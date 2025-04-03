DSS Oscillator AM
- Индикаторы
- Andrii Matviievskyi
- Версия: 10.50
- Активации: 10
Представленный индикатор является авторской реализацией дважды сглаженного стохастического осцилятора (Double Smoothed Stochastic) разработанного William Blau и Walter Bressert.
Расчет значений во многом аналогичен расчету классического стохастического осциллятора.
Индикатор учитывает расположение текущей цены относительно локальных максимумов/минимумов.
Индикатор подает сигналы о смене своего направления и/или о входе/выходе в зону перекупленности/перепроданности.
Сигнал подается после завершения формирования бара и не перерисовывается.
Подтверждением сигнала индикатора является преодоление ценой максимума/минимума бара на котором индикатором подан сигнал.
Настраиваемые параметры:
- Price - цена по которой рассчитывается индикатор;
- EMA_Period - период сглаживания;
- Stochastic_Period - период осцилятора;
- OB_Level - уровень перекупленности;
- OS_Level - уровень перепроданности;
- Show_Move - отображение на графике моментов изменения направления осциллятора;
- Show_Enter_OB_OS - отображение на графике моментов входа осциллятора в зоны перекупленности/перепроданности;
- Show_Exit_OB_OS - отображение на графике моментов выхода осциллятора из зоны перекупленности/перепроданности;
- Alerts - индикатор отображает диалоговое окно;
- Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта";
- Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".
Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.
Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.
Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Andriy Matviyevs'kyy
P.S.
Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.
Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.
