AlphaTrend AM

El indicador presentado, basado en las lecturas de volatilidad de un instrumento financiero, traza niveles dinámicos de S/R en el gráfico de precios.

El indicador determina la tendencia y señala posibles puntos de entrada formados por máximos/mínimos locales.

El indicador permite notificar al usuario sus señales mediante el envío de mensajes al terminal y al correo electrónico.

El indicador no se repinta ni recalcula.

Señales cuando se trabaja con el indicador:

La aparición de una flecha roja por encima del gráfico de precios es un posible inicio de una tendencia bajista;

La aparición de una flecha verde debajo del gráfico de precios es un posible inicio de una tendencia alcista;

Línea - niveles S/R.

Period_ATR - periodo del gráfico para el que se toma la volatilidad del instrumento financiero para configurar el filtro del indicador;

Factor_ATR - sensibilidad del indicador a la volatilidad del instrumento financiero;

Number_of_bars_calculated - número de barras en las que se calculará y mostrará el indicador (> 300);

Alerts - el indicador muestra un cuadro de diálogo con información sobre la señal del indicador;

Send_Notification - el indicador envía una notificación a los terminales móviles cuyo MetaQuotes ID se especifica en la ventana de configuración en la pestaña "Notificaciones";

Send_Mail - el indicador envía un correo electrónico a la dirección especificada en la ventana de configuración en la pestaña "Correo".

Atención:

Tenga en cuenta que cualquier mercado cambia constantemente y no hay garantía de que los métodos que han sido eficaces en el pasado muestren los mismos resultados en el futuro. Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte de los beneficios recibidos. Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker en el que planea operar.

Con respeto y mis mejores deseos,

Andriy Matviyevs'kyy





P.D.

Si le ha gustado este producto, le agradecería una valoración justa: las opiniones positivas de los usuarios motivan al autor, y las críticas razonables nos permiten mejorar los productos.

Le sugiero que visite mi página donde encontrará muchas obras únicas del autor que son el resultado de muchos años de estudio del comercio de divisas y el comercio FOREX.



