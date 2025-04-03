DSS Oscillator AM

Представленный индикатор является авторской реализацией дважды сглаженного стохастического осцилятора (Double Smoothed Stochastic) разработанного William Blau и Walter Bressert. 

Расчет значений во многом аналогичен расчету классического стохастического осциллятора.

Индикатор учитывает расположение текущей цены относительно локальных максимумов/минимумов.

Индикатор подает сигналы о смене своего направления и/или о входе/выходе в зону перекупленности/перепроданности.

Сигнал подается после завершения формирования бара и не перерисовывается.

Подтверждением сигнала индикатора является преодоление ценой максимума/минимума бара на котором индикатором подан сигнал. 

Настраиваемые параметры:

  • Price - цена по которой рассчитывается индикатор;
  • EMA_Period - период сглаживания;
  • Stochastic_Period - период осцилятора;
  • OB_Level - уровень перекупленности;
  • OS_Level - уровень перепроданности;
  • Show_Move  - отображение на графике моментов изменения направления осциллятора;
  • Show_Enter_OB_OS - отображение на графике моментов входа осциллятора в зоны перекупленности/перепроданности;
  • Show_Exit_OB_OS - отображение на графике моментов выхода осциллятора из зоны перекупленности/перепроданности;
  • Alerts - индикатор отображает диалоговое окно;
  • Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта";
  • Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".
Внимание:

Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.

Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.

Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Andriy Matviyevs'kyy


P.S.

Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.

Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.



lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.04.06 10:28 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

pan898899
524
pan898899 2025.04.04 08:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв