverkauftes Niveau;
- Show_Move - zeigt auf dem Diagramm die Momente der Richtungsänderung des Oszillators an;
- Show_Enter_OB_OS - zeigt auf dem Chart die Momente an, in denen der Oszillator in die überkauften/überverkauften Zonen eintritt;
- Show_Exit_OB_OS - zeigt auf dem Chart die Momente an, in denen der Oszillator die überkaufte/überverkaufte Zone verlässt;
- Alerts - der Indikator zeigt ein Dialogfenster an;
- Send_Mail - der Indikator sendet eine E-Mail an die im Einstellungsfenster auf der Registerkarte "Mail" angegebene Adresse;
- Send_Notification - der Indikator sendet eine Benachrichtigung an mobile Endgeräte, deren MetaQuotes IDs im Einstellungsfenster auf der Registerkarte "Notifications" angegeben sind.
Achtung!
Bitte beachten Sie, dass sich jeder Markt ständig verändert und es keine Garantie dafür gibt, dass Methoden, die in der Vergangenheit effektiv waren, auch in der Zukunft dieselben Ergebnisse liefern.
Um mögliche Verluste zu minimieren, sollten Sie die Produktparameter regelmäßig optimieren, die Ergebnisse seiner Arbeit studieren und einen Teil des erhaltenen Gewinns abheben.
Es wird empfohlen, dass Sie vor der Verwendung des Produkts auf einem realen Konto seine Funktionsweise auf einem Demokonto auf demselben Markt und bei demselben Broker testen, bei dem Sie zu handeln beabsichtigen.
Mit Respekt und besten Wünschen,
Andriy Matviyevs'kyy
P.S..
Wenn Ihnen dieses Produkt gefallen hat, wäre ich für eine faire Bewertung dankbar - positive Nutzerbewertungen motivieren den Autor, und vernünftige Kritik ermöglicht es uns, Produkte zu verbessern.
Ich schlage vor, meineSeite zu besuchen, wo Sie viele einzigartige Werke des Autors finden werden, die das Ergebnis von vielen Jahren des Studiums des Börsenhandels und des FOREX-Handels sind.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen