AlphaTrend AM

El indicador presentado, basado en las lecturas de volatilidad de un instrumento financiero, traza niveles dinámicos de S/R en el gráfico de precios.

El indicador determina la tendencia y señala posibles puntos de entrada formados por máximos/mínimos locales.

El indicador permite notificar al usuario sus señales mediante el envío de mensajes al terminal y al correo electrónico.

El indicador no se repinta ni recalcula.

Señales cuando se trabaja con el indicador:

  • La aparición de una flecha roja por encima del gráfico de precios es un posible inicio de una tendencia bajista;
  • La aparición de una flecha verde debajo del gráfico de precios es un posible inicio de una tendencia alcista;
  • Línea - niveles S/R.
Parámetros configurables del indicador:
  • Period_ATR - periodo del gráfico para el que se toma la volatilidad del instrumento financiero para configurar el filtro del indicador;
  • Factor_ATR - sensibilidad del indicador a la volatilidad del instrumento financiero;
  • Number_of_bars_calculated - número de barras en las que se calculará y mostrará el indicador (> 300);
  • Alerts - el indicador muestra un cuadro de diálogo con información sobre la señal del indicador;
  • Send_Notification - el indicador envía una notificación a los terminales móviles cuyo MetaQuotes ID se especifica en la ventana de configuración en la pestaña "Notificaciones";
  • Send_Mail - el indicador envía un correo electrónico a la dirección especificada en la ventana de configuración en la pestaña "Correo".

    Atención:

    Tenga en cuenta que cualquier mercado cambia constantemente y no hay garantía de que los métodos que han sido eficaces en el pasado muestren los mismos resultados en el futuro.

    Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte de los beneficios recibidos.

    Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker en el que planea operar.

    Con respeto y mis mejores deseos,

    Andriy Matviyevs'kyy


    P.D.

    Si le ha gustado este producto, le agradecería una valoración justa: las opiniones positivas de los usuarios motivan al autor, y las críticas razonables nos permiten mejorar los productos.

    Le sugiero que visite mi página donde encontrará muchas obras únicas del autor que son el resultado de muchos años de estudio del comercio de divisas y el comercio FOREX.



    Productos recomendados
    Harmonic Butterfly
    Sergey Deev
    Indicadores
    El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
    TPX Heiken Ashi
    TPX
    Indicadores
    Indicador que debe colocarse en la misma carpeta que Dash para activar el filtro de alertas con Heiken Aish. Después de descargar el indicador, cópielo en la misma carpeta para que Dash pueda leer el indicador. No es necesario insertarlo en el gráfico, esto es sólo para que Dash busque señales e informe la dirección de compra y venta del Indicador. Comprueba si la ruta del indicador es correcta dentro de Dash.
    FREE
    Extremum Reverse Bar
    Yurij Izyumov
    2.8 (5)
    Indicadores
    Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
    FREE
    TrendBox Indicator
    Ivan Grachev
    2.5 (6)
    Indicadores
    El indicador busca una consolidación (plano) en el mercado en un momento determinado, construye un canal de caja y marca niveles con sangría a partir de él para una ruptura. Tras cruzar uno de los niveles, el indicador marca la zona para la toma de beneficios y calcula el beneficio o la pérdida correspondiente en la dirección de esta entrada en el panel. Así, el indicador, ajustándose al mercado, encuentra una zona plana del mercado, con el inicio de un movimiento tendencial para entrar en ella.
    FREE
    Italo Trend Indicator
    Italo Santana Gomes
    4.76 (33)
    Indicadores
    ¡COMPRE INDICADOR Y OBTENGA EA GRATIS COMO BONO + ALGUNOS OTROS REGALOS! ITALO INDICADOR DE TENDENCIA es el mejor indicador de tendencia en el mercado, el indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 7 años de experiencia en forex y muchos otros mercados. ¡Usted sabe que muchos indicadores de tendencia alrededor de la Internet no son completos, no ayuda, y es difícil de operar, pero el Indicador de Tendencia Italo es diferente , el Indicador de Tendencia
    Ppr PA
    Yury Emeliyanov
    4.5 (2)
    Indicadores
    "Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
    FREE
    Averages in histogram
    Meysam Ghasemi
    Indicadores
    ............................................hi................................................ .........................es un simple indicador de medias móviles ............................ .........................una muestra diferente de medias móviles.......................... ...............puede seleccionar el periodo, el desplazamiento, el modo y el precio aplicado.................. ............muchos operadores utilizan las medias móviles para encontrar el movimiento del mercado..........
    FREE
    Harmonic Shark
    Sergey Deev
    Indicadores
    El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
    Wise Men Indicator demo
    Bohdan Kasyanenko
    3 (2)
    Indicadores
    El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
    FREE
    The Day Scalping System
    Anton Iudakov
    3 (5)
    Indicadores
    Indicador de scalping. Tiene en cuenta la volatilidad, el movimiento del precio en el intervalo local y la dirección de la tendencia actual. Marco temporal recomendado - M5. Ventajas: La baja volatilidad cuando aparece una señal asegura un movimiento mínimo contra una posición abierta. El indicador no redibuja sus señales. Hay señales de alerta. Es una gran herramienta para el day trading. Ajustes: Nombre Descripción Período Período del indicador Rango de cada barra en el periodo (pp.) El tamañ
    FREE
    PZ Penta O MT4
    PZ TRADING SLU
    2.33 (3)
    Indicadores
    El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
    FREE
    Power Trend Free
    Yurij Kozhevnikov
    5 (2)
    Indicadores
    Power Trend Free - el indicador muestra la fuerza de la tendencia en el periodo seleccionado. Parámetros de entrada El indicador tiene tres parámetros de entrada: Período - un número positivo mayor que uno, muestra el número de velas utilizadas para los cálculos. Si introduce uno o cero, no habrá error, pero el indicador no se dibujará. Precio Aplicado - el conjunto estándar "Aplicar a:" que significa datos utilizados para el cálculo del indicador: Close - Precios de cierre; Open - Precios de a
    FREE
    Free automatic fibonacci
    Tonny Obare
    4.67 (49)
    Indicadores
    Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
    FREE
    Trendlines Oscillator MT4
    Cao Minh Quang
    Indicadores
    El oscilador de líneas de tendencia ayuda a los operadores a identificar tendencias e impulso basándose en las distancias normalizadas entre el precio actual y las líneas de tendencia alcista y bajista detectadas más recientemente. El indicador presenta impulso alcista y bajista, una línea de señal con cruces y múltiples opciones de suavizado. USO El Oscilador de Líneas de Tend encia funciona sistemáticamente: Identificando pivotes máximos y mínimos. Conectando pivotes para formar líneas de te
    TrendInChannel
    Andriy Sydoruk
    Indicadores
    Este indicador es el líder indiscutible entre los indicadores. Y para esta afirmación hay una buena razón. ¡El indicador construye un canal de muy alta calidad en el que genera señales para entrar! Lo que es la estrategia ideal para el comerciante, ya que el comerciante siempre duda a la hora de elegir una estrategia para el trabajo. Es decir, este indicador le permitirá resolver el dilema de elegir un trabajo por tendencia o al canal, ya que combina estos dos conceptos básicos. Trabajar con e
    BoxInside MT4
    Evgeny Shevtsov
    4.83 (6)
    Indicadores
    Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M5 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para los períodos de M5 a H1, M5 - para el período H4, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y PO
    FREE
    OrderBlock TS Roman
    Vladislav Vlastovskii
    3.8 (5)
    Indicadores
    El indicador construye bloques de órdenes (BZ) según el sistema de negociación de Roman (TS). Los bloques se buscan simultáneamente en dos marcos temporales: actual y más antiguo (definido en los ajustes). Para optimizar e ignorar los bloques obsoletos, puede establecer en los ajustes una limitación del número de días dentro de los cuales se buscan los bloques. Los bloques se construyen según las reglas de TS que constan de tres pasos: qué vela se sacó (¿qué?); qué vela se sacó (¿qué?); regla de
    FREE
    Forex Market Profile and Vwap
    Lorentzos Roussos
    4.86 (7)
    Indicadores
    Perfil del mercado Forex (FMP para abreviar) Que esto no es: FMP no es la pantalla clásica de TPO codificada por letras, no muestra el cálculo general del perfil de datos del gráfico y no segmenta el gráfico en períodos ni los calcula. Que hace : Lo más importante es que el indicador FMP procesará los datos que residen entre el borde izquierdo del espectro definido por el usuario y el borde derecho del espectro definido por el usuario. El usuario puede definir el espectro simplemente tirando
    FREE
    Gartley Guard Harmonics MT4
    Ely Alsedy
    Indicadores
    Los Patrones Armónicos son ideales para predecir puntos de giro en el mercado. Estos patrones ofrecen una alta tasa de éxito y numerosas oportunidades de operación en un solo día de trading. Nuestro indicador identifica los Patrones Armónicos más populares basados en los principios descritos en la literatura de Trading Armónico. NOTAS IMPORTANTES: El indicador no repinta, no se retrasa (detecta un patrón en el punto D) y no se redibuja (el patrón es válido o cancelado). CÓMO USARLO: Arrastre y s
    FREE
    FFx Momentum
    Eric Venturi-Bloxs
    4 (1)
    Indicadores
    El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
    FREE
    Donchian Trend Histogram
    Mariusz Piotr Rodacki
    Indicadores
    Los canales de Donchian son una herramienta del análisis técnico utilizada para determinar la volatilidad relativa de un mercado y el potencial de ruptura de los precios. Pueden ayudar a identificar posibles rupturas y retrocesos de los precios, que son los momentos en los que los operadores están llamados a tomar decisiones estratégicas. Estas estrategias pueden ayudarle a sacar partido de las tendencias de los precios, al tiempo que dispone de puntos de entrada y salida predefinidos para asegu
    FREE
    Quants HL Break
    Ferhat Mutlu
    5 (1)
    Indicadores
    Cálculo avanzado realizado por la acción del precio puro para encontrar rupturas LH y HL. Le dará un gran punto de inversión en el mercado.Las señales LH y HL también se pueden usar para las rupturas de traingle. Una vez que ocurre la ruptura, indica una fuerte reversión. Buen filtro para promedios móviles. Sugiero usarlo con indicadores de tendencia. Se puede utilizar como una confirmación adicional de soporte y resistencia, indicadores de oferta y demanda. Se pueden encontrar más detalles e
    Extremum by trend
    Anton Iudakov
    5 (2)
    Indicadores
    Buscando puntos de entrada a lo largo de la tendencia local ¡sin repintar! Las flechas indican puntos de entrada. Basado en indicadores clásicos. El indicador es fácil de usar. Configuración Наименование Описание Factor de frecuencia Frecuencia de la señal. Cuanto menor, mayor frecuencia. Esto afecta a la calidad. Recomendaciones Recomendado para su uso en los principales pares de divisas. Timeframe de m5, m15, m30 Suscríbete a mi canal de telegram, donde discutimos el comercio intradía, ideas,
    FREE
    DR IDR for all sessions
    Chi Chun Ho
    4.93 (15)
    Indicadores
    Actualizaciones 9/12/2023 - Si buscas el Spock EA, ya no lo vendo. DM mí para obtener más información. 24/10/2023 - Echa un vistazo a mis otros productos. Empezando a lanzar algunos EAs e indicadores basados en esta gama . Actualmente no hay versión MT5. Estoy usando MT4 mí mismo. Así que dedicaré mi tiempo principalmente a desarrollar estadísticas más extensas para la versión Stats y tal vez incluso un EA. Pero podría desarrollar una versión MT5. Todo depende de la demanda. Es decir, cuant
    FREE
    QualifiedEngulfing
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Indicadores
    QualifiedEngulfing - es la versión gratuita del indicador ProEngulfing ProEngulfing - es la versión de pago del indicador Advance Engulf, descárguela aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la versión gratuita y la de pago de ProEngulfing ? La versión gratuita tiene la limitación de un solo señal por día. Presentamos QualifiedEngulfing - Su indicador profesional de patrones Engulf para MT4 Desbloquee el poder de la precisión con QualifiedEngulfing, un indicador de vanguardia diseñado para identifica
    FREE
    Strong Trends With Magic Entries Free
    FXsolutions
    5 (6)
    Indicadores
    Con este sistema puede detectar operaciones de alta probabilidad en dirección a tendencias fuertes. ¡Puede beneficiarse de los movimientos stop hunt iniciados por el dinero inteligente! Información importante Cómo puede maximizar el potencial del escáner, por favor lea aquí: www.mql5.com/en/blogs/post/718109 Lea también el blog sobre el uso del indicador: Trading profesional con fuerte impulso Esta versión GRATUITA del indicador funciona sólo en EURUSD y GBPUSD. La versión completa del indicado
    FREE
    MTF Heiken Ashi MA
    Brian Lillard
    Indicadores
    MTF Heiken Ashi MA es un indicador de Heiken Ashi y Media Móvil con múltiples marcos temporales. Totalmente personalizable para cálculos avanzados y únicos de Heiken Ashi y Media Móvil. Características principales Apariencia modificada y atractivo del tradicional usando solo cuerpos Heiken Ashi MA. MTF Disponible en marcos de tiempo más altos o más bajos, lo que lo hace ideal para tendencias y scalping. Hay muchos ajustes que pueden ser no repintados para señales en una nueva barra y en la barr
    FREE
    Accuracy Meter
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (2)
    Indicadores
    Introducción del medidor de precisión: Accuracy Meter es una herramienta poderosa para determinar el% de victorias de las estrategias, para mostrarle todos los puntos de entrada y salida de operaciones como ese probador de estrategia de meta trader, puede tener un probador de estrategia simple como indicador en el gráfico, adjuntarlo en diferentes pares y marcos de tiempo y descubrir el porcentaje de precisión de su estrategia, cambie el stop loss y el riesgo para recompensar el factor y vea có
    FREE
    Tipu Heikin Ashi Panel
    Kaleem Haider
    4.56 (18)
    Indicadores
    Tipu Heikin-Ashi Panel es la versión modificada del indicador original Heiken Ashi publicado por MetaQuotes aquí . Una versión profesional de este indicador está disponible aquí . Características Un Panel fácil de usar que muestra la tendencia Heiken Ashi del marco de tiempo seleccionado. Alertas personalizables de Compra/Venta, alertas push, alertas por email, o alertas visuales en pantalla. Panel Personalizable. El panel puede moverse a cualquier lugar del gráfico o minimizarse para disponer
    FREE
    Stat Monitor 4
    Sergei Linskii
    Indicadores
    Stat Monitor es un buen indicador de información. Ventajas del indicador: El indicador proporciona información útil: el spread actual, el coste de un lote del símbolo, el apalancamiento comercial y el tamaño de lote recomendado para operar. Puede utilizar el indicador en la plataforma MetaTrader 4 de cualquier broker. El indicador proporciona información útil. Versión del indicador Stat Monitor para MetaTrader 5 ¡Les deseo a todos buena suerte en el comercio y ganancias estables!
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Gann Made Easy
    Oleg Rodin
    4.83 (150)
    Indicadores
    Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (102)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
    M1 Sniper
    Oleg Rodin
    4.89 (18)
    Indicadores
    M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (2)
    Indicadores
    OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Indicadores
    Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Indicadores
    Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
    Advanced Supply Demand
    Bernhard Schweigert
    4.91 (296)
    Indicadores
    ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
    Apollo SR Master
    Oleg Rodin
    5 (1)
    Indicadores
    Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
    Trend indicator AI
    Ramil Minniakhmetov
    4.95 (76)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    Advanced Currency Strength28 Indicator
    Bernhard Schweigert
    4.91 (657)
    Indicadores
    ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Indicadores
    Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    SMC Easy Signal
    Mohamed Hassan
    4.73 (15)
    Indicadores
    Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
    Quantum Trend Sniper Indicator MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.69 (42)
    Indicadores
    Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    Indicadores
    LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
    PRO Renko System
    Oleg Rodin
    5 (29)
    Indicadores
    El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Indicadores
    Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
    M1 Arrow
    Oleg Rodin
    5 (19)
    Indicadores
    Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    Indicadores
    ¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
    Band trend indicator
    lizhi fu
    4 (18)
    Indicadores
    Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.84 (55)
    Indicadores
    Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
    FX Volume
    Daniel Stein
    4.62 (37)
    Indicadores
    FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
    Angular Trend Lines
    Vitalyi Belyh
    Indicadores
    Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
    WaveTheoryFully automatic calculation
    Kaijun Wang
    5 (3)
    Indicadores
    ¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
    Advanced Currency IMPULSE with ALERT
    Bernhard Schweigert
    4.91 (489)
    Indicadores
    ACTUALMENTE 31% DE DESCUENTO Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta. Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas. ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar operaciones po
    Blahtech Supply Demand
    Blahtech Limited
    4.58 (36)
    Indicadores
    Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
    Scalper Vault
    Oleg Rodin
    5 (35)
    Indicadores
    Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
    Otros productos de este autor
    Fine Trade AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    El indicador presentado evalúa la volatilidad de un instrumento financiero y con alta eficiencia da señales sobre momentos de cambios significativos en la dirección del movimiento de precios. El indicador es intuitivo y fácil de utilizar. La señal del indicador se genera después de la finalización de la formación de la barra, en la que el indicador cambia su posición con respecto a cero. El indicador nunca vuelve a dibujar la señal. Las señales del indicador deben ser confirmadas por el precio q
    ADX Trigger AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    Este indicador es una interpretación del Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX), que ayuda a determinar la presencia de una tendencia de precios. Fue desarrollado y descrito en detalle en el libro "New Concepts in Technical Trading Systems" de Welles Wilder. El indicador determina los puntos de entrada en el mercado, utilizando como señal la intersección de las líneas +/- del indicador ADX, así como la subida o bajada de la línea principal del indicador ADX. El cruce de la línea cero por e
    ADX Signal AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    Este indicador es una interpretación del Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX), que ayuda a determinar la presencia de una tendencia de precios. Fue desarrollado y descrito en detalle en el libro "New Concepts in Technical Trading Systems" de Welles Wilder. El indicador presentado muestra señales en el gráfico de precios cuando +DI y -DI se cruzan y señales cuando el valor ADX cae o sube en relación con la disposición mutua de +DI y -DI. Las señales de compra del indicador también funcion
    MFI Signal AM
    Andrii Matviievskyi
    5 (1)
    Indicadores
    Este indicador muestra señales en el gráfico de precios basadas en los datos del indicador clásico: el Índice de Flujo Monetario (IFM). Para calcular los valores del MFI se tiene en cuenta el volumen. El MFI puede utilizarse para determinar zonas de sobrecompra o sobreventa en el mercado. Este indicador permite mostrar tres tipos de señales en el gráfico de precios: MFI salida de la zona de sobrecompra o sobreventa; MFI entrada en la zona de sobrecompra o sobreventa; MFI cruzando el medio entre
    SuperTrend AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    El producto presentado es un indicador de tendencia de análisis técnico que construye niveles dinámicos de soporte/resistencia basados en la volatilidad de un instrumento financiero. El indicador le permite determinar los puntos de entrada en el mercado en el momento en que el precio supera el nivel de soporte / resistencia dinámica y establecer un nivel razonable para la fijación de una pérdida / ganancia. El indicador es una herramienta simple y eficaz que (dependiendo de la configuración de
    EasyTrend AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    El producto presentado es un indicador de tendencia de análisis técnico que le permite abrir una posición en el comienzo de un movimiento de precios significativo. Las cualidades más importantes del indicador presentado son: La capacidad de seguir la tendencia durante el mayor tiempo posible para obtener todo el beneficio potencial; Minimización de las pérdidas potenciales en caso de un cambio de tendencia o una corrección significativa. El indicador tiene una amplia gama de parámetros personal
    Step RSI AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    El indicador presentado es un desarrollo original basado en el clásico indicador de análisis técnico: RSI. Para suavizar las fluctuaciones bruscas en los valores del indicador, se utiliza un filtro que corta los cambios débiles y centra la atención del operador en las fluctuaciones fuertes en los valores. El indicador no se repinta sobre barras formadas. Para una mayor efectividad de este indicador, debe utilizarse junto con indicadores que identifiquen la dirección de la tendencia, así como los
    Bulls or Bears AM
    Andrii Matviievskyi
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador presentado implementa la idea incorporada en los indicadores clásicos de análisis técnico - "Toros" / "Osos" a un nuevo nivel. El indicador "Bulls or Bears AM" muestra la diferencia entre los precios máximos y mínimos para el período de tiempo actual y los valores del canal construido sobre los precios máximos y mínimos para un período más largo. El crecimiento de los valores del indicador por encima de cero indica que el precio máximo del periodo actual es superior al valor medio d
    Market Pulse AM
    Andrii Matviievskyi
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador presentado analiza la dirección de la tendencia a corto y largo plazo para periodos determinados, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado. Este enfoque permite combinar una alta sensibilidad del indicador con una alta probabilidad de ejecución de sus señales. El principio de uso es extremadamente simple: el histograma del indicador es mayor que 0 - una señal de compra / el histograma del indicador es menor que 0 - una señal de venta. El indicador permite configurar dos tipos d
    ASC Signal AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    Un indicador de señal que marca puntos de compra/venta. En esta versión, se complementa con puntos SL óptimos. Se recomienda su uso junto con un indicador de tendencia para filtrar señales. El indicador sólo tiene un parámetro ajustable que determina su sensibilidad, lo que simplifica enormemente su ajuste al mercado actual y al estilo de negociación del usuario. Las señales del indicador se emiten sólo después de la formación completa de la barra. El indicador puede utilizarse para operar en cu
    DSS Candles AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    Este indicador colorea las velas del gráfico de precios según los datos del indicador DSS Oscillator AM . DSS Oscillator AM es la implementación del autor del oscilador estocástico de doble suavizado desarrollado por William Blau y Walter Bressert. El cálculo de los valores es en gran medida similar al cálculo del oscilador estocástico clásico. El indicador tiene en cuenta la ubicación del precio actual en relación con los máximos/mínimos locales. La señal sobre el cambio en la dirección del mov
    Deep River AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    El indicador presentado es la aplicación por parte del autor de la idea clásica de trading: Las medias móviles de diferentes períodos divergen con el tiempo en una tendencia de fortalecimiento y convergen en una tendencia de debilitamiento. El producto propuesto le permite demostrar claramente La dirección del movimiento del precio; Retrocesos temporales de los precios; Zonas de movimiento multidireccional de los precios. A saber: Las líneas del indicador suben y divergen entre sí - una fuerte
    REI Oscillator AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    El producto presentado es la implementación del autor del indicador REI (Range Expansion Index) desarrollado por Thomas DeMark. El Oscilador REI AM es un indicador que mide la tasa de cambio del precio y señala condiciones de sobrecompra/sobreventa si el precio muestra debilidad o fortaleza. El valor del indicador cambia dentro del rango de -100 a +100. Thomas DeMark sugiere utilizar el período predeterminado de 8 y el siguiente algoritmo para utilizar el indicador: Cuando el precio sube por enc
    Fractal Levels AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    El indicador presentado es un desarrollo original basado en la idea incorporada en el indicador clásico de análisis técnico - Fractales. El indicador Fractales le permite determinar un mínimo o máximo significativo para el análisis en el gráfico de precios del instrumento financiero en cuestión. El fractal en sí en el gráfico de precios consiste en velas, la mitad de las cuales es la más alta (fractal ascendente) o la más baja (fractal descendente) de todas las velas tomadas para el análisis. El
    DSS Oscillator AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    El indicador presentado es la implementación del autor del oscilador estocástico de doble suavizado desarrollado por William Blau y Walter Bressert. El cálculo de los valores es en muchos aspectos similar al cálculo del oscilador estocástico clásico. El indicador tiene en cuenta la ubicación del precio actual en relación con los máximos/mínimos locales. El indicador da señales sobre el cambio de dirección y/o sobre la entrada/salida de la zona de sobrecompra/sobreventa. La señal se da después d
    Limit Levels AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    El indicador presentado establece niveles dinámicos de soporte/resistencia en el gráfico de precios. El indicador es fácil de usar y puede ser útil tanto para principiantes como para operadores profesionales. La línea central del indicador (Nivel central) ayuda a identificar la tendencia actual: Si el precio de cierre está por encima de la línea central, la tendencia es ascendente. Si el precio de cierre está por debajo de la línea central, la tendencia es descendente. El indicador presentado pe
    FraMA Trend AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    El indicador presentado es esencialmente un sistema de negociación independiente. El indicador determina de forma independiente los puntos de entrada y los puntos para establecer órdenes stop de protección. Este producto puede ser útil tanto para principiantes como para traders experimentados, ya que está desarrollado sobre la base de soluciones probadas por el tiempo y por traders profesionales. En las barras completamente formadas el indicador no se redibuja. El indicador tiene la capacidad de
    FraMA Oscillator AM
    Andrii Matviievskyi
    Indicadores
    Técnicamente, el indicador representa la diferencia entre dos medias móviles adaptativas fractales. La media móvil adaptativa fractal (FraMA) es una media móvil adaptativa inteligente desarrollada por John Ehlers. FraMA tiene en cuenta los cambios de precios y sigue de cerca el nivel de precios, manteniéndose recta durante las fluctuaciones de precios. FraMA aprovecha el hecho de que los mercados son fractales y ajusta dinámicamente el periodo de retroceso basándose en esta geometría fractal. El
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario